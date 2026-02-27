Житлова багатоповерхівка №21 по вулиці Вартових Неба (колишня вул. Чайковського) та будівля Української інженерно-педагогічної академії (позаду) у Бахмуті, лютий 2026 року. Скриншот відео з окупаційних джерел

Військової техніки на вулицях Бахмута стає менше, а знищені цивільні машини вкривають майже всі дороги між житловими будинками. Це видно на кадрах міста, які опублікували російські загарбники. Вони проїхалися від району торгівельного центру “Сім’я” у західній частині міста, далі — до залізничного вокзалу та до магазину “АТБ” поряд зі Всіхсвятським храмом. Журналісти Вільного Радіо відібрали найважливіші кадри будинків у лютому 2026 року.

Попередні кадри з Бахмута публікували від листопада 2025 року. Усі світлини з окупованого міста журналісти Вільного Радіо взяли з російських джерел, які станом на початок 2026 року залишаються єдиним джерелом фотографій з Бахмута “з землі”.

Район “Нового ринку” у Бахмуті у лютому 2026 року

На кадрах нижче: вулиця Героїв Рятувальників (колишня Леваневського). За цей район тривали найзапекліші бої навесні 2023 року, і попри те, що минуло вже майже три роки, дерева не встигли відновитися й майже всі не мають довгих гілок.

Житлові багатоповерхівки №105 та №107 по вулиці Героїв Рятувальників (колишня вул. Леваневського) у Бахмуті, лютий 2026 року. Скриншот відео з окупаційних джерел

Дороги досі всіяні сміттям та зруйнованими машинами, хоча військової техніки на показаних вулицях майже не помітно.

Житлова багатоповерхівка №150 по вулиці Героїв Рятувальників (колишня вул. Леваневського) у Бахмуті, лютий 2026 року. Скриншот відео з окупаційних джерел

Будинки в цьому районі вкрай зруйновані, й місцями бракує цілих поверхів.

Житлова багатоповерхівка №103 по вулиці Захисників України (колишня вул. 60-річчя утворення СРСР) у Бахмуті, лютий 2026 року. Скриншот відео з окупаційних джерел

Житлова багатоповерхівка №5 по вулиці Захисників України (колишня вул. 60-річчя утворення СРСР) та торгівельний центр “Гетьман” у Бахмуті, лютий 2026 року. Скриншот відео з окупаційних джерел

Житлова багатоповерхівка №6 по вулиці Захисників України (колишня вул. 60-річчя утворення СРСР) та тролейбусна зупинка у Бахмуті, лютий 2026 року. Скриншот відео з окупаційних джерел

Вулиця Вартових Неба (колишня Чайковського) у Бахмуті в лютому 2026 року

Будинки поряд із будівлею УІПА, відомою як “Книжка”, найбільш зруйновані серед інших споруд західної частини Бахмута.

Житлова багатоповерхівка №21 по вулиці Вартових Неба (колишня вул. Чайковського) та будівля Української інженерно-педагогічної академії (позаду) у Бахмуті, лютий 2026 року. Скриншот відео з окупаційних джерел

Житлова багатоповерхівка №19 по вулиці Вартових Неба (колишня вул. Чайковського) у Бахмуті, лютий 2026 року. Скриншот відео з окупаційних джерел

Житлова багатоповерхівка №17 по вулиці Вартових Неба (колишня вул. Чайковського) у Бахмуті, лютий 2026 року. Скриншот відео з окупаційних джерел

Споруди автотранспортного підприємства у Бахмуті, лютий 2026 року. Скриншот відео з окупаційних джерел

Споруди автотранспортного підприємства у Бахмуті, лютий 2026 року. Скриншот відео з окупаційних джерел

У порівнянні з забудовою “Нового ринку” навколо залізничного вокзалу житлові будинки на вигляд менш зруйновані, хоча жодну зі споруд не можна назвати цілою.

Житлова багатоповерхівка №11 по вулиці Вартових Неба (колишня вул. Чайковського) у Бахмуті, лютий 2026 року. Скриншот відео з окупаційних джерел

Житлова багатоповерхівка №9 по вулиці Вартових Неба (колишня вул. Чайковського) у Бахмуті, лютий 2026 року. Скриншот відео з окупаційних джерел

Найбільших руйнувань зазнали гуртожитки на вулиці Вартових Неба (колишня вул. Чайковського).

