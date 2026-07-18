Пошкоджений другий корпус Донбаської державної машинобудівної академії після російського удару по Краматорську. Фото: Вільне Радіо
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18 липня 2026 року близько четвертої ранку російські війська вдарили по Краматорську трьома авіабомбами ФАБ-250 з УМПК. Під ударом опинився бульвар Машинобудівників. Одна з бомб вибухнула поруч із другим корпусом Донбаської державної машинобудівної академії: у будівлі вибило вікна й двері, пошкодило фасад. За попередніми даними, люди не постраждали. Остаточні наслідки атаки ще встановлюють. У фоторепортажі показуємо, який вигляд має другий корпус академії після російського удару.
Пошкоджений другий корпус Донбаської державної машинобудівної академії після російського удару по Краматорську. Фото: Вільне Радіо
Краматорці біля пошкодженого корпусу Донбаської державної машинобудівної академії. Фото: Вільне Радіо
Пошкоджений другий корпус Донбаської державної машинобудівної академії після російського удару по Краматорську. Фото: Вільне Радіо
Пошкоджений другий корпус Донбаської державної машинобудівної академії після російського удару по Краматорську. Фото: Вільне Радіо
Пошкоджений другий корпус Донбаської державної машинобудівної академії після російського удару по Краматорську. Фото: Вільне Радіо
Пошкоджений другий корпус Донбаської державної машинобудівної академії після російського удару по Краматорську. Фото: Вільне Радіо
Пошкоджений другий корпус Донбаської державної машинобудівної академії після російського удару по Краматорську. Фото: Вільне Радіо
Пошкоджений другий корпус Донбаської державної машинобудівної академії після російського удару по Краматорську. Фото: Вільне Радіо
Пошкоджений другий корпус Донбаської державної машинобудівної академії після російського удару по Краматорську. Фото: Вільне Радіо
Пошкоджений другий корпус Донбаської державної машинобудівної академії після російського удару по Краматорську. Фото: Вільне Радіо
Наслідки російського удару біля другого корпусу Донбаської державної машинобудівної академії у Краматорську. Фото: Вільне Радіо
Жителі Краматорська біля пошкодженого корпусу Донбаської державної машинобудівної академії. Фото: Вільне Радіо
Пошкоджений другий корпус Донбаської державної машинобудівної академії після російського удару по Краматорську. Фото: Вільне Радіо
Наслідки російського удару біля другого корпусу Донбаської державної машинобудівної академії у Краматорську. Фото: Вільне Радіо
Нагадаємо, 18 липня Краматорськ повністю залишився без електропостачання через аварійне знеструмлення . Додаткової інформації про причини аварії та орієнтовні терміни відновлення електропостачання не повідомляють.