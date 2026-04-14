Колаж: Вільне Радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Очільник Донецької обласної прокуратури у 2025 році отримав понад 2 млн грн зарплати, живе в орендованій квартирі у Дніпрі, а його заступники задекларували десятки гектарів землі та автомобілі. Журналісти Вільного Радіо проаналізували доходи, майно та грошові активи посадовців і членів їхніх родин.

Усі суми доходів у матеріалі наведені до вирахування податків, тож фактичні зарплати посадовців були на 23% меншими.

Скільки заробили керівник Донецької обласної прокуратури і його заступники. Інфографіка: Вільне Радіо

Яке майно задекларував начальник Донецької обласної прокуратури Павло Угровецький у 2025 році

39-річний Павло Угровецький очолює Донецьку обласну прокуратуру з вересня 2021 року. У щорічній декларації за 2025 рік він вказав, що мешкає разом із дружиною Ліною та сином Романом в орендованій квартирі у Дніпрі. Площа та вартість цього помешкання в декларації не вказані, як і торік.

У власності прокурора залишається квартира у Харкові площею 95,1 кв. м — та сама, яку він придбав у червні 2022 року за 3 мільйони 50 тисяч гривень. Житло оформлене на самого Угровецького.

Єдиною автівкою родини залишається Toyota Camry 2021 року випуску, куплена у липні 2024 року за 1 107 000 гривень. Власником машини вказаний прокурор.

Які статки вказав Павло Угровецький у декларації

За 2025 рік Павло Угровецький отримав 2 011 207 гривень заробітної плати в Донецькій обласній прокуратурі. У перерахунку на місяць це в середньому по 167 600 гривень до оподаткування. Інших джерел доходу в декларації посадовець не зазначив.

Готівкові заощадження прокурора трохи виросли: торік він декларував 53 тисячі доларів США, цього року — 55 тисяч. Водночас на рахунку в “ПриватБанку” коштів поменшало майже втричі — з 15 481 до 5 948 гривень.

Що змінилося в декларації першого заступника голови Донецької обласної прокуратури Дениса Макашова

Денис Макашов обіймає посаду першого заступника керівника Донецької обласної прокуратури з 2021 року. Зареєстрований він у Попасній на Луганщині, проте фактично мешкає у Дніпрі разом із дружиною Анастасією.

Власного житла у родини посадовця немає — у декларації фігурує лише та сама квартира площею 45 кв. м у Дніпрі, яку він орендує з дружиною.

У 2025 році родина продала обидві автівки, які мала раніше — Lexus RX 350 2012 року випуску вартістю 878 тисяч гривень, що належав прокурору, та Toyota Camry 2019 року за 750 тисяч гривень, оформлену на Анастасію. Натомість у травні 2025 року в родині з’явився один автомобіль — Skoda Kodiaq 2021 року випуску вартістю 1 414 522 гривні. Право власності на нього оформили на дружину, а сам прокурор має право керування.

Ілюстративне фото: infocar

Які доходи та заощадження має перший заступник голови Донецької обласної прокуратури

Основний дохід Макашова — зарплата в Донецькій обласній прокуратурі: за рік він задекларував 1 880 718 гривень. Це приблизно 156 726 гривень на місяць до відрахування податків.

Водночас його дружина Анастасія має кілька джерел доходу: 182 192 гривні від підприємницької діяльності та ще 8 тисяч гривень зарплати в ТОВ “Украгроресурс”. Крім цього, сам Макашов отримав 17 302 гривні субсидії від Пенсійного фонду та 2 448 гривень банківських відсотків.

Також торік посадовець отримав 959 100 гривень від відчуження рухомого майна, а його дружина — 956 882 гривні. Ймовірно, це гроші від продажу автівок, якими володіло подружжя.

Грошові активи посадовця дещо більші, ніж у його керівника. Він задекларував 56 тисяч доларів США готівкою та ще 20 001 долар на рахунку в “ПриватБанку”. Також Макашов має 183 289 гривень на рахунку та 8 тисяч євро готівкою. На дружину записані ще 19 663 гривні готівкою.

Яке майно задекларувала заступниця голови Донецької обласної прокуратури Вікторія Ткачук

Вікторія Ткачук обіймає свою поточну посаду з жовтня 2020 року. Зареєстрована вона у Дружківці на Донеччині, сама ж, як і колеги, проживає у Дніпрі. Декларацію за 2025 рік посадовиця подала 20 березня 2026 року.

Власної нерухомості Вікторія Ткачук не задекларувала — усе майно записане на її чоловіка Олексія Ткачука.

З житла він має два будинки у Дружківці. Більший, майже на 300 квадратних метрів, перебуває в його власності з 2012 року. Менший, на 41 квадратний метр, належить йому ще з 2000-го.

У 2021 році до цього переліку додався невеликий будинок у смт Райське.

У Харкові на чоловіка записані ще три квартири, придбані у 2012–2013 роках.

Окрім житла, Олексій Ткачук тримає у власності одинадцять комерційних приміщень у Дружківці та сусідньому смт Олексієво-Дружківка. Серед них — пʼять аптек, два магазини, перукарня та кілька нежитлових об’єктів. Найбільша аптека площею 313 квадратних метрів у його власності ще з 2001 року.

Та найбільшу частину активів Ткачука становить земля. У його власності — понад 60 ділянок, майже всі вони розташовані в селі Торське під Дружківкою та оформлені переважно у 2013-2016 роках. Їхні розміри різні — від невеликих ділянок до масивів площею понад 12 гектарів кожен. Загалом ідеться приблизно про 253 гектари землі.

