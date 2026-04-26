Андрій Панков, начальник Дружківської міської військової адміністрації. Фото: Андрій Панков/Facebook

Після призначення начальником Дружківської міської військової адміністрації Андрій Панков задекларував незначне зниження зарплати порівняно з попереднім роком. Водночас у декларації вперше з’явилися готівкові заощадження та благодійна допомога на понад 100 тисяч гривень.

Про доходи посадовця журналісти Вільного Радіо дізналися з Єдиного державного реєстру декларацій.

Важливо: у тексті вказані суми доходів до вирахування податків — саме так вони фігурують у декларації. Зарплата оподатковується, тому на руки посадовець отримав на 23% менше від зазначеної суми. Відсоток податку за іншими статтями доходів варіюється, водночас пенсія, субсидія та інші соцвиплати не оподатковуються — їхній розмір у декларації відповідає тому, що реально отримала людина.

Скільки отримав за 2025 рік Андрій Панков та його дружина

Начальник Дружківської міської військової адміністрації Андрій Панков у декларації за рік вказав понад 2 мільйони гривень доходів.

Основну частину становить заробітна плата — близько 1,88 мільйона гривень. Ці кошти він отримав за роботу на двох посадах: спочатку як голова Краматорської районної державної адміністрації, а згодом — уже як начальник Дружківської міської військової адміністрації, яку він очолив у 2025 році. В декларації за 2024 рік у Панкова лише заробітна плата перевищувала 2 мільйони гривень.

Нагадаємо, Дружківську ВА Андрій Панков очолив 19 лютого 2025 року. На цій посаді, за даними Вільного Радіо, які ми отримали з відповідей на інформаційні запити до адміністрації, начальник Дружківської ВА в середньому на місяць отримував близько 85 тис. грн після вирахування податків.

Упродовж року посадовець двічі повідомляв про суттєві зміни у майновому стані. Зокрема, 25 лютого 2025 року він отримав майже 217,9 тисяч гривень зарплати та розрахунку при звільненні. І наприкінці року, 24 грудня, Панков задекларував майже 240 тисяч гривень заробітної плати за основним місцем роботи.

Окрім зарплати, Панков задекларував ще 119,7 тисяч гривень благодійної допомоги. Кошти він отримав від Дружківської МВА.

Водночас його дружина заробила 784,3 тисячі гривень у представництві міжнародної благодійної організації.

Серед заощаджень у родини Панкових — 350 тисяч гривень готівкою.

Раніше журналісти Вільного Радіо дослідили, що задекларували нардепи від Донеччини за 2025 рік. У звітах — квартири й будинки в Україні та за кордоном, дорогі автомобілі, готівка у гривнях, доларах і євро, а також колекції годинників, ювелірних прикрас і творів мистецтва.