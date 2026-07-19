Шкільне харчування. Ілюстративне фото: "Зміст"

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Донецька область отримала державну субвенцію на безкоштовне гаряче харчування для всіх школярів, які навчаються очно в релокованих закладах освіти. Раніше безкоштовними обідами були забезпечені переважно діти пільгових категорій, а в деяких громадах харчування для інших школярів фінансували з місцевих бюджетів.

Про це повідомили в Донецькій обласній військовій адміністрації.

У повідомленні йдеться, що тепер усі учні, які навчаються очно в релокованих школах Донеччини, зможуть отримувати повноцінне гаряче харчування незалежно від матеріального становища родини.

До цього безоплатні порції у школах зазвичай надавали дітям пільгових категорій. В окремих громадах харчування для учнів, які не були забезпечені державою, оплачували з місцевих бюджетів. Нова державна субвенція дозволить розширити програму та забезпечити гарячими обідами всіх школярів, які навчаються офлайн у релокованих закладах освіти.

Як повідомив Вадим Філашкін, кошти на безоплатне шкільне харчування уже надійшли від Міністерства освіти і науки України. Рішення реалізують у межах державної програми підтримки школярів.

Раніше ми писали, що жителі Костянтинівської громади можуть отримати допомогу на харчування.