Колаж: Вільне Радіо

Народні депутати від Донецької області подали щорічні декларації за 2025 рік. Парламентарі задекларували квартири й будинки в Україні та за кордоном, дорогі автомобілі, готівку в гривнях, доларах і євро, а також колекції годинників, ювелірних прикрас і творів мистецтва. Журналісти Вільного Радіо проаналізували доходи, майно та грошові активи народних обранців і їхніх родичів.

Важливо: у тексті вказані суми доходів до вирахування податків — саме так вони фігурують у деклараціях. Зарплата оподатковується, тому на руки народні депутати отримали на 23% менше від зазначених сум. Відсоток податку за іншими статтями доходів варіюється, водночас пенсія, субсидія та інші соцвиплати не оподатковуються — їхній розмір у декларації відповідає тому, що реально отримала людина.

Майже 800 тисяч гривень зарплати та всемеро більший дохід дружини: що декларує нардеп Валерій Гнатенко

Валерій Гнатенко представляє у Верховній Раді інтереси виборців з 49 округу, до складу якого входять Дружківка й Костянтинівка, а також колишні Костянтинівський та Покровський райони.

Наприкінці березня 2026 року Гнатенко подав щорічну декларацію за 2025 рік. У документі він розкрив відомості про власне майно та доходи, а також статки дружини Світлани й сина Данила.

За роботу в парламенті Гнатенку нарахували 790 939 гривень зарплати, тож у середньому він отримував близько 65 912 гривень на місяць до сплати податків. Окрім цього, депутату виплачують і пенсію, яка за рік склала 206 179 гривень, або приблизно 17 182 гривні щомісяця. Загалом це дає майже мільйон гривень офіційного доходу від держави за рік.

Дружина депутата Світлана Гнатенко у серпні 2024 року стала співвласницею краматорського ТОВ “Крам Гофропак” — компанії з виробництва гофрованої упаковки. Їй належить рівно 50 відсотків статутного капіталу з оцінкою в 4,5 мільйона гривень. За 2025 рік Світлана задекларувала від підприємницької діяльності 5 851 163 гривні — це більш ніж у сім разів перевищує зарплату самого депутата. Ще 16 723 гривні їй принесли банківські відсотки у ПУМБ.

Родина Валерія Гнатенка користується столичними апартаментами та має житло у Дружківці

З власної нерухомості у Гнатенка є земельна ділянка площею 400 квадратних метрів у Лимані. Її він оформив ще у 2009 році, проте вартість у декларації не вказав. Також у власності депутата — квартира у Дружківці площею 53,1 квадратного метра, придбана у квітні 2024 року за 135 тисяч гривень.

У Києві депутат разом із дружиною та сином тимчасово мешкають у квартирі площею 152,6 квадратного метра, оціненій у 7,58 мільйона гривень. Власник цього житла — Гнатенко Сергій Вікторович, який за збігом прізвища та по батькові може бути батьком депутата. У документах цей об’єкт згадують тричі, адже всі троє членів родини ним користуються.

Єдиний транспортний засіб у родини — BMW 740i 2016 року випуску. Гнатенко придбав його у червні 2021 року за 270 тисяч гривень.

Подружжя Гнатенків тримає вісім мільйонів гривень готівкою та не поспішає сплачувати борги за кредитами

На банківських рахунках у “ПриватБанку” та Ощадбанку депутат тримає 206 256 і 28 660 гривень, а також 9 829 євро. Дружина зберігає ще 166 677 і 212 338 гривень у двох банках та 13 240 доларів у “ПриватБанку”.

Подружжя також має 8 мільйонів 100 тисяч гривень готівкою, які належать їм спільно.

Та попри наявні статки, родина має два кредити у “ПриватБанку”. У дружини залишок становить 68 764 гривні, у депутата — 36 939 гривень. Обидва кредити відкриті на початок 2025-го, і протягом року за ними не здійснювали жодних виплат — ні основної суми, ні відсотків.

Яке майно задекларував народний депутат Муса Магомедов у 2025 році

Народний депутат України Муса Магомедов, обраний по 45 мажоритарному округу (Авдіївка і Ясинувата, Київський район Донецька та колишній Ясинуватський район), подав щорічну декларацію за 2025 рік 31 березня 2026-го.

