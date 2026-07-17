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Внаслідок обстрілу Краматорська поранений 2-річний хлопчик

Ганна Назарова В'ячеслав Попович
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В ніч на 17 липня росіяни скинули на Краматорськ авіабомбу. 2-річний хлопчик дістав поранення внаслідок обстрілу. Крім того, пошкоджені багатоповерхівки та крамниця.

 

Про наслідки обстрілу Вільному Радіо розповіла речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Медведєва.

“Сьогодні о 02:50 російські війська скинули чотири авіабомби «ФАБ-250» на Краматорськ. Внаслідок атаки травмовано 2-річного хлопчика. Пошкоджено 19 двоповерхових багатоквартирних будинків. Також серед уражених об’єктів крамниця та заклад харчування. За вказаним фактом розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України”, — зазначила речниця.

Нагадаємо, вдень 17 липня окупанти обстріляли Слов’янську громаду, вбили місцеву жительку. 

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