Пошкоджений внаслідок російського авіаудару будинок у Краматорську, 18 липня 2026 року. Скриншот із відео Донецької обласної державної адміністрації.

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Удень 18 липня російські військові завдали авіаудару по Краматорську. За попередньою інформацією, вони скинули на місто три авіабомби. Внаслідок удару загинули двоє мирних жителів, ще одна людина дістала поранення.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За його словами, також пошкоджені цивільні об’єкти. Остаточні наслідки удару ще встановлюють.

Наслідки російського авіаудару у Краматорську, 18 липня 2026 року. Скриншот із відео Донецької обласної державної адміністрації.

“2 людини загинули і 1 поранена внаслідок ударів по Краматорську. Росіяни скинули на місто 3 авіабомби. Чергова атака забрала життя мирних людей. Пошкоджено цивільні об’єкти”, — написав Філашкін.

Начальник Донецької ОВА також закликав жителів прифронтових населених пунктів евакуюватися. За його словами, евакуація є безоплатною, а людям допомагають із транспортуванням, розселенням і надають необхідну підтримку.

Записатися на евакуацію можна за телефонами:

0-800-500-121

+38 (073) 050-01-21

Для евакуації тяжкохворих людей та осіб з інвалідністю працює окрема гаряча лінія — 0-800-332-614.

Нагадаємо, 17 липня російські війська завдали по Краматорську 19 ударів, чотири з яких — авіабомбами КАБ-250. Внаслідок обстрілів поранень зазнали троє людей, зокрема дитина. Також у місті пошкоджені десятки приватних і багатоквартирних будинків, заклад освіти, пожежна частина та інші цивільні об’єкти.