Із власного транспорту Вікторія Ткачук декларує Toyota RAV 4 2019 року випуску — його вона придбала того ж року за 749 тисяч гривень. У її обранця — три одиниці техніки. Вантажний Volkswagen Transporter T-5 2006 року у його власності з 2013-го. У грудні 2022 року він також придбав Renault Megane 2006 року випуску. Ні вартість мікроавтобуса, ні ціна легковика у декларації не вказані. Окрім автомобілів, на нього записаний трактор “Беларус 892” 2010 року — дату придбання і вартість він теж не надав.

Які заощадження задекларувала родина Вікторії Ткачук

Згідно з декларацією, у 2025 році Вікторія Ткачук отримала 1 518 718 гривень заробітної плати в Донецькій обласній прокуратурі. У середньому це близько 126 тисяч гривень на місяць до оподаткування.

Крім того, посадовиця задекларувала пенсію — 283 320 гривень за рік. Її чоловік Олексій отримав 948 848 гривень від підприємницької діяльності, а також 189 918 гривень пенсії. Додатково йому виплатили 4 668 гривень соціальних виплат як учаснику ліквідації аварії на ЧАЕС та 21 600 гривень благодійної допомоги.

Готівкові заощадження родини становлять 63 тисячі доларів США: 36 тисяч доларів зберігає чоловік, 27 тисяч — сама посадовиця.

На банківських рахунках Вікторія Ткачук має 220 542 гривні у “ПриватБанку” та 17 592 гривні в іншому банку. У чоловіка — 26 636 гривень на рахунку.

Яке житло та транспорт задекларував заступник голови Донецької обласної прокуратури Олександр Голубов у 2025 році

Ще один заступник керівника прокуратури — Олександр Голубов. За даними, які він вніс до декларації, він зареєстрований у Сватовому на Луганщині, однак як адресу для листування вказує Дніпро.

У звітності посадовця все майно оформлене безпосередньо на нього. Членів сім’ї Голубов не зазначив.

Із нерухомості він має житловий будинок у Кадіївці Луганської області площею 156 квадратних метрів, який придбав у 2012 році. Поруч із ним розташована земельна ділянка площею 2 300 квадратних метрів, що перебуває у власності Голубова з 2009 року.

Ще один об’єкт — квартира у Сватовому площею 52 квадратні метри. Вона не належить посадовцю, а перебуває в його користуванні, власником є міська рада.

Також в Олександра Голубова є квартира у Сіверськодонецьку площею 48 квадратних метрів, придбана у 2020 році за 145 тисяч гривень. Також він користується квартирою у Дніпрі площею 65 квадратних метрів. Власницею житла є інша людина.

Із транспорту в декларації — один автомобіль Nissan Rogue 2021 року випуску. Він не перебуває у власності посадовця, Голубов користується ним за потреби, тоді як власником є інша людина.

Скільки заробив Олександр Голубов на посаді в обласній прокуратурі та які має заощадження

У 2025 році, згідно з декларацією, Олександр Голубов отримав у Донецькій обласній прокуратурі 1 765 224 гривні зарплати. У перерахунку це становить у середньому близько 147 тисяч гривень на місяць до сплати податків. Крім того, посадовець задекларував пенсію — 284 320 гривень за рік.

Готівкові заощадження Голубова становлять 64 тисячі доларів США. На банківському рахунку у “ПриватБанку” він зберігає 74 298 гривень . Також у нього є відкритий рахунок в Ощадбанку.

Які доходи задекларувала заступниця голови Донецької обласної прокуратури Ірина Куценко

Ірина Куценко обіймає посаду заступниці з 2020 року. Зареєстрована вона у Маріуполі, однак фактично проживає у Кременчуці.

У декларації за минулий рік вказані доходи як самої посадовиці, так і Олександра Альохіна, з яким вона проживає без офіційного шлюбу. Протягом минулого року в Донецькій обласній прокуратурі Ірині Куценко нарахували 121 550 гривень зарплати.

Основна частина доходів сімʼї записана на Альохіна. У 2025 році йому нарахували 1 363 122 гривні зарплати в Офісі Генерального прокурора. Додатково він отримав дарунки на 4 тисячі гривень.

Готівкові заощадження родини становлять 32 тисячі доларів і 250 тисяч гривень у Ірини Куценко, а також 8 300 доларів і 60 тисяч гривень в Олександра Альохіна. На банківських рахунках посадовиця зберігає незначні суми, зокрема кілька тисяч гривень і 361 євро. У її обранця — понад 68 тисяч гривень на рахунках.

Яке житло, іншу нерухомість і транспорт має родина Ірини Куценко

Із нерухомості у власності посадовиці є квартира у Кременчуці площею 60,4 квадратного метра, якою вона володіє спільно з іншою людиною ще з 1995 року.

Деякі помешкання оформлені в її користування. Зокрема, це службова квартира у Маріуполі площею 44,4 квадратного метра, надана міською радою. Також із 2024 року посадовиця разом із сином і Олександром Альохіним безоплатно користується квартирою в Києві площею 49,5 квадратного метра.

Окремо в декларації зазначена ще одна квартира у Кременчуці площею 46,5 квадратного метра, якою користується сам Альохін. Власником житла є інша людина.

Із транспорту в родині є один автомобіль — BMW 330i 2016 року випуску. Він належить Олександру Альохіну і був придбаний у 2021 році за 328 610 гривень.

Інших активів — зокрема цінних паперів чи корпоративних прав — у декларації не зазначено.

Раніше журналісти Вільного Радіо вже розбирали декларації посадовців за 2025 рік.