500 тисяч премії єдиному заступнику, стабільна зарплата для пʼятьох помічників на різні напрямки щомісяця чи все самотужки? Різні адміністрації обирають довільні шляхи. І загалом саме на зарплати людей цих посад пішло щонайменше 65 млн грн за 2025 рік.

Того року у начальників військових адміністрацій Донеччини був загалом сотня заступників (дані про стількох працюючих нам вдалося знайти). Розподіл нерівномірний: у Маріупольській адміністрації в евакуації 7 заступників, у Краматорській (на місці) та Покровській — по 5, а в Кальчицькій, Світлодарській та Ольгинській ВА — жодного.

Журналісти Вільного Радіо проаналізували рівень оплати в різних громадах на цій посаді.

Від 7 до 0: як багато заступників працюють в адміністраціях різних громад Донецької області

Абсолютним рекордсменом за кількістю заступників і заступниць в Донецькій області є Вадим Бойченко, який очолював Маріупольську громаду ще з часів виборів, а наприкінці 2025 року став начальником місцевої військової адміністрації в евакуації. Він має сім заступників і заступниць.

Ще п’ять очільників громад покладаються на п’ятьох заступників і заступниць: начальник Селидівської МВА Анатолій Немченко, начальник Покровської МВА Сергій Добряк, начальник Мирноградської МВА Юрій Третяк, начальник Курахівської МВА Роман Падун та начальник Краматорської МВА Олександр Гончаренко.

По чотири заступники мають п’ять начальників: Сергій Гошко у Соледарській МВА, Олексій Воробйов у Сіверській МВА, Олександр Журавльов у Лиманській МВА та Юрій Григулець у Мар’їнській МВА.

Ще одна громада, де ймовірно чотири заступники — Торецька, але їхній перелік місцева ВА не надає. З відповідей на інформаційні запити відомо, що у Василя Чинчика є заступниця Аліна Фомкіна. Крім того, на сторінці Торецької ВА фігурують ще щонайменше троє заступників: Людмила Єслюкова, Юрій Євсіков та Руслан Біленко.

Три очільники громад Донеччини працюють з трьома заступниками: начальник Слов’янської МВА Вадим Лях, начальник Новодонецької ВА Юрій Люлька та начальник Білозерської МВА Сергій Макєєв.

Крім того, очільники 11 громад працюють з двома заступниками, а 16 начальників ВА — покладаються на одного заступника.

Для довідки: У червні 2025 року президент підписав закон, який змінює правила оплати праці держслужбовців. Їхню зарплату мали б нараховувати незалежно від того, скільки людей живе в громаді і чи є вона в окупації або зоні бойових дій. Головне — як людина працює: яке в неї навантаження, результати роботи, а також рівень зарплат на подібних посадах у приватному секторі. Також враховують спеціальний “Каталог типових посад”, де всі посади поділені на групи за обов’язками. Після цих змін посадовцям пообіцяли підвищення зарплат. Втім у відповідях на запити щодо рівня оплати праці в громадах нам все ще вказують на прописану раніше формулу: вираховують зарплати відповідно до постанови Кабміну “Про фінансування військових адміністрацій” та схеми посадових окладів керівництва громад, визначеною у постанові Кабміну про умови оплати праці працівників органів виконавчої влади. Допускається також надбавка у 50% від окладу, яку очільники ВА встановлюють за досягнення у роботі. Інше формують премії.

Середньомісячні зарплати заступників очільників адміністрацій громад Донеччини (інфографіка)

Дані про зарплати заступників очільників військових адміністрацій, міських і селищних рад Донецької області журналісти Вільного Радіо отримали у відповідях на інформаційні запити. На основі цифр за 2025 рік ми вивели середньомісячну оплату (адже деякі заступники не пропрацювати 12 місяців на своїй посаді та порівнювати річний дохід буде некоректно). Уточнимо, деякі представники адміністрацій надали неповні дані. Тож розмір середньомісячної зарплати вираховувалися з огляду на надані суми.

Загальний розмір зарплат за рік у тих посадовців, які були на посаді весь 2025 рік, коливається від 700 тисяч до 1 мільйона гривень. Водночас трапляються винятки і подекуди суми вдвічі перевищують середні показники. Так, якщо підрахувати зарплату за весь рік, найбільше отримали:

заступник начальника Великоновосілківської ВА Євген Кіруцак — 1,7 млн грн. Його зарплата була високою на початку та наприкінці року, оскільки до неї додавали матеріальну допомогу, яка іноді перевищувала 100 тис. грн;

заступник начальника Олександрівської ВА Василь Лук’янчиков — 1,6 млн грн. У січні його зарплата перевищила 1 млн грн, до цієї суми увійшли: 500 тисяч гривень премії, а також компенсації за невикористані відпустки, лікарняний та матеріальна допомога. В інші місяці зарплата була нижчою — між 50 тис грн та 169 тис, але найбільша виплата підвищила середньомісячний показник за рік;

заступник начальника Новодонецької ВА Микола Дзюба — 1,5 млн грн. Він щомісяця отримував понад 100 тис. грн, а в грудні — понад 200 тис. грн.

