Начальник Часовоярської ВА Сергій Чаус — біографія: робота, родина, успіхи та невдачі

Що відомо про начальника Часовоярської ВА Сергія Чауса, інфографіка: Вільне радіо

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Більшу частину каденції Сергія Чауса на посаді керівника Часового Яру триває повномасштабне вторгнення. До того як очолити місто, він вчителював. Вільне радіо зібрало досьє на Сергія Чауса і розповідає, що відомо про його досягнення на посаді, майно та родину.

Цей матеріал створений для рубрики “Досьє” на Вільному радіо. Ми поступово публікуємо біографії посадовців та інших людей, які працюють для Донеччини й отримують зарплати з бюджетів різних рівнів (наприклад, судді, прокурори, народні депутати). Для підготовки цього досьє наші журналісти проаналізували відкриті дані (реєстри власності, декларації, сторінки у соцмережах, публікації у медіа тощо), отримали документи від Часовоярської військової адміністрації, поспілкувалися з активістами з громади, де працює посадовець. У матеріалі також використані коментарі, які Сергій Чаус надавав Вільному Радіо на посаді міського голови та начальника міської ВА. Якщо ви вважаєте, що в матеріалі бракує інформації, якою ви готові поділитися із Вільним радіо, напишіть нам у Telegram, Instagram чи Facebook.

Вчитель української мови з Запоріжжя: біографія начальника Часовоярської ВА Сергія Чауса

Сергій Валерійович Чаус народився 2 червня 1980 року в Гуляйполі Запорізької області. У 2005 році закінчив Слов’янський державний педагогічний університет за спеціальністю “Педагогіка і методика середньої школи. Українська мова та література”. До того як сісти у крісло очільника міської адміністрації, Сергій Чаус працював за спеціальністю. Був соціальним педагогом у місцевій школі-інтернаті для дітей-сиріт з особливостями розумового розвитку і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також начальником служби у справах дітей Часовоярської міської ради.

У 2009 — 2017 роках Чаус був заступником директора з виховної роботи та викладав українську мову та літературу в ЗОШ №17 Артемівської (нині Бахмутської) міської ради.

У 2010 році він став депутатом Часовоярської міськради від “Партії регіонів”. Також очолював первинний осередок “Жилкоп” Артемівської міської “Партії регіонів”.

У 2020 році Сергій Чаус балотувався на посаду міського голови Часового Яру від політичної партії “Слуга народу”.

Для довідки: “Партія регіонів” — політична партія, яка зароджувалась на Донеччині та була найчисельнішою в органах місцевого самоврядування, тому від неї пройти в раду було найпростіше. Ця політична сила мала проросійські наративи та зараз в Україні заборонена. Серед лідерів партії — Микола Азаров та Віктор Янукович, який переміг від неї на президентських виборах. Партія “Слуга народу” — політична партія, бренд якої формували довкола іміджу Володимира Зеленського, який переміг на президентських виборах. Також на тлі електоральної підтримки Зеленського партія перемогла на позачергових парламентських виборах і отримала першу в історії України однопартійну більшість (монобільшість) у Верховній Раді 9-го скликання.

З 2017 по липень 2022 року Чаус обіймав посаду секретаря Часовоярської міської ради 6-го та 7-го скликань.

Після відставки тодішнього мера Дмитра Верзілова Чауса призначили т.в.о. міського голови Часового Яра.

З липня 2022 року й понині Сергій Чаус — начальник Часовоярської міської військової адміністрації.

Чаус має Відзнаку Президента України “За оборону України” (2022 рік) та Нагрудний знак “Знак пошани” Донецької обласної державної адміністрації, Донецької обласної військової адміністрації (2023).

Для довідки: До початку відкритого російського вторгнення у Часовому Ярі жили понад 15 тисяч людей. Як розповів Сергій Чаус у коментарі Вільному радіо, станом на березень 2025 року в місті залишаються 180 жителів, яких “практично неможливо” евакуювати через активні бої.

