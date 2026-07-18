Наслідки ударів по Краматорську 17 липня 2026 року. Фото: головне управління поліції у Донецькій області

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17 липня 2026 року армія РФ завдала 13 ударів по Краматорську, чотири з них — авіабомбами КАБ-250. Через обстріли поранень зазнали двоє людей, у тому числі дитина. У місті пошкоджені десятки будинків, заклад освіти, пожежна частина та інші обʼєкти.

Про це повідомили у головному управлінні поліції Донецької області.

За даними правоохоронців, внаслідок ударів зазнали поранень двоє людей. Як уточнювала в коментарі Вільному Радіо речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Медведєва, одним із постраждалих став дворічний хлопчик.

Через російські удари у місті пошкоджені 20 багатоквартирних та два приватні будинки. Також руйнувань зазнали заклад освіти, пожежна частина, адміністративна будівля, піцерія, крамниця, виробничий цех, два сміттєвози та легковий автомобіль.

Нагадаємо, минулої доби російські війська атакували FPV-дроном автомобіль в Іверському. Внаслідок удару загинули двоє чоловіків, ще дві жінки дістали поранень.