Розмір зарплат в матеріалі наведено після вирахування податків, тобто це суми, які виплатили "на руки". Нараховують держслужбовцям на 23% більше.





Середній щомісячний розмір зарплат заступників очільників військових адміністрацій та міських голів Донеччини у 2025 році. Інфографіка: Вільне Радіо

Перелік заступників керівників адміністрацій громад Донеччини у 2025 році Ігор Новосельцев — заступник начальника Андріївської ВА

Олександр Марченко — заступник начальника Бахмутської ВА

Сергій Родін — заступник начальника Бахмутської міської ради

Євген Коваленко — заступник начальника Білозерської ВА

Микола Прокоф’єв — заступник голови Білозерська

Євген Кіруцак — заступник начальника Великоновосілківської ВА

Ігор Капран — заступник начальника Волноваської ВА

Дмитро Кобзар — заступник начальника Волноваської ВА

Олег Скоробогатих — заступник начальника Вугледарської ВА

Максим Вербовський — заступник голови Вугледара

Василь Романюк —заступник начальника Гродівської ВА

Ігор Кудря — заступник начальника Добропільської ВА

Ігор Шкодін — заступник начальника Дружківської ВА

Олександр Пахомов — заступник начальника Дружківської ВА

Микола Олійник — заступник начальника Званівської ВА

Альона Акулова — заступниця голови Званівки

Наталія Лебедева — заступниця начальника Іллінівської ВА

Дмитро Загорулько —заступник начальника Комарської ВА

Володимир Маслов — заступник начальника Костянтинівської ВА

Микола Терещенко — заступник начальника Костянтинівської ВА

Карен Заргарян — заступник начальника Краматорської ВА

Роман Зенов — заступник начальника Краматорської ВА

Валерій Радченко — заступник начальника Краматорської ВА

Андрій Безсонний — заступник начальника Краматорської ВА

Михайло Тарасевич — заступник начальника Краматорської ВА

Елла Гайдар — заступниця голови Криворіжжя

Віталій Батрак — заступник начальника Курахівської ВА

Лілія Медведєва — заступниця голови Курахового

Наталя Пужайло — заступниця голови Курахового

Олена Іркобаєва — заступниця голови Курахового

Аркадій Двалашвілі — заступник голови Курахового

Олексій Мікулін — заступник начальника Лиманської ВА

Олена Муравльова — заступниця голови Лимана

Надія Авдєєнко — заступниця голови Лимана

Юлія Рибалко — заступниця голови Лимана

Світлана Луценко — заступниця начальника Мангушської ВА

Дмитро Верецун — заступник начальника Марʼїнської ВА

Олександр Віліток — заступник начальника Марʼїнської ВА

Тетяна Збицька — заступниця начальника Марʼїнської ВА

Лариса Кременьчуцька — заступниця начальника Марʼїнської ВА

Сергій Захаров — заступник голови Маріуполя

Михайло Івченко — заступник голови Маріуполя

Сергій Орлов — заступник голови Маріуполя

Денис Кочубей — заступник голови Маріуполя

Андрій Ремпель — заступник голови Маріуполя

Олена Парамонова — заступниця голови Маріуполя

Михайло Когут — заступник голови Маріуполя

Дмитро Терещенко — заступник начальника Миколаївської ВА

Василина Ніколаєва — заступниця начальника Мирненської ВА

Оксана Білик — заступниця начальника Мирноградської ВА

Лариса Саділіані — заступниця начальника Мирноградської ВА

Тетяна Ситник — заступниця начальника Мирноградської ВА

Римма Дроздова — заступниця голови Мирнограда

Алла Рябцева — заступниця голови Новогродівки

Ольга Сидорова — заступниця голови Новогродівки

Микола Дзюба — заступник начальника Новодонецької ВА

Сергій Марич — заступник начальника Олександрівської ВА

Василь Лук’янчиков — заступник начальника Олександрівської ВА

Любов Євтушенко — заступниця начальника Очеретинської ВА

Наталія Іваньо — заступниця начальника Покровської ВА

Маргарита Ідрісова — заступниця начальника Покровської ВА

Олексій Стебель — заступник начальника Покровської ВА

Микола Шабельник — заступник голови Покровська

Анатолій Зінченко — заступник голови Покровська

Микола Побойний — заступник начальника Сартанської ВА

Юлія Пандас — заступниця начальника Сартанської ВА

Тетяна Божко — заступниця начальника Святогірської ВА

Андрій Целовальніков — заступник голови Святогірська

Олександр Боярінцев — заступник начальника Селидівської ВА

Інна Терещенко — заступниця голови Селидівого

Валерія Терещенко — заступниця голови Селидівого

Єлизавета Чорнобривець — заступниця голови Селидівого

Тетяна Брянцева — заступниця голови Селидівого

Віктор Буслов — заступник начальника Сіверської ВА

Ганна Кіхтєва — заступниця начальника Сіверської ВА

Віталій Гатченко — заступник начальника Сіверської ВА