У документі нардеп вказує, що з квітня 2024 року орендує житло в Києві, тоді як його дружина з донькою винаймають квартиру у Словаччині.

У власності Магомедова є будинок площею 265 квадратних метрів, зведений у 2010 році в тоді ще не окупованому Донецьку. Також він має 20 тисяч квадратних метрів землі в Кушугумі Запорізької області.

Наприкінці 2024 року нардеп зареєстрував місце проживання у квартирі площею 94 квадратних метри в Запоріжжі.

Наприкінці 2025 року він також оформив в оренду квартиру та машиномісце у Києві. До грудня він винаймав іншу квартиру, теж у столиці.

У користуванні Магомедов вказує квартиру в Авдіївці (її йому надали у 2015 році, коли нардеп отримав статус переселенця) та земельну ділянку площею 635 квадратних метрів у Донецьку.

Які транспортні засоби та цінності задекларував Муса Магомедов

У лютому 2025 року Магомедов придбав автомобіль BMW 2021 року випуску за 2 мільйони 818 тисяч гривень. Серед іншого рухомого майна в декларації фігурують три пари наручних годинників: два Ulysse Nardin та один Jaeger-LeCoultre. Їхню вартість нардеп не вказує.

У 2020 році в Україні провели укрупнення районів. До реформи їх було 490, а після стало 136.

До відома: декларуванню підлягають прикраси та годинники вартістю понад 100 прожиткових мінімумів — у 2025 році це 302 800 тисячі гривень за одиницю.

Крім автомобіля, у депутата є катер Crowline 2012 року, який на той момент коштував 230 тисяч гривень, та причіп вартістю 10 тисяч гривень.

Які доходи та заощадження задекларував Муса Магомедов

За основним місцем роботи у Верховній Раді Магомедов торік отримав 583 437 гривень. У середньому це близько 49 тисяч щомісяця до вирахування податків.

На банківських рахунках нардепа лежать понад 13 тисяч гривень та 3 тисячі доларів. Готівкою Муса Магомедов зберігає 214 тисяч євро та 5 тисяч доларів. Ще понад 600 тисяч євро депутат позичив іншим людям.

Що змінилося в декларації народного депутата від Донеччини Євгена Яковенка

Євген Яковенко від 52 округу (Дебальцеве і Торецьк, Калінінський район Горлівки й частина колишнього Бахмутського району) у своїй декларації за 2025 рік вказує, що зареєстрований і фактично проживає у Дніпрі разом із дружиною Ольгою.

У користуванні депутата — будинок у Дніпрі площею 70 квадратних метрів, оформлений на дружину. Вона також володіє квартирою площею 65 квадратних метрів у цьому ж місті та земельною ділянкою площею 275 квадратних метрів.

Сам посадовець має частку 23% у домоволодінні площею 187 квадратних метрів у Дніпрі. Також нардепу належить половина нежитлового приміщення площею 141 квадратний метр у Києві та 34% об’єктів інфраструктури вантажної пристані площею понад 620 квадратних метрів у Голій Пристані на Херсонщині. Додатково він орендує земельну ділянку площею понад 3 гектари в цьому ж населеному пункті.

Крім того, з 2008 року Яковенко має в користуванні ділянку площею 1207 квадратних метрів у Дніпрі, яка перебуває у власності Дніпровської міської ради.

Які автівки, доходи й заощадження задекларував депутат Яковенко

Євгену Яковенку належать два автомобілі: Lexus LS500h 2018 року, придбаний за понад 4 мільйони гривень, та Audi A4 2013 року за 630 тисяч гривень. Дружина користується Lexus NX300h 2016 року вартістю 1 мільйон 300 тисяч гривень. З коштовного рухомого майна нардеп задекларував годинник Ulysse Nardin Marine Diver вартістю 366 800 гривень.

