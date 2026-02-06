Скільки заробили начальники ВА Донецької області у 2025 році? Колаж: Вільне Радіо

Від 29 тис. до 118 тис. грн на місяць — такі зарплати отримували начальники начальники військових адміністрацій Донеччини у 2025 році.

Журналісти Вільного Радіо проаналізували зарплатні відомості керівників ВА Донецької області за 2025 рік. Кому доплачують за високі досягнення у праці, хто перестав приховувати свою зарплату, і хто заробляє найбільше — розповідаємо детальніше.

Розміри зарплат посадовців вказані після вирахування податків, тобто це суми, які фактично виплатили. Нараховують держслужбовцям на 23% більше.

Дані щодо зарплат очільників громад журналісти Вільного Радіо отримали у відповідях на запити до військових адміністрацій Донеччини. Щодо кожного з посадовців цифри усереднені, тобто річний заробіток поділений на 12 місяців або кількість місяців на посаді.

Відповідно до них, найбільш високооплачувані керівники адміністрацій на Донеччині — це Олександр Журавльов з Лиманської громади, Сергій Добряк з Покровської громади та Сергій Сажко з Шахівської громади.

Зарплати начальників ВА Донеччини у 2025 році, інфографіка: Вільне Радіо

Для довідки: У червні 2025 року президент України підписав закон “Про внесення змін до Закону України “Про державну службу” щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад”. Він регулює оплату праці держслужбовців. Згідно з законом, зарплата посадовцю має нараховуватись незалежно від кількості людей в громаді, окупації чи зони боїв. А до уваги братиметься те, наскільки якісно і результативно він працює: навантаження, зарплата на аналогічній посаді в приватному секторі, а ще Каталог типових посад, де вони розподілені за групами залежно від обов’язків. Посадовцям обіцяли підвищення рівня зарплати після таких змін.

Пʼятірка найбільш високооплачуваних начальників ВА на Донеччині у 2025 році

Очолює зарплатний рейтинг у 2025 році начальник Лиманської МВА Олександр Журавльов. Його середньомісячна зарплата “на руки” склала 118 тис. 405 грн. Цю суму посадовець не отримував щомісяця, адже були місяці з більшим та меншим доходом. Наприклад, у листопаді посадовець отримав:

62 тис. 049 грн — відпускні;

134 тис. 809 грн — матеріальна допомога на оздоровлення;

136 тис. 094 грн — матеріальна допомога на соціально побутові потреби.

Друге місце займає начальник Покровської МВА Сергій Добряк. У середньому на місяць у 2025 році він отримував 116 тис. 681 грн. Серед іншого посадовець отримував по 10 тис. грн надбавки за високі досягнення у праці та по 100 тис. грн премії.

Замикає трійку начальник Шахівської СВА Сергій Сажко з середньомісячною зарплатою 114 158 грн. З місяця в місяць зарплата посадовця змінювалась, втім у попередніх періодах він теж був у перших рядах рейтингу. Наприклад, премія Сажка коливалась від 37 тис. до 100 тис. грн на місяць.

На четвертому місці — начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов. У середньому на місяць у 2025 році “на руки” очільник Костянтинівки отримував по 109 тис. 284 грн.

Після публікації зарплат посадовців у січні 2025 року, в Костянтинівській ВА перестали надавати суму зарплати посадовця в наступні місяці, посилаючись на те, що це закрита інформація. На кінець року, після кількох запитів про відомості, нам надали дані за 2025 рік. Крім окладу та премії Горбунову нараховували надбавки за відрядження та високі досягнення.

На п’ятому місці опинився начальник Званівської СВА Олександр Білицький. Його середньомісячна зарплата у 2025 році — 102 тис. 753 грн.

Зарплату Білицького теж “закрили” після січневої публікації Вільного Радіо . Тоді він отримав 62 тис. 310 грн. Після цього у відповідь на наші запити повідомляли, що “інформація про заробітну плату, премії та інші виплати начальнику Званівської сільської військової адміністрації нібито не має ознак публічності на час дії правового режиму воєнного стану в Україні і не може бути надана в межах закону України “Про доступ до публічної інформації”. Втім, на кінець року нам вдалося отримати зарплатні відомості, як це передбачено в законі.

Хто з начальників ВА Донеччини заробляє в середньому менше 100 тис. грн на місяць

начальник Комарської сільської ВА Олександр Куропятник — 99 899;

начальник Добропільської МВА Андрій Бондаренко — 98 300;

начальник Мирноградської МВА Юрій Третяк — 98 211;

начальник Миколаївської МВА Володимир Проскунін — 97 985;

начальник Бахмутської МВА Олексій Рева — 97 825;

начальник Сіверської МВА Олексій Воробйов — 96 861;

начальник Новодонецької селищної ВА Юрій Люлька — 89 992;

начальник Святогірської МВА Володимир Рибалкін — 89 625;

начальник Марʼїнської МВА Юрій Григулець — 85 861;

начальник Селидівської МВА Анатолій Немченко — 85 525;

начальник Краматорської МВА Олександр Гончаренко — 85 192;

начальник Черкаської селищної ВА Олексій Кривоконь — 85 129;

начальник Дружківської ВА Андрій Панков — 85 039;

начальниця Олександрівської селищної ВА Людмила Борисевич — 84 800;

начальник Великоновосілківської СВА Сергій Кравченко — 84 335;

начальник Курахівської МВА Роман Падун — 83 558;

начальник Новогродівської МВА Костянтин Дробот — 82 754;

начальниця Андріївської сільської військової адміністрації Олена Нікітіна — 80 390.