Світлана Гатченко — заступниця начальника Сіверської ВА

Іоанн Ростов — заступник начальника Словʼянської ВА

Леся Мала — заступниця начальника Словʼянської ВА

Андрій Секлецов —заступник начальника Словʼянської ВА

Андрій Рябуха — заступник начальника Соледарської ВА

Світлана Лощакова — заступниця начальника Соледарської ВА

Світлана Редченко — заступниця голови Соледара

Наталія Якушко — заступниця начальника Соледарської ВА

Олександр Донченко — заступник голови Старомлинівки

Олександр Бовкун — заступник начальника Удачненської ВА

Вікторія Чернікова — заступниця голови Удачного

Михайло Бурнадзе — заступник голови Хлібодарівки

Руслан Прийменко — заступник начальника Часовоярської ВА

Євген Дмитрієв — заступник голови Часового Яру

Роман Романюк — заступник начальника Черкаської ВА

Лілія Тихонова — заступниця начальника Шахівської ВА

Валентина Середа — заступниця начальника Шахівської ВА

Уточнимо, дані про заступницю керівника Микільської ВА Тетяну Мартищенко, а також заступників з Авдіївської ВА — Сергія Легенького та Юлію Котову, і чотирьох заступників керівника адміністрації Торецької ВА вказані мінімальні з розрахунку за формулою визначення посадових окладів. Ці суми більші, втім представники влади не надають точні дані.

Неповні дані на запити Вільного Радіо надали про:

заступника начальника Вугледарської ВА Олега Скоробогатих надали дані лише за січень та лютий, а його декларацій немає у публічному доступі;

заступника начальника Гродівської ВА Василя Романюка, тут подали зарплатні дані лише у 4-му кварталі року, хоча він працює щонайменше з 2020 року;

заступника начальника Званівської ВА Миколу Олійника — надали дані лише за 4-й квартал, у попередні квартали місцева адміністрація відмовлялась надавати дані про зарплати;

заступницю начальника Іллінівської ВА Наталії Лебедевої , — тут зворотня ситуація — дані про зарплату надавали протягом перших 3 кварталів, а у 4-му — відмовились;

заступника начальника Костянтинівської ВА Володимира Маслова, тут відмовлялися надавати зарплату у перші три квартали року;

заступника начальника Костянтинівської ВА Миколу Терещенка, теж відмовлялись озвучувати зарплату у перші три квартали;

заступницю голови Мирноградської адміністрації Римму Дроздову — надали дані тільки за лютий та березень, а потім ні разу не згадували про її існування.

Варто зазначити, що деякі заступники почали працювати не з початку 2025 року:

заступник голови Святогірська Андрій Целовальніков працює з лютого;

заступник голови Часового Яру Євген Дмитрієв теж працює з лютого;

заступник начальника Бахмутської міської ради Сергій Родін обійняв посаду у лютому;

заступник начальника Білозерської ВА Євген Коваленко працює з травня;

заступниця начальника Мангушської ВА Світлана Луценко почала працювати з червня;

заступник начальника Андріївської ВА Ігор Новосельцев працює з серпня;

заступник голови Покровська Анатолій Зінченко , який служив у ЗСУ, демобілізувався та став працювати з вересня;

заступниця начальника Сіверської ВА Ганна Кіхтєва працює з листопада.

Деякі з посадовців протягом 2025 року звільнились. Зокрема:

заступниця начальника Мирноградської ВА Тетяна Ситник припинила працювати з травня;

заступник начальника Дружківської ВА Олександр Пахомов звільнився у вересні;

заступник начальника Селидівської ВА Олександр Боярінцев припинив працювати у жовтні;

заступник голови Старомлинівської адміністрації Олександр Донченко брав перерву на другий квартал, потім працював у третьому і звільнився.

Враховуючи, що чотири заступники звільнилися, на Донеччині у 2026 році продовжують працювати 95 заступників очільників громад.

Інший випадок — підвищення заступника до очільника громади. У квітні Михайло Бурнадзе очолив Хлібодарівську громаду в евакуації у якій працював заступником голови.

В трьох громадах керівники адміністрацій працюють без заступників

Очільники Кальчицької, Світлодарської та Ольгинської військових адміністрацій не мають жодного заступника. У Світлодарській ВА зазначили, що станом на 2025 рік було вакантно п’ять посад заступників. У Кальчицькій громаді вакантна одна така посада. В Ольгинській громаді не уточнили, чи передбачені заступники.

Нагадаємо, журналісти Вільного Радіо також проаналізували зарплатні відомості керівників ВА Донецької області за 2025 рік. В матеріалі ви дізнаєтеся, кому доплачують за високі досягнення у праці, хто перестав приховувати свою зарплату, і хто заробляє найбільше.