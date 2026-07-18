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18 липня 2026 року Краматорськ залишився без електропостачання. Причиною відключення називають аварійне знеструмлення міста.

Про це повідомили у “Краматорських РЕМ”.

Станом на ранок 18 липня Краматорськ залишається без світла.

Додаткової інформації про причини аварії та орієнтовний час відновлення електропостачання наразі немає.

Нагадаємо, 17 липня 2026 року російські військові 13 разів атакували Краматорськ. Унаслідок цих ударів поранень зазнали двоє людей, у тому числі дитина.