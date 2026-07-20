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Били по лікарні та житлових будинках: який вигляд має Краматорськ після нічної атаки 20 липня (ФОТОРЕПОРТАЖ)

В'ячеслав Попович Ганна Шевченко
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У ніч на 20 липня російські загарбники запустили по прифронтовому Краматорську, попередньо, девʼять керованих авіабомб. Вони влучили по житлових кварталах та найбільшому лікарняному містечку громади. На 12:38 відомо про загибель двох людей, а також про поранення вже десяти цивільних. Показуємо, який вигляд має Краматорськ після російських атак.

Оновленою інформацією про ситуацію в місті оприлюднили у пресслужбі Краматорської міської ради. Оновлені дані про кількість жертв назвав начальник ДонОВА Вадим Філашкін.

Вибиті вікна та пошкоджений фасад лікарні у Краматорську 20 липня
Атакована лікарня в Краматорську, 20 липня. Фото: Вільне Радіо
Краматорськ після нічної атаки по лікарнях і житлових кварталах 20 липня
Атакована лікарня в Краматорську, 20 липня. Фото: Вільне Радіо
Пошкоджені житлові будинки Краматорська після удару дев’ятьма авіабомбами
Атакована лікарня в Краматорську, 20 липня. Фото: Вільне Радіо

Так, за даними місцевої влади, одна з випущених росіянами авіабомб влучила безпосередньо в будівлю медичного закладу, ще кілька — розірвалися на території лікарні та поблизу інших медичних установ. Пацієнти не постраждали.

Інша бомба влучила безпосередньо по багатоквартирному житловому будинку. 

Завали біля багатоповерхівки у Краматорську після нічного російського удару
Атакована багатоповерхівка в Краматорську, 20 липня. Фото: Вільне Радіо
Рятувальники працюють на місці влучання у житловий будинок Краматорська
Атакована багатоповерхівка в Краматорську, 20 липня. Фото: Вільне Радіо

Один із постраждалих перебуває у важкому стані, тому евакуювали до Дніпра.

Внаслідок удару, попередньо, пошкоджені дев’ять багатоквартирних будинків і три заклади охорони здоров’я. Точний обсяг руйнувань уточнюють.

На місцях ударів працюють екстрені та комунальні служби, ліквідація наслідків триває, уточнює місцева влада.

Пошкоджений багатоквартирний будинок у Краматорську після атаки авіабомбами
Наслідки атаки на Краматорськ 20 липня. Фото: Вільне Радіо
Пошкоджені житлові будинки Краматорська після удару дев’ятьма авіабомбами
Наслідки атаки на Краматорськ 20 липня. Фото: Вільне Радіо
Пошкоджений багатоквартирний будинок у Краматорську після атаки авіабомбами
Наслідки атаки на Краматорськ 20 липня. Фото: Вільне Радіо
Руйнування на території лікарняного містечка Краматорська після обстрілу
Наслідки атаки на Краматорськ 20 липня. Фото: Вільне Радіо
Пошкоджена лікарня у Краматорську після російського авіаудару
Наслідки атаки на Краматорськ 20 липня. Фото: Вільне Радіо
Наслідки нічної атаки керованими авіабомбами по Краматорську 20 липня
Наслідки атаки на Краматорськ 20 липня. Фото: Вільне Радіо

Нагадаємо, наприкінці доби у неділю, 19 липня, російські загарбники атакували прифронтовий Краматорськ: вони влучили по багатоквартирному будинку, внаслідок чого загинула жінка 1959 року народження. Ще двоє людей зазнали поранень.

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