Наслідки атаки на Краматорськ 20 липня. Фото: Вільне Радіо

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У ніч на 20 липня російські загарбники запустили по прифронтовому Краматорську, попередньо, девʼять керованих авіабомб. Вони влучили по житлових кварталах та найбільшому лікарняному містечку громади. На 12:38 відомо про загибель двох людей, а також про поранення вже десяти цивільних. Показуємо, який вигляд має Краматорськ після російських атак.

Оновленою інформацією про ситуацію в місті оприлюднили у пресслужбі Краматорської міської ради. Оновлені дані про кількість жертв назвав начальник ДонОВА Вадим Філашкін.

Так, за даними місцевої влади, одна з випущених росіянами авіабомб влучила безпосередньо в будівлю медичного закладу, ще кілька — розірвалися на території лікарні та поблизу інших медичних установ. Пацієнти не постраждали.

Інша бомба влучила безпосередньо по багатоквартирному житловому будинку.

Один із постраждалих перебуває у важкому стані, тому евакуювали до Дніпра.

Внаслідок удару, попередньо, пошкоджені дев’ять багатоквартирних будинків і три заклади охорони здоров’я. Точний обсяг руйнувань уточнюють.

На місцях ударів працюють екстрені та комунальні служби, ліквідація наслідків триває, уточнює місцева влада.

Нагадаємо, наприкінці доби у неділю, 19 липня, російські загарбники атакували прифронтовий Краматорськ: вони влучили по багатоквартирному будинку, внаслідок чого загинула жінка 1959 року народження. Ще двоє людей зазнали поранень.