Що місцеві кажуть про Сергія Чауса як керівника

Очолив Часів Яр Сергій Чаус незадовго до повномасштабного вторгнення. До 2022 року посадовець намагався вирішувати комунальні проблеми у громаді, опікувався медичною галуззю та історією. Сергій Чаус також співзасновник ГО “Громадська рада музею м. Часів Яр”.

За керівництва Чауса під час пандемії короновіруса, з міського бюджету на боротьбу з ковідом виділили 298 тис грн, а позачергову сесію проводили на вулиці — з медичних міркувань.

“Ми визначили які саме заходи будуть проводитись: це дезинфекція міста попереджувальна на початку, заклали на це гроші, будемо закуповувати обладнання для працівників, які повинні бути захищені. Виділили гроші на закупівлю засобів для дезинфекції”, — зазначав Чаус у 2020 році.

Не нехтував маскою він і під час інших публічних заходів.

У 2020 році Часовоярська лікарня отримала цифровий рентгенапарат. Його купили за кошти з обласного і районного бюджетів, і очільник громади розповідав, що в тому числі появі обладнання допомогли й військові.

“Ми робили це спільними зусиллями: від міської ради зверталися до командуючого Операцією об’єднаних сил, він допоміг нам цю проблему продвинути, показати, що вона є”, — казав він в коментарі Вільному радіо.

Варто відзначити, що Чаус впродовж своєї роботи не загострює увагу на своїх здобутках. Часто акцентуючи увагу, що всі зміни на краще — результат спільних зусиль. Водночас не рідко особисто долучається до виконання завдань по відновленню в громаді.

“В Часовому Ярі Чаус намагається все робити сам і все контролювати. Співпрацює з міжнародними фондами, з волонтерами. Думаю, це тому, що Чаус практично місцевий, він дуже [відкритий] до людей”, — зазначає місцевий житель та волонтер Євген Ткачов.

Євген разом із родиною у 2010-му організував у Часовому Ярі реабілітаційний центр для алко- та наркозалежних людей, а згодом у 2017 році влаштував у приватному секторі хоспіс. Чоловік згадує, що Чаус допомагав розвивати соціальні проєкти у місті.

“Я займався благодійними проектами в Часовому Ярі. Він завжди йшов на співпрацю. Хлопці наші [з реабілітаційного центру] прибирали вулиці, Сергій Чаус направляв нам для центру гуманітарну допомогу. У нас жили і люди без визначеного місця проживання, наприклад, коли їх привозили в лікарню, а після їм нікуди було йти. Влада нам допомагала по стареньких, наприклад, якщо швидко треба оформити паспорт, не стоячи в черзі. Або що стосувалося лікарні — теж безкоштовно [організовувала влада]”, — розповідає Євген Ткачов у коментарі Вільному радіо.

За словами місцевих, найбільше Сергій Чаус проявив себе вже після початку відкритої війни.

“Діяльність пана Чауса як керівника та сміливої людини, а також його команди проявилася під час війни. Вони допомогають не лише жителям громади, а ще й військовим, які боронять місто.

Чаус не кинув жителів громади і до останнього їздив у місто, ризикуючи своїм життям (хоча міг цього і не робити), провозячи гуманітарну допомогу. І зараз вони з командою продовжують допомогати часовоярцям, які виїхали з міста, у хабах в деяких областях”, — розповіла Вільному радіо жителька Часового Яру Марина.

Восени 2023 році у тоді прифронтовому Часовому Ярі бурили свердловину, щоб забезпечувати мешканців водою. На той час централізованого водопостачання у місті не було вже близько року, бо обстріли російської армії перебили усі комунікації.

За його словами, бурити свердловину біля лінії фронту було складним завданням.

“Хлопці, які цю свердловину бурили, — ми з ними фактично провели три доби разом. Ми вже звикли, що відбувається у місті, а хлопці, які бурили, — немісцеві. Вони були, як кажуть, у тихому трансі”, — розповідав Чаус Вільному радіо.

