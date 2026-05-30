Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Підтримайте Вільне Радіо
Начальник Бахмутської МВА Олексій Рева традиційно заробляє менше своїх заступників. У лютому посадовець був у відпустці. А також активно працює у відрядженнях.
Вільне Радіо проаналізувало зарплатні відомості Олексія Реви, Олександра Марченка та Сергія Родіна за період з січня по квітень 2026 року.
Дані про зарплати надали у Бахмутській МВА у відповідь на запит Вільного Радіо.
1 млн 301 тис. 615 грн зарплати нарахували за перші чотири місяці 2026 року начальнику Бахмутської МВА Олексію Реві та його заступникам. Керівник ВА отримав найменше.
Начальник Бахмутської МВА Олексій Рева за перші чотири місяці 2026 року заробив 343 479 грн. У лютому посадовець був у відпустці. А щомісячні його доплати до посадового окладу — це премія та надбавка за високі досягнення:
Більше за керівника заробив заступник начальника Бахмутської МВА Олександр Марченко. За чотири місяці 2026 року його зарплата склала 567 827 грн. У січні виплата посадовцю була найбільшою — тоді він отримав відпускні та допомогу на розв’язання соціально-побутових питань. Як і начальник, Марченко отримує доплату за високі досягнення. А також часто працює у відрядженнях.
Зарплата заступник Бахмутського міського голови Сергія Родіна за січень-квітень 2026 року склала 390 309 грн. Серед іншого, посадовець отримує доплату за ранг, а у лютому був у відпустці та отримав матеріальну допомогу:
Нагадаємо, у 2025 році Олексій Рева задекларував понад мільйон гривень зарплати та більш ніж 7 мільйонів на рахунках дружини.