12 начальників адміністрацій на Донеччині в середньому заробляють від 60 до 80 тис. грн

начальник Очеретинської селищної ВА Микола Коваленко — 78 141;

начальник Соледарської МВА Сергій Гошко — 77 930;

начальник Білозерської МВА Сергій Макєєв — 77 436;

начальник Світлодарської ВА Олександр Гордієнко — 77 395;

начальник Часовоярської МВА Сергій Чаус — 76 712;

начальник Іллінівської сільської ВА Володимир Маринич — 72 590;

начальник Сартанської селищної ВА Олександр Куркчи — 71639;

начальниця Криворізької СВА Анна Черкашина — 71 341;

начальник Словʼянської МВА Вадим Лях — 70 339;

начальниця Мангушської ВА Наталія Воробйова — 70 148;

начальник Удачненської селищної ВА Валерій Дугельний — 65 143;

начальник Ольгинської селищної ВА Артем Єфіменко — 62 434.

Хто з начальників ВА Донеччини заробляє найменше

начальник Вугледарської МВА Сергій Новіков — 56 848;

начальниця Старомлинівської СВА Альона Лєвтерова — 56 332;

начальниця Мирненської ВА Надія Сердюкова — 55 768;

начальник Кальчицької ВА Володимир Матяш — 54 935;

начальник Хлібодарівської СВА Михайло Бурнадзе — 49 774;

начальник Микільської ВА Володимир Халабузар — щонайменше 46 550 (детальніше розʼяснюємо нижче);

міський голова Маріуполя Вадим Бойченко — 29 361.

Чия зарплата відома лише частково: деякі адміністрації надали неповні відповіді

В деяких ВА зарплати очільників повідомили не повністю. Наприклад, відомо, що начальник Микільської ВА Володимир Халабузар від квітня (з призачення) по вересень 2025 року отримував у середньому 46 тис. 550 грн зарплати на місяць. Втім на запит Вільного Радіо надати дані про зарплату посадовця у жовтні-грудні 2025 року в Микільській ВА відмовились. Аргументуючи відмову тим, що ця інформація містить персональні дані, а значить “належить до інформації з обмеженим доступом” (уточнимо, це не так, адже зарплата нараховується з бюджету і посадовці звітують про неї, зокрема, у відкритих деклараціях).

Вчергове на запит Вільного Радіо не повідомили точну суму зарплати вже колишнього начальника Авдіївської МВА Віталія Барабаша.

Віталій Барабаш отримував доплати за військове звання (1090 грн), інтенсивність праці (50%), вислугу років (30%). Оклад посадовця становить 23 тис. 459 грн. За підрахунками Вільного Радіо, зарплата посадовця становила щонайменше 43 642 грн. В грудні 2025 року посадовець склав повноваження очільника адміністрації, щоб служити у війську на іншій посаді. Указів про призначення нового керівника від президента станом на початок лютого 2026 року не було.

А щомісячна оплата начальника Гродівської селищної ВА Володимира Руденка за 2025 рік становила у середньому щонайменше 21 тис. 678 грн. Це середня сума окладу посадовця, суму премій чи інших доплат у відповіді на запит не вказали.

Які військові адміністрації приховують зарплату своїх очільників

У Торецькій МВА відмовляються надати інформацію про зарплату очільника військової адміністрації Василя Чинчика та його заступників та обґрунтовують це тим, що така інформація “не становить значний суспільний інтерес, а її розголошення може завдати суттєвої шкоди інтересам національної безпеки”.

Немає у відкритому доступі й декларацій Василя Чинчика, адже як військовослужбовець СБУ він має право її не подавати.

Для довідки: Під час воєнного стану в Україні Національне агентство з питань запобігання корупції дозволило відтермінувати подання декларацій про доходи для тих, хто перебуває в зоні бойових дій, служить у ЗСУ, СБУ, Теробороні, Головному управлінні розвідки, МВС, ДСНС, Держприкордонслужбі тощо та членів їхніх сімей.

Втім, у Донецькій ОДА на запит Вільного Радіо повідомили, що оклад начальника Торецької ВА становить 23 тис. 459 грн. Які доплати та премії отримує посадовець — у відповіді не уточнили. Ймовірно, його зарплата більша.

Водночас відомо, що відповідно до бюджету на 2025 рік, на зарплати працівників Торецької військової адміністрації (без управлінь, які належать до міської ради) заклали 33 719 748 грн.

Дані щодо зарплати начальника Волноваської МВА Івана Лубінця на запит Вільного Радіо у військовій адміністрації теж не надають. Обгрунтовують це тим, що “керівник Волноваської міської ВЦА Лубінець Іван Валерійович є чинним військовослужбовцем Збройних Сил України”, а отже його зарплата є нібито “інформацією з обмеженим доступом”. Водночас декларації він подає в звичному порядку. Згідно зі звітністю посадовця, у 2024 році він отримував у середньому близько 37 тис. грн на місяць.

Нагадаємо, раніше Вільне Радіо підрахувало, скільки начальники військових адміністрацій Донеччини заробляли у 2024 році.

Також ми розповідали, скільки заробили голова Донецької ОДА Вадим Філашкін та його заступники у 2025 році.