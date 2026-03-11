Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Підтримайте Вільне Радіо
12 березня заступник міського голови Бахмута Сергій Родін проведе пряму лінію, під час якої протягом години відповідатиме на звернення мешканців. Розповідаємо, куди можуть звернутися люди, які мають нагальні питання для обговорення.
Пряму лінію анонсували у пресслужбі Бахмутської міської ради.
Пряма лінія почнеться об 11:00 та триватиме до 12:00. У цей час мешканців громади з їхніми запитаннями закликають телефонувати за номером:
Потрапити на прийом до представників місцевого самоврядування можуть усі громадяни України та іноземці, які перебувають в країні. Звертатися можна як особисто, так і групою людей (це може бути об’єднання мешканців, працівники одного підприємства тощо).
Представникам місцевого самоврядування можна подавати пропозиції, заяви, клопотання чи скарги, які стосуються їхньої статутної діяльності, реалізації соціально-економічних, політичних, особистих прав людей або законних інтересів.
Детальніше про це розповідали журналісти Вільного радіо в окремому матеріалі.
Зазначимо, що жителі Бахмутської громади можуть поспілкуватися телефоном з начальником ВА Олексієм Ревою, його заступником, заступником міського голови, секретарем Бахмутської міськради та керуючим справами виконкому. Наразі прямі лінії влаштовують за таким графіком:
Нагадаємо, вперше за кілька років російські окупанти показали Бахмут з висоти. Серед споруд, які потрапили в об’єктив, є будівля райдержадміністрації, стадіон “Авангард”, забудова районів “Літака” та “Водоканалу”. Журналісти Вільного Радіо відібрали найважливіші кадри зруйнованого міста та проаналізували їх в окремому матеріалі.