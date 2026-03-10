Вперше за кілька років російські окупанти показали Бахмут з висоти. Серед споруд, які потрапили в об’єктив, є будівля райдержадміністрації, стадіон “Авангард”, забудова районів “Літака” та “Водоканалу”. Журналісти Вільного Радіо відібрали найважливіші кадри зруйнованого міста.
Востаннє якісні кадри Бахмута з безпілотника публікували ще під час боїв за місто. Відтоді в мережі регулярно з’являлися фото та відео загарбників з окупованого міста, але лише з землі.
Район “Літака” у Бахмуті взимку 2026 року з безпілотника
Один із наймасштабніших панорамних видів з висоти окупанти зафільмували над районом “Літака”. На кадри потрапили, зокрема, зруйновані дев’ятиповерхівки, стіни яких раніше прикрашали мурали із зображенням сім’ї. Сусідні квартали та сквер “Дружба” мають вкрай зруйнований вигляд.
Ближче окупанти показали руїни будинків №103, 101, 97, 92, 90, 88 по вулиці Вартових Неба (раніше — Чайковського) та ясла-садок №40 “Посмішка”.
З приватного сектору поряд із багатоповерхівками видно перехрестя вулиць Геологів (раніше — Чапаєва), Комунальників (раніше — Комунальної), Михайла Петренка (раніше — Крилова), Корсунського та Полярної.
Ще один кадр з висоти показує приватні будинки по тих самих вулицях, а серед руїн зеленіє футбольне поле стадіону “Авангард”.
Район “Водоканалу” та стадіону “Авангард” у Бахмуті взимку 2026 року з безпілотника
Детальніше окупанти показали будівлі бахмутського водоканалу.
Одразу за мостом, яким рухався тролейбусний маршрут №2, бачимо підприємство “Донелектромережбуд”.
Тепер можна ближче розгледіти стан футбольного поля на стадіоні “Авангард”. На кадрах видно пошкодження від вирв.
Гуртожиток спортивного коледжу ім. С. Бубки та будівля педагогічного училища теж постраждали, але ще частково вціліли на фоні сусідніх знищених приватних будинків.
Райдержадміністрація в Бахмуті взимку 2026 року з безпілотника
Багатоповерхівки №21 та 16 по вулиці Благовіщенській, хоч і пошкоджені, але ще стоять.
У подібному стані після боїв залишився будинок №214 по вулиці Сибірцева.
Від будівлі Бахмутської районної державної адміністрації залишилися лише зовнішні стіни.
Центр Бахмута взимку 2026 року з безпілотника
Безпілотник пролетів і над центром міста. На наступних кадрах — квартал по вулицях Миру (раніше — Артема), Сибірцева та Василя Першина (раніше — Комсомольській).
На відео також потрапив парк у центральній частині міста. На полі стадіону “Металург” видно велику вирву від снаряда.
У нижній частині кадру видно будівлю міського відділу поліції та руїни недобудованої багатоповерхівки.