За 2025 рік посадовець отримав 720 161 гривню заробітної плати — у середньому близько 60 тисяч щомісяця до вирахування податків. Готівкою він зберігає 1 мільйон 900 тисяч гривень, 950 тисяч доларів та 830 тисяч євро. Дружина Яковенка задекларувала ще 850 тисяч гривень, 90 тисяч доларів та 33 тисячі євро. На рахунках у “ПриватБанку” у нардепа є понад 157 тисяч гривень, у дружини — близько 4 тисяч.

Яку нерухомість задекларував народний депутат Сергій Магера

Сергій Магера (58 округ, Маріуполь) зареєстрований у Маріуполі, однак фактично мешкає в Івано-Франківську разом із дружиною Наталією Луковниковою.

З нерухомості Магері належить квартира площею 78 квадратних метрів в Івано-Франківську, придбана у 2023 році за 1 мільйон 100 тисяч гривень.

Дружина народного обранця має нерухомість на території, яка нині перебуває в окупації. У 2008 році вона придбала квартиру площею 60 квадратних метрів у Маріуполі за 30 108 гривень, а у 2018 році стала власницею двох земельних ділянок у селищі Талаківка під Маріуполем сукупною вартістю 40 тисяч гривень. Ще одна квартира в Маріуполі площею 62 квадратних метри перебуває в її частковій власності з 2004 року — жінці належить третина.

У серпні 2022 року Наталія придбала гараж в Івано-Франківську вартістю 155 тисяч гривень.

Скільки Сергій Магера заробив за рік і який транспорт має його родина

У квітні 2025 року нардеп Сергій Магера придбав Audi Q8 того ж року випуску за 5 015 992 гривні. Дружина є власницею BMW X3 2023 року, придбаного за 2 694 479 гривень. Також у користуванні родини є Lanos 2006 року, що належить іншій людині.

За основним місцем роботи від Верховної Ради Магера отримав у 2025 році 689 849 гривень зарплати, 726 720 гривень відшкодування витрат на депутатську діяльність та 90 тисяч гривень компенсації проїзду. Додатково нардеп отримав 266 502 гривні пенсії, 2 437 500 гривень банківських відсотків у ПУМБ та 1 мільйон 800 тисяч гривень від продажу транспортного засобу.

На рахунках у ПУМБ посадовець тримає понад 16,6 мільйона гривень. Готівкою — 70 тисяч гривень, 129 тисяч доларів та 14 тисяч євро. Його жінка зберігає готівкою 35 тисяч гривень, 41 тисячу доларів та 20 тисяч євро, а на банківських рахунках — ще понад 1,4 мільйона гривень.

Що вказав у декларації за 2025 рік народний депутат Олександр Ковальов

Нардеп Олександр Ковальов від 51 виборчого округу (колишні Бахмутський та Горлівський райони) разом із дружиною Тетяною та сином Діомидом зареєстрований і проживає в Києві.

З нерухомості Ковальову належить квартира площею майже 246 квадратних метрів у Києві, придбана у 2004 році за 1 124 510 гривень. Дружина є власницею трьох квартир: 118 квадратів у Києві (придбана у 2003 році за 404 830 гривень), 88 квадратів у нині окупованій Макіївці (її жінка купила того ж року за 14 873 гривні) та 107 квадратів у тимчасово окупованій Ялті (придбана у 2009 році за 538 122 гривні).

Чотири елітні годинники та два Land Cruiser: що задекларував нардеп з рухомого майна

Серед цінного рухомого майна нардеп вказав чотири пари годинників — Rolex, Blancpain, Bovet та Roger Dubuis (їхню вартість посадовець не вказав). З транспорту йому належать дві автівки Toyota Land Cruiser 200 2018 року: одну він купив у 2019 році за понад 2,5 мільйона гривень, а іншу — роком пізніше за 977 тисяч гривень. Дружина посадовця має Audi A8 2011 року вартістю 330 тисяч гривень та Mercedes-Benz GL 320 CDI 2008 року за 101 тисячу гривень.

За основним місцем роботи у Верховній Раді Олександр Ковальов отримав у 2025 році 654 170 гривень, а також 174 412 гривень пенсії. Рахунки він має у “Креді Агріколь Банку” та “Універсал Банку”, однак залишки на них не задекларовані.

