Олексій Рева та Олександр Марченко, колаж: Вільне радіо

Начальник Бахмутської МВА Олексій Рева традиційно заробляє менше своїх заступників. У лютому посадовець був у відпустці. А також активно працює у відрядженнях.

Вільне Радіо проаналізувало зарплатні відомості Олексія Реви, Олександра Марченка та Сергія Родіна за період з січня по квітень 2026 року.

Дані про зарплати надали у Бахмутській МВА у відповідь на запит Вільного Радіо.

Вказані суми — нараховані посадовцям, після вирахування податків “на руки” вони отримали менше. У 2026 році із зарплат бюджетних працівників утримують 23%.

1 млн 301 тис. 615 грн зарплати нарахували за перші чотири місяці 2026 року начальнику Бахмутської МВА Олексію Реві та його заступникам. Керівник ВА отримав найменше.

Скільки заробляє у 2026 році начальник Бахмутської МВА Олексій Рева

Начальник Бахмутської МВА Олексій Рева за перші чотири місяці 2026 року заробив 343 479 грн. У лютому посадовець був у відпустці. А щомісячні його доплати до посадового окладу — це премія та надбавка за високі досягнення:

січень — 82 526 (59 387 — премія, 7 712 — надбавка за високі досягнення);

лютий — 104 991 грн (50 419 — премія, 10 715 — відпустка, 14 768 — відрядження, 9 696 — високі досягнення);

березень — 99 384 грн (63 024 — премія, 12 120 — високі досягнення);

квітень — 56 578 грн (35 092 — премія, 7 161 — високі досягнення).

Яка зарплата заступників Олексія Реви

Більше за керівника заробив заступник начальника Бахмутської МВА Олександр Марченко. За чотири місяці 2026 року його зарплата склала 567 827 грн. У січні виплата посадовцю була найбільшою — тоді він отримав відпускні та допомогу на розв’язання соціально-побутових питань. Як і начальник, Марченко отримує доплату за високі досягнення. А також часто працює у відрядженнях.

січень — 297 261 грн (46 754 — премія, 9834 — відпустка, 102 027 — вирішення соціально-побутових питань, 12 432 — відрядження, 8061 — за високі досягнення);

лютий — 94 841 грн (42 858 — премія, 73 89 — високі досягнення, 29 814 — відрядження);

березень — 86 702 грн (57 144 — премія, 9 852 – високі досягнення)

квітень — 89 023 грн (45 679 — премія, 20 503 — відрядження, 7 613 — високі досягнення).

Заступник голови Бахмутської міськради Сергій Родін. Фото: Бахмутська МВА

Зарплата заступник Бахмутського міського голови Сергія Родіна за січень-квітень 2026 року склала 390 309 грн. Серед іншого, посадовець отримує доплату за ранг, а у лютому був у відпустці та отримав матеріальну допомогу:

січень — 72 637 грн (42 365 — премія, 10 102 високі досягнення, 500 — ранг);

лютий — 10 9615 грн (32 414 — премія, 34 365 — відпускні, 12 253 — відрядження, 3536 — за високі досягнення, 175 — ранг, 19 705 — “оподатковувана матеріальна допомога”);

березень — 112 158 грн (81 776 — премія, 10 127 — високі досягнення, 550 — ранг);

квітень — 95 899 грн (53 606 — премія, 8746 — високі досягнення, 16 053 — відрядження, 475 — ранг).

Нагадаємо, у 2025 році Олексій Рева задекларував понад мільйон гривень зарплати та більш ніж 7 мільйонів на рахунках дружини.