Якщо ви житель Часовоярської громади і маєте запитання до Сергія Чауса, ви можете звернутися до нього у соцмережах . Сайт Часовоярської ВА доступний за посиланням

Чим займається Сергій Чаус з початку відкритої війни

Сергій Чаус продовжує активно з’являтися в публічному просторі після початку повномасштабного російського вторгнення. Зокрема, у 2023-2024 роках посадовець регулярно коментував ситуацію у Часовоярській громаді.

Наприклад, у квітні 2024 року, коли росіяни зруйнували у Часовому Ярі всі об’єкти критичної інфраструктури, Чаус розповідав Вільному радіо: “Якщо говорити про перший рік війни, то я порівнюю своїх комунальників зі смурфиками (з того дитячого мультику, де одна тварюка руйнує, а ми бігаємо відновлюємо). Втім, з лютого 2023 року в місті повністю відсутнє світло, вода та газ. Усе в ручному режимі, якщо світло — генератор, якщо вода — свердловина, підвіз. Люди позбавлені всіх благ цивілізації, до яких звикли до повномасштабної війни”.

Також у своїх соціальних мережах Сергій звітує про підтримку українських захисників військовою адміністрацією. Наприклад, у січні 2025 року на прохання військових місцева влада купила без торгів тисячу бухт колючого дроту за 5,1 млн. А для евакуації з Часовоярської громади купили два броньовані пікапи за 6 мільйонів гривень. Начальник ВА також публікує оновлення про евакуацію та підтримку населення оточеного боями міста.

Під час однієї з евакуацій з Часового Яру у жовтні 2024 року по авто з пораненим місцевим жителем і Сергієм Чаусом окупанти вдарили FPV-дроном. Водій і пасажири тоді не постраждали. Та попри пошкодження авто пораненого чоловіка вдалося доправити до лікарні.

“Куди ще гірше? Гірше вже нема куди. Ситуація критична вже доволі тривалий час, обстріли просто шалені. Люди фактично зараз перебігають від одного укриття до іншого для того, щоб зробити елементарне: поїсти приготувати або сходити за водою”, — розповідав Вільному радіо про ситуацію у місті Сергій Чаус.

Станом на березень 2025 року через бої у місті вивезти цивільних подекуди “практично неможливо”, однак місцева влада намагається евакуювати їх у співпраці з військовими.

“Ми передбачили цю ситуацію та завозили гуманітарну допомогу як від військової адміністрації, так і від благодійників. [Містяни] мають накопичені запаси з тих часів, коли ми намагалися максимально допомагати й завозити підтримку до міста”, — розповів Чаус про ситуацію у громаді в коментарі Вільному радіо.



Вже у 2026 році Часовоярська ВА знову евакуювала своїх жителів. Тепер з інших громад Донеччини, куди частина з них переселилася раніше.

“Сьогодні Краматорськ. Район наче такий, що ще можна жити, але вже постійні вибухи, дзижчання дронів…таке собі задоволення. Розумієш, що люди втратили все. Але ми поруч, намагаємось допомагати”, — коментував Сергій Чаус чергову евакуацію у жовтні 2026 року.

Адміністрація відкрила хаби для переселенців з Часового Яру в безпечніших регіонах, співпрацює з іншими громадами, аби часовоярці могли отримати допомогу в їхніх хабах, а ще відправляє гуманітарну допомогу поштою.

Що відомо про родину начальника Часовоярської ВА Сергія Чауса

Сергій Чаус одружений. Його дружина Альона до 2010 року мала ФОП з “роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту”. У 2024 вона працювала у відділі освіти Часовоярської міської ради.

Подружжя виховує сина Максима та доньку Злату.

Родина очільника Часовоярської ВА живе в евакуації. Альона Чаус, згідно зі звітністю посадовця, отримує виплати ВПО.

Які статки має родина начальника Часовоярської ВА Сