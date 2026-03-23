Cтела на вʼїзд до Маріуполя до окупації міста російською армією. Фото: Вільне Радіо

У Вадима Бойченка, який очолює Маріупольську міську ВА, тепер двоє заступників. Коли він був міським головою, у його підпорядкуванні було семеро людей на аналогічній посаді.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з відповіді Маріупольської міської військової адміністрації на інформаційний запит.

Що змінилося після створення МВА

Згідно з документом, у структурі Маріупольської міської військової адміністрації передбачили 33 штатні одиниці. До керівництва входять начальник, перший заступник та ще один заступник.

У новоствореній військовій адміністрації кількість заступників скоротили до двох. До цього Бойченко очолював громаду з сімома заступниками — це був абсолютний рекорд у Донецькій області.

Посаду першого заступника посідає Михайло Когут, який і раніше був першим заступником міського голови. Ще однією заступницею призначили Світлану Штенду. Вона була директоркою юридичного департаменту Маріупольської міської ради.

Водночас основну частину штату складають спеціалісти, їх у Маріупольській ВА 22. Зокрема, у структурі є відділ організаційної роботи, відділ протокольної роботи та управління ветеранської політики. Найбільше посад — 16 — передбачили для головних спеціалістів у сфері ветеранської політики.

Зазначимо, що Маріупольську міську військову адміністрацію створили ще у квітні 2025 року, однак тривалий час управління громадою фактично здійснювала міська рада. Лише у грудні 2025 року президент призначив міського голову Вадима Бойченка начальником МВА.

Що вже зробили у статусі військової адміністрації

У відповіді зазначають, що МВА вже зареєстрували як юридичну особу, а також затвердили її структуру, штат і порядок взаємодії з виконавчими органами міськради та комунальними підприємствами.

Також начальник адміністрації затвердив бюджет громади на 2026 рік, що дозволило розпочати підготовку та реалізацію міських програм. Серед основних напрямів — підтримка обороноздатності, допомога військовим і мешканцям громади, розвиток освіти, медицини, культури та підтримка бізнесу.

Окремо триває підготовка програми забезпечення житлом переселенців із Маріупольської громади.

Раніше журналісти Вільного Радіо проаналізували рівень оплати в різних громадах для заступників начальників військових адміністрацій у Донецькій області.