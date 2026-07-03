Жителі Костянтинівської громади можуть отримати допомогу на харчування: як звернутись

Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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По 500 грн на місяць можуть отримати костянтинівці з інвалідністю як допомогу на харчування. Подати заявку на виплати можна в управлінні соцзахисту.

Про допомогу повідомили у Костянтинівській МВА.

У бюджеті Костянтинівської громади на 2026 передбачили матеріальну допомогу на відшкодування вартості продуктів.

Допомогу можуть отримати люди з інвалідністю 2 групи.

Розмір допомоги: 500 грн. щомісячно.

Допомога призначається з місяця звернення. Проте, у разі звернення до 30 вересня 2026 року, виплати призначать заднім числом – з 1 липня 2026 року.

Для отримання допомоги необхідно подати заяву та документи до Управління соціальної та ветеранської політики Костянтинівської міської ради.

Телефони для довідок та консультацій:

099-809-78-19;

099-273-67-82;

075-218-44-32;

099-271-72-86;

099-402-30-15;

050-588-24-49.

Нагадаємо, начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов в інтерв’ю Вільному Радіо розповів про оборону міста, компенсації та людей, які виходять під дронами.