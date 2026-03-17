Новопризначений директор Департаменту освіти і науки Донецької ОДА Ігор Гаєвий. Фото: Валентина Поліщук / Reporters / ПРООН в Україні

Разом із Бахмутським центром професійно-технічної освіти, який Ігор Гаєвий очолював до призначення очільником обласного департаменту, посадовець залишив місто й перебрався в Гощу. Нині він безкоштовно живе там у чужому будинку, а зі свого має лише авто й відносно новий причіп. Що ще декларує посадовець, розповідаємо в матеріалі.

Про майно і статки Ігоря Гаєвого журналісти Вільного Радіо дізналися з Єдиного державного реєстру декларацій.

Яке майно декларує Ігор Гаєвий

Згідно з документами, із 1995 року спільно з дружиною Людмилою Ігор Гаєвий володіє квартирою в Бахмуті площею 60 квадратних метрів. У нині окупованому місті посадовець має також квартиру на 45,3 квадратних метрів. На момент набуття права власності у 2014 році вона коштувала трохи більше ніж 90 тисяч гривень. Трьома роками раніше за понад 13 тисяч гривень чоловік обзавівся й гаражем — теж у Бахмуті.

Нині ж разом із дружиною Ігор Гаєвий живе в Гощі на Рівненщині. Там із 2023 року він безкоштовно користується будинком. Із власного майна на підконтрольній території посадовець має лише транспорт: легковий Geely MK 2011 року випуску (його він придбав тоді ж за 57 тисяч гривень) і причіп 2024 року за 49,5 тисячі гривень. Крім цього, із 2023 року чоловік офіційно керує не своїм Renault Megane 2018 року випуску.

Скільки Ігор Гаєвий заробив у 2025 році

Відповідно до декларації, протягом минулого року на посаді директора Бахмутського центру професійно-технічної освіти Ігорю Гаєвому нарахували 769 768 гривень зарплати. У середньому це близько 49,4 тисячі гривень “на руки” щомісяця. Також посадовець задекларував виплати за договором від Малої академії наук України — 3 125 гривень.

Решта доходу сімʼї записана на дружину Ігоря Гаєвого. Так, у 2025 році жінці нарахували 121 423 гривні зарплати від Великоновосілківського професійного ліцею і ще 18 554 гривні — від Бахмутського центру профтехосвіти (суми вказані до відрахування податків). Також Людмила Гаєва отримала понад 20 тисяч гривень як соціальні виплати від Рівненського центру зайнятості й майже 27,8 тисячі допомоги з-за кордону.

Крім того, минулого року жінці повернули борг у 22 750 гривень. А ще в доходи дружини Ігор Гаєвий вписав подарунок у грошовій формі від себе. Розмір презенту склав 123 758 гривень.

