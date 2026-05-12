Олексій Рева. Фото з офіційної сторінки посадовця

Нерухомість у Бахмуті, орендований будинок на Дніпропетровщині, автівка та мільйони гривень на банківських рахунках дружини. Про це у своїй декларації за 2025 рік прозвітував очільник Бахмутської міської військової адміністрації Олексій Рева.

Про доходи та майно посадовця журналісти Вільного Радіо дізналися з його щорічної декларації, поданої наприкінці лютого 2026 року. Разом із посадовцем у документі вказана його дружина Олена.

Понад півтора мільйона зарплати, пенсія та сотні тисяч гривень банківських відсотків: скільки заробила родина Олексія Реви за рік

У 2025 році Олексій Рева отримав 1 524 557 гривень заробітної плати у Бахмутській міській військовій адміністрації. Після сплати податків посадовець отримав на “руки” 1 173 908 гривень. Також йому виплатили 244 999 гривень пенсії. Ще 60 503 гривні посадовець отримав у вигляді банківських відсотків від ПУМБ.

Дружина посадовця Олена Рева також має власні доходи. У ТОВ “Виробничо-комерційне підприємство «Деми»” вона заробила 178 542 гривні — “на руки” це 137 477 гривень. Окрім цього, жінка отримала 277 600 гривень пенсії.

Найбільший додатковий дохід дружини — банківські відсотки у ПУМБ. За рік банк виплатив їй 650 000 гривень.

Родина Олексія Реви живе в орендованому будинку на Дніпропетровщині

Нині, згідно з декларацією, родина проживає в селищі Обухівка на Дніпропетровщині. Там дружина Олексія Реви орендує житловий будинок площею 49,6 квадратного метра та земельну ділянку площею 1 200 квадратних метрів. Обидва об’єкти належать іншій людині, а право оренди сім’я отримала у 2024 році.

Значна частина нерухомості подружжя залишилась у Бахмуті. Найбільший об’єкт — житловий будинок із господарськими спорудами площею 353,3 квадратного метра, записаний на Олену Реву. Його остання задекларована вартість — 921 376 гривень. Сам Рева користується цим майном безоплатно.

Також дружині належить гараж площею 52,9 квадратного метра, який вона придбала у 2003 році. Його вартість за останньою оцінкою становить 17 359 гривень.

Окрім цього, Олена Рева володіє трьома земельними ділянками в Бахмуті. Одна з них має площу 52 квадратні метри, ще дві — по 1 000 квадратних метрів кожна. Право власності на ці ділянки родина оформила у 2003, 2004 та 2008 роках.

Єдиний задекларований автомобіль належить дружині посадовця, яка також володіє основними грошовими активами родини

Згідно з декларацією, єдиним транспортним засобом родини є Mercedes Benz S500 2010 року випуску. Автомобіль належить Олені Реві, однак ним користується й сам посадовець. Вартість автомобіля у декларації не вказана.

На банківських рахунках Олексія Реви зберігаються 527 971 гривня, 11 374 гривні та 1 253 гривні в Ощадбанку, а також 702 709 гривень у ПУМБ.

Ще більше коштів родина зберігає на рахунках дружини. Основні заощадження Олена Рева тримає у ПУМБ: на одному рахунку — 5 мільйонів гривень, ще на одному — 2 233 087 гривень. В Ощадбанку жінка має три рахунки, на яких лежать 1 510, 5 894 та 1 810 гривень.

Крім грошей у банках, дружина посадовця зберігає готівкою 790 тисяч гривень, 15 тисяч доларів та 5 тисяч євро.

