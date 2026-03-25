Заступники начальника Маріупольської МВА Михайло Когут і Світлана Штенда. Колаж: Вільне Радіо

Як мер Маріуполя Вадим Бойченко мав сім заступників. Та після призначення начальником місцевої військової адміністрації в його підпорядкуванні буде лише двоє людей на цій посаді — Михайло Когут і Світлана Штенда.

Журналісти Вільного Радіо проаналізували свіжі декларації новопризначених посадовців. Про їхні статки й майно розповідаємо далі.

Скільки заробляє і що декларує перший заступник начальника Маріупольської МВА Михайло Когут

До призначення першим заступником начальника Маріупольської МВА Михайло Когут був першим заступником міського голови щонайменше з 2019 року — саме тоді він подав першу декларацію, де вказав цю посаду. Минулого року за роботу на ній чоловіку нарахували 1 006 614 гривень зарплати. У середньому це близько 64 591 гривні “на руки” щомісяця.

У своїй декларації за 2025 рік посадовець зазначив й інші доходи: 283 320 гривень пенсії й 1 036 гривень відсотків від банку собі, а також 47 092 гривні пенсії й 26 000 гривень допомоги на проживання ВПО дружині Ользі. Зазначимо, що на двох подружжя має 2 085 доларів і 187 783 гривні заощаджень на банківських рахунках, а ще 201 000 гривень готівкою.

Уся нерухомість Михайла Когута залишилась у тимчасово окупованому Маріуполі. Там з 2006 року посадовець володіє квартирою площею 97,9 квадратного метра, яка тоді коштувала 230 893 гривні. Також чоловік має місце на підземній автостоянці площею 17,4 квадратного метра. За неї він заплатив 27 560 гривень того ж року. Та з 2024 року разом із дружиною Михайло Когут живе у квартирі в Дніпрі. Імовірно, подружжя її орендує.

З майна на підконтрольній території у посадовця є легковик — Hyundai Tucson 2020 року випуску. Автомобіль зʼявився у власності чоловіка 2024 року за 170 000 гривень.

Дружина Михайла Когута також має частку корпоративних прав у ТОВ “М.О.Р.Е. Партнерс” вартістю 307 143 гривні. Основна діяльність компанії полягає в організації відпочинку й розваг. Зареєстрована вона в тимчасово окупованому Микільському Маріупольського району й наразі не перебуває в стані ліквідації.

Які статки має і яким майном володіє заступниця начальника Маріупольської МВА Світлана Штенда

Останнім часом Світлана Штенда, яку призначили заступницею начальника Маріупольської МВА, виконувала обовʼязки заступниці міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради й керуючої справами виконкому міськради. Саме на цій посаді вона перебувала під час подання декларації за 2025 рік. До цього жінка очолювала місцевий юридичний департамент.

Протягом минулого року у виконкомі Маріупольської міськради посадовиці нарахували 970 487 гривень зарплати. У середньому це 62 273 гривні на місяць після сплати податків. Це єдині доходи Світлани Штенди. Утім, у декларації вона також вказала нарахування чоловіку Роману, який працює в Донецькій обласній прокуратурі: 1 494 759 гривень зарплати, 5 535 гривень кешбеку від різних банків і 105 гривень благодійної допомоги від фонду “Я-Маріуполь”.

З майна у Світлани Штенди є квартира площею 65,3 квадратного метра в тимчасово окупованій Хрестівці (колишнє Кіровське, — ред.) Горлівського району. Нею вона володіє з 2008 року спільно із сином Владиславом. Інше житло записане на чоловіка посадовиці, який, утім, не є його власником. Це службова квартира на 98 квадратних метрів у Маріуполі, якою він користувався з 2020 року, і квартира в Києві площею 127,7 квадратного метра, яку він орендує з 2025 року.

Nissan Rogue 2015 року випуску за 280 000 гривень — єдина власність Романа Штенди. Автівка зʼявилася в нього 2021 року.