Готівкою нардеп зберігає 250 тисяч гривень, 10 тисяч доларів та 5 тисяч євро, дружина — 100 тисяч гривень та 10 тисяч євро.

Окремо в декларації відображені боргові зобовʼязання Ковальова: у 2019–2021 роках він позичив загалом понад 15 мільйонів гривень та 300 тисяч доларів у трьох людей, але досі не повернув навіть частини цих позик.

Екснардеп із Донеччини Федір Христенко живе в готелі в ОАЕ, а його дружина зберігає вдома два з половиною мільйони доларів готівкою

Федір Христенко представляв у Верховній Раді інтереси виборців від 46 виборчого округу, до складу якого входять Бахмут, Лиман і частина колишнього Бахмутського району. Але 4 лютого 2026 року він втратив мандат народного депутата на підставі вироку суду — Христенка підозрювали у держзраді, й у 2025-му суд затвердив угоду про визнання його вини.

16 березня 2026 року колишній народний депутат подав до Єдиного державного реєстру НАЗК щорічну декларацію, яка охоплює 2025 рік.

За місцем реєстрації Христенко значиться жителем Донецька, однак фактично проживає в Об’єднаних Арабських Еміратах. Там він мешкає разом із дружиною Мариною та донькою Крістіною в готельному номері, який орендує дружина.

В Україні родина має кілька об’єктів нерухомості. Марина Христенко володіє двома квартирами в Києві (121 квадратний метр, придбана 2015 року за 1 085 257 гривень, та 169 квадратних метрів, яку жінка купила 2018 року за 2 216 100 гривень), будинком у селі Гореничі площею 400 квадратних метрів (вартість не вказана), 20 сотками землі за 320 886 гривень і двома гаражами сукупною вартістю майже 345 тисяч гривень. Також на неї оформлена недобудована квартира в Донецьку площею 79 квадратних метрів та нерухомість у Росії — квартира 176 кв. м, комора і три паркомісця (2018 рік).

Сам ексдепутат задекларував квартиру в Донецьку площею 71 кв. м, придбану 2007 року за 40 482 гривні.

Колекція годинників, ювелірні прикраси та мистецтво: що задекларувало подружжя Христенків із цінного майна

Серед задекларованого рухомого майна — 13 пар наручних годинників самого колишнього нардепа: два Bovet, три Harry Winston, два Rolex, один Richard Mille, один Breguet, два Patek Philippe та два Audemars Piguet. Федір Христенко не вказав вартість жодного з них і зазначив, що всі годинники придбав до подання першої декларації.

Дружина своєю чергою декларує понад 76 позицій: годинники Harry Winston, Bvlgari, Van Cleef & Arpels, Graff та десятки ювелірних прикрас від Cartier, Chopard, Damiani, Hermes, Van Cleef & Arpels і Graff — сережки, браслети, намиста, каблучки, підвіски. Вартість цих виробів у декларації також не вказана.

Разом подружжя декларує спільну колекцію з 24 картин XIX століття, 13 картин XX століття та 47 скульптур, а також меблевий гарнітур і столове срібло на 24 персони.

Усі шість автомобілів родини записані на дружину, екснардеп лише користується ними

Найдорожчий — Bentley Continental GT 2021 року, придбаний за майже 12 мільйонів гривень. Далі йдуть BMW M760Li за близько 4 мільйони, Mercedes-Benz G 63 AMG, Porsche Cayenne та Audi A8. Шосту позицію займає Volkswagen Passat 2016 року, куплений за 5 тисяч гривень.

Готівкові заощадження в різних валютах та єдиний задекларований дохід за рік

Єдиний задекларований дохід родини екснардепа за звітний рік — 4 мільйони 200 тисяч гривень, які Марина Христенко отримала від продажу рухомого майна. Зарплата самого Федора як народного депутата в декларації окремим рядком доходів не відображена — чоловік фактично не виконує обов’язки народного депутата й перебуває за кордоном. Цінних паперів, корпоративних прав та нематеріальних активів він не задекларував.

На банківському рахунку в “ПриватБанку” у дружини колишнього нардепа Христенка додатково лежить понад 31 тисяча гривень.