Гуртожиток по вулиці Павла Новгродцева (раніше — Дзержинського) №86 у Бахмуті, лютий 2026 року. Скриншот відео з окупаційних джерел

Гуртожиток по вулиці по вулиці Вартових Неба (раніше — Чайковського) №7 у Бахмуті, лютий 2026 року. Скриншот відео з окупаційних джерел

Гуртожиток по вулиці по вулиці Вартових Неба (раніше — Чайковського) №7 у Бахмуті, лютий 2026 року. Скриншот відео з окупаційних джерел

Житлова двоповерхівка №5 по вулиці Вартових Неба (колишня вул. Чайковського) у Бахмуті, лютий 2026 року. Скриншот відео з окупаційних джерел

Житлова двоповерхівка №3 по вулиці Вартових Неба (колишня вул. Чайковського) у Бахмуті, лютий 2026 року. Скриншот відео з окупаційних джерел

Гуртожиток по вулиці по вулиці Вартових Неба (колишня вул. Чайковського) №1-А у Бахмуті, лютий 2026 року. Скриншот відео з окупаційних джерел

Гуртожиток по вулиці по вулиці Вартових Неба (колишня вул. Чайковського) №1-А у Бахмуті, лютий 2026 року. Скриншот відео з окупаційних джерел

Гуртожиток по вулиці по вулиці Вартових Неба (колишня вул. Чайковського) №1-А у Бахмуті, лютий 2026 року. Скриншот відео з окупаційних джерел

Гуртожиток по вулиці по вулиці Вартових Неба (колишня вул. Чайковського) №1-А у Бахмуті, лютий 2026 року. Скриншот відео з окупаційних джерел

Район залізничного вокзалу в Бахмуті взимку 2026 року (фото)

Протягом близько двох років після боїв за Бахмут поряд з автомобільним тунелем на залізничному вокзалі стояв знищений танк. На оновлених кадрах видно, що його зрештою прибрали.

Автомобільний тунель на залізничному вокзалі у Бахмуті, лютий 2026 року. Скриншот відео з окупаційних джерел

Житлові будинки на вулиці Олексія Дульнєва (колишня вул. Горбатова) хоч і пошкоджені, але мають найбільш цілий вигляд серед усіх споруд, показаних у цьому матеріалі.

Житлова багатоповерхівка №1 по вулиці Олексія Дульнєва (колишня вул. Горбатова) у Бахмуті, лютий 2026 року. Скриншот відео з окупаційних джерел

Праворуч — житлова багатоповерхівка №2 по вулиці Мрії (колишня вул. Космонавтів). Ліворуч — №1 по вулиці Олексія Дульнєва (колишня вул. Горбатова) у Бахмуті, лютий 2026 року. Скриншот відео з окупаційних джерел

Житлова багатоповерхівка №4 по вулиці Олексія Дульнєва (колишня вул. Горбатова) у Бахмуті, лютий 2026 року. Скриншот відео з окупаційних джерел

Житлова багатоповерхівка №4 по вулиці Олексія Дульнєва (колишня вул. Горбатова) у Бахмуті, лютий 2026 року. Скриншот відео з окупаційних джерел

Дитячий ясла-садок “Рябінушка” має лише пошкоджений дах.

Дитячий ясла-садок “Рябінушка” по вулиці Олексія Дульнєва (колишня вул. Горбатова) №14 у Бахмуті, лютий 2026 року. Скриншот відео з окупаційних джерел

Житлова багатоповерхівка №16 по вулиці Олексія Дульнєва (колишня вул. Горбатова) у Бахмуті, лютий 2026 року. Скриншот відео з окупаційних джерел

Приватний будинок №13 по вулиці Олексія Дульнєва (колишня вул. Горбатова) у Бахмуті, лютий 2026 року. Скриншот відео з окупаційних джерел

Житлова багатоповерхівка №21 по вулиці Олексія Дульнєва (колишня вул. Горбатова) у Бахмуті, лютий 2026 року. Скриншот відео з окупаційних джерел

Нагадаємо, журналісти Вільного Радіо підготували порівняння кадрів з усіх районів Бахмута за 2022 та 2024 роки. На оновлених супутникових знімках від Google можна оцінити не тільки стан окремих споруд, а й загальні пейзажі окупованого міста.