Будинки по вулиці Миру №42 та 53 у Бахмуті взимку 2026 року з безпілотника. Скриншот відео з окупаційних джерел

Вперше за кілька років російські окупанти показали Бахмут з висоти. Серед споруд, які потрапили в об’єктив, є будівля райдержадміністрації, стадіон “Авангард”, забудова районів “Літака” та “Водоканалу”. Журналісти Вільного Радіо відібрали найважливіші кадри зруйнованого міста.

Востаннє якісні кадри Бахмута з безпілотника публікували ще під час боїв за місто. Відтоді в мережі регулярно з’являлися фото та відео загарбників з окупованого міста, але лише з землі.

Район “Літака” у Бахмуті взимку 2026 року з безпілотника

Один із наймасштабніших панорамних видів з висоти окупанти зафільмували над районом “Літака”. На кадри потрапили, зокрема, зруйновані дев’ятиповерхівки, стіни яких раніше прикрашали мурали із зображенням сім’ї. Сусідні квартали та сквер “Дружба” мають вкрай зруйнований вигляд.

Район “Літака” у Бахмуті взимку 2026 року з безпілотника. Скриншот відео з окупаційних джерел

Ближче окупанти показали руїни будинків №103, 101, 97, 92, 90, 88 по вулиці Вартових Неба (раніше — Чайковського) та ясла-садок №40 “Посмішка”.

Будинки №103, 101, 97, 92, 90, 88 по вулиці Вартових Неба (раніше — Чайковського) та ясла-садок №40 “Посмішка” у Бахмуті взимку 2026 року з безпілотника. Скриншот відео з окупаційних джерел

З приватного сектору поряд із багатоповерхівками видно перехрестя вулиць Геологів (раніше — Чапаєва), Комунальників (раніше — Комунальної), Михайла Петренка (раніше — Крилова), Корсунського та Полярної.

Приватні будинки на вулицях Геологів (раніше — Чапаєва), Комунальників (раніше — Комунальній), Михайла Петренка (раніше — Крилова), Корсунського та Полярній у Бахмуті взимку 2026 року з безпілотника. Скриншот відео з окупаційних джерел

Приватні будинки на вулицях Корсунського, Комунальників (раніше — Комунальній) та Полярній у Бахмуті взимку 2026 року з безпілотника. Скриншот відео з окупаційних джерел

Ще один кадр з висоти показує приватні будинки по тих самих вулицях, а серед руїн зеленіє футбольне поле стадіону “Авангард”.

Приватні будинки на вулицях Корсунського, Комунальників (раніше — Комунальній) та Полярній у Бахмуті взимку 2026 року з безпілотника. Скриншот відео з окупаційних джерел

Район “Водоканалу” та стадіону “Авангард” у Бахмуті взимку 2026 року з безпілотника

Детальніше окупанти показали будівлі бахмутського водоканалу.

Будівлі водоканалу в Бахмуті взимку 2026 року з безпілотника. Скриншот відео з окупаційних джерел

Одразу за мостом, яким рухався тролейбусний маршрут №2, бачимо підприємство “Донелектромережбуд”.

Підприємство “Донелектромережбуд” у Бахмуті взимку 2026 року з безпілотника. Скриншот відео з окупаційних джерел

Тепер можна ближче розгледіти стан футбольного поля на стадіоні “Авангард”. На кадрах видно пошкодження від вирв.

Футбольне поле стадіону “Авангард” у Бахмуті взимку 2026 року з безпілотника. Скриншот відео з окупаційних джерел

Гуртожиток спортивного коледжу ім. С. Бубки та будівля педагогічного училища теж постраждали, але ще частково вціліли на фоні сусідніх знищених приватних будинків.

Гуртожиток спортивного коледжу ім. С. Бубки та будівля педагогічного училища у Бахмуті взимку 2026 року з безпілотника. Скриншот відео з окупаційних джерел

Райдержадміністрація в Бахмуті взимку 2026 року з безпілотника

Багатоповерхівки №21 та 16 по вулиці Благовіщенській, хоч і пошкоджені, але ще стоять.

Багатоповерхівки №21 та 16 по вулиці Благовіщенській у Бахмуті взимку 2026 року з безпілотника. Скриншот відео з окупаційних джерел

У подібному стані після боїв залишився будинок №214 по вулиці Сибірцева.

Багатоповерхівка №214 по вулиці Сибірцева в Бахмуті взимку 2026 року з безпілотника. Скриншот відео з окупаційних джерел

Від будівлі Бахмутської районної державної адміністрації залишилися лише зовнішні стіни.

Бахмутська районна державна адміністрація взимку 2026 року з безпілотника. Скриншот відео з окупаційних джерел

Будинки по вулиці Василя Першина (раніше — Комсомольській) в районі Бахмутської районної державної адміністрації взимку 2026 року з безпілотника. Скриншот відео з окупаційних джерел

Будинки по вулицях Василя Першина (раніше — Комсомольській) та Сибірцева в районі Бахмутської районної державної адміністрації взимку 2026 року з безпілотника. Скриншот відео з окупаційних джерел

Будинки по вулиці Сибірцева в районі Бахмутської районної державної адміністрації взимку 2026 року з безпілотника. Скриншот відео з окупаційних джерел

Будинки по вулиці Сибірцева в районі Бахмутської районної державної адміністрації взимку 2026 року з безпілотника. Скриншот відео з окупаційних джерел

Центр Бахмута взимку 2026 року з безпілотника

Безпілотник пролетів і над центром міста. На наступних кадрах — квартал по вулицях Миру (раніше — Артема), Сибірцева та Василя Першина (раніше — Комсомольській).

Будинки по вулицях Миру (раніше — Артема), Сибірцева та Василя Першина (раніше — Комсомольській) у Бахмуті взимку 2026 року з безпілотника. Скриншот відео з окупаційних джерел

Будинки по вулицях Миру (раніше — Артема), Сибірцева та Василя Першина (раніше — Комсомольській) у Бахмуті взимку 2026 року з безпілотника. Скриншот відео з окупаційних джерел

Будинки по вулиці Миру (раніше — Артема) №42 та 53 у Бахмуті взимку 2026 року з безпілотника. Скриншот відео з окупаційних джерел

Будинок по вулиці Миру (раніше — Артема) №50 та Палац культури імені Мартинова взимку 2026 року з безпілотника. Скриншот відео з окупаційних джерел

На відео також потрапив парк у центральній частині міста. На полі стадіону “Металург” видно велику вирву від снаряда.

Центральний парк та стадіон “Металург” у Бахмуті взимку 2026 року з безпілотника. Скриншот відео з окупаційних джерел

У нижній частині кадру видно будівлю міського відділу поліції та руїни недобудованої багатоповерхівки.

Центральна частина Бахмута взимку 2026 року з безпілотника. Скриншот відео з окупаційних джерел

Раніше журналісти Вільного Радіо також показували, який вигляд мають західні та центральні райони Бахмута у лютому 2026 року. У добірці — кадри від району торговельного центру “Сім’я” в західній частині міста до залізничного вокзалу та до магазину “АТБ” поряд зі Всіхсвятським храмом.