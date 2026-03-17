Разом із Бахмутським центром професійно-технічної освіти, який Ігор Гаєвий очолював до призначення очільником обласного департаменту, посадовець залишив місто й перебрався в Гощу. Нині він безкоштовно живе там у чужому будинку, а зі свого має лише авто й відносно новий причіп. Що ще декларує посадовець, розповідаємо в матеріалі.
Про майно і статки Ігоря Гаєвого журналісти Вільного Радіо дізналися з Єдиного державного реєстру декларацій.
Згідно з документами, із 1995 року спільно з дружиною Людмилою Ігор Гаєвий володіє квартирою в Бахмуті площею 60 квадратних метрів. У нині окупованому місті посадовець має також квартиру на 45,3 квадратних метрів. На момент набуття права власності у 2014 році вона коштувала трохи більше ніж 90 тисяч гривень. Трьома роками раніше за понад 13 тисяч гривень чоловік обзавівся й гаражем — теж у Бахмуті.
Нині ж разом із дружиною Ігор Гаєвий живе в Гощі на Рівненщині. Там із 2023 року він безкоштовно користується будинком. Із власного майна на підконтрольній території посадовець має лише транспорт: легковий Geely MK 2011 року випуску (його він придбав тоді ж за 57 тисяч гривень) і причіп 2024 року за 49,5 тисячі гривень. Крім цього, із 2023 року чоловік офіційно керує не своїм Renault Megane 2018 року випуску.
Відповідно до декларації, протягом минулого року на посаді директора Бахмутського центру професійно-технічної освіти Ігорю Гаєвому нарахували 769 768 гривень зарплати. У середньому це близько 49,4 тисячі гривень “на руки” щомісяця. Також посадовець задекларував виплати за договором від Малої академії наук України — 3 125 гривень.
Решта доходу сімʼї записана на дружину Ігоря Гаєвого. Так, у 2025 році жінці нарахували 121 423 гривні зарплати від Великоновосілківського професійного ліцею і ще 18 554 гривні — від Бахмутського центру профтехосвіти (суми вказані до відрахування податків). Також Людмила Гаєва отримала понад 20 тисяч гривень як соціальні виплати від Рівненського центру зайнятості й майже 27,8 тисячі допомоги з-за кордону.
Крім того, минулого року жінці повернули борг у 22 750 гривень. А ще в доходи дружини Ігор Гаєвий вписав подарунок у грошовій формі від себе. Розмір презенту склав 123 758 гривень.
Нагадаємо, після призначення Ігоря Гаєвого директором Департаменту освіти і науки Донецької ОДА ми розповідали, що відомо про посадовця.