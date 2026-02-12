Ігор Гаєвий очолив департамент освіти і науки Донецької ОДА: що про нього відомо

Новий керівник департаменту освіти і науки Донецької ОДА Ігор Гаєв. Фото: ДонОДА

Новим керівником департаменту освіти і науки Донецької облдержадміністрації став Ігор Гаєвий — раніше він очолював Бахмутський центр професійно-технічної освіти. Посадовець має військову та історичну освіту. Що ще про нього відомо — розповідаємо далі.

Про призначення повідомили у Донецькій ОДА.

Там розповіли, що новопризначений керівник департаменту освіти і науки Донецької облдержадміністрації Ігор Гаєвий має військову та історичну освіту. Колеги характеризують його як “професіонала з управління навчальними закладами”. Зі слів посадовців, Гаєвий має багаторічний досвід педагогічної та управлінської роботи — він працював учителем історії у школах Бахмута, викладачем та керівником підрозділів у сфері професійної освіти.

З 2019 року посадовець очолював Бахмутський центр професійно-технічної освіти:

“З початком військової агресії російської федерації проти України забезпечив збереження колективу та здійснив успішну релокацію закладу до селища Гоща на Рівненщині. Заклад не лише вистояв. Колектив і здобувачі освіти продовжили навчальний процес, активно долучилися до волонтерської допомоги українському війську, а сам заклад став важливою частиною освітнього життя приймаючої громади”, — пишуть у Донецькій ОДА.

Ігоря Гаєвого відзначали державними та відомчими нагородами, зокрема Премією Верховної Ради України, нагрудним знаком “Відмінник освіти”, відзнаками Міністерства освіти і науки України та Донецької обласної військової адміністрації.

Відомо, що для новообраного керівника вже окреслили ключові завдання:

збереження кадрового потенціалу;

оптимізація та реорганізація мережі закладів з урахуванням безпекової ситуації;

подальша релокація установ у безпечніші регіони;

впровадження “сучасних управлінських рішень”;

підготовка системи освіти до повоєнного відновлення Донецької області.

Зазначимо, що до приходу Гаєвого департамент освіти і науки Донецької ОДА очолювала Юлія Бурцева. Її призначили у лютому 2025 року.

