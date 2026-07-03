Жителі Костянтинівської громади можуть отримати допомогу на харчування: як звернутись

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По 500 грн на місяць можуть отримати костянтинівці з інвалідністю як допомогу на харчування. Подати заявку на виплати можна в управлінні соцзахисту.
Про допомогу повідомили у Костянтинівській МВА.
У бюджеті Костянтинівської громади на 2026 передбачили матеріальну допомогу на відшкодування вартості продуктів.
Допомогу можуть отримати люди з інвалідністю 2 групи.
Розмір допомоги: 500 грн. щомісячно.
Допомога призначається з місяця звернення. Проте, у разі звернення до 30 вересня 2026 року, виплати призначать заднім числом – з 1 липня 2026 року.
Для отримання допомоги необхідно подати заяву та документи до Управління соціальної та ветеранської політики Костянтинівської міської ради.
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Нагадаємо, начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов в інтерв’ю Вільному Радіо розповів про оборону міста, компенсації та людей, які виходять під дронами.