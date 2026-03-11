Заступник міського голови Сергій Родін. Ілюстративне фото: Бахмутська МВА

12 березня заступник міського голови Бахмута Сергій Родін проведе пряму лінію, під час якої протягом години відповідатиме на звернення мешканців. Розповідаємо, куди можуть звернутися люди, які мають нагальні питання для обговорення.

Пряму лінію анонсували у пресслужбі Бахмутської міської ради.

Пряма лінія почнеться об 11:00 та триватиме до 12:00. У цей час мешканців громади з їхніми запитаннями закликають телефонувати за номером:

+38 (095) 08-22-680

Хто може потрапити на прийом до посадовців та які питання там розглядають

Потрапити на прийом до представників місцевого самоврядування можуть усі громадяни України та іноземці, які перебувають в країні. Звертатися можна як особисто, так і групою людей (це може бути об’єднання мешканців, працівники одного підприємства тощо).

Представникам місцевого самоврядування можна подавати пропозиції, заяви, клопотання чи скарги, які стосуються їхньої статутної діяльності, реалізації соціально-економічних, політичних, особистих прав людей або законних інтересів.

Детальніше про це розповідали журналісти Вільного радіо в окремому матеріалі.

Зазначимо, що жителі Бахмутської громади можуть поспілкуватися телефоном з начальником ВА Олексієм Ревою, його заступником, заступником міського голови, секретарем Бахмутської міськради та керуючим справами виконкому. Наразі прямі лінії влаштовують за таким графіком:

начальник Бахмутської військової адміністрації — третій вівторок місяця;

заступник начальника Бахмутської військової адміністрації — перший четвер місяця;

секретар Бахмутської міської ради — другий четвер місяця;

заступник міського голови — третій четвер місяця;

керуючий справами виконкому Бахмутської міської ради — четвертий четвер місяця.

