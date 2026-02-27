Військової техніки на вулицях Бахмута стає менше, а знищені цивільні машини вкривають майже всі дороги між житловими будинками. Це видно на кадрах міста, які опублікували російські загарбники. Вони проїхалися від району торгівельного центру “Сім’я” у західній частині міста, далі — до залізничного вокзалу та до магазину “АТБ” поряд зі Всіхсвятським храмом. Журналісти Вільного Радіо відібрали найважливіші кадри будинків у лютому 2026 року.
На кадрах нижче: вулиця Героїв Рятувальників (колишня Леваневського). За цей район тривали найзапекліші бої навесні 2023 року, і попри те, що минуло вже майже три роки, дерева не встигли відновитися й майже всі не мають довгих гілок.
Дороги досі всіяні сміттям та зруйнованими машинами, хоча військової техніки на показаних вулицях майже не помітно.
Будинки в цьому районі вкрай зруйновані, й місцями бракує цілих поверхів.
Вулиця Вартових Неба (колишня Чайковського) у Бахмуті в лютому 2026 року
Будинки поряд із будівлею УІПА, відомою як “Книжка”, найбільш зруйновані серед інших споруд західної частини Бахмута.
У порівнянні з забудовою “Нового ринку” навколо залізничного вокзалу житлові будинки на вигляд менш зруйновані, хоча жодну зі споруд не можна назвати цілою.
Найбільших руйнувань зазнали гуртожитки на вулиці Вартових Неба (колишня вул. Чайковського).
Район залізничного вокзалу в Бахмуті взимку 2026 року (фото)
Протягом близько двох років після боїв за Бахмут поряд з автомобільним тунелем на залізничному вокзалі стояв знищений танк. На оновлених кадрах видно, що його зрештою прибрали.
Житлові будинки на вулиці Олексія Дульнєва (колишня вул. Горбатова) хоч і пошкоджені, але мають найбільш цілий вигляд серед усіх споруд, показаних у цьому матеріалі.
Дитячий ясла-садок “Рябінушка” має лише пошкоджений дах.