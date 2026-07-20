Наслідки удару по багатоповерхівці в Краматорську, 19 липня 2026 року. Фото: Краматорська міська рада

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Наприкінці доби у неділю, 19 липня, російські загарбники атакували прифронтовий Краматорськ: вони влучили по багатоквартирному будинку, внаслідок чого загинула жінка 1959 року народження. Ще двоє людей зазнали поранень.

Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.

Загалом за неділю через атаки по Краматорську загинули двоє людей, поранені ще троє. Про це у ранковому зведенні повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Це не всі жертви серед цивільних у прифронтовому місті за вихідні. Днем раніше, у суботу, там обірвалися три життя, поранень зазнали двоє людей. Тоді по Краматорську запускали авіабомби. Журналісти Вільного Радіо показали наслідки атак по місту в окремому репортажі.

Нагадаємо, Донецька область отримала державну субвенцію на безкоштовне гаряче харчування для всіх школярів, які навчаються очно в релокованих закладах освіти. Раніше безкоштовними обідами були забезпечені переважно діти пільгових категорій, а в деяких громадах харчування для інших школярів фінансували з місцевих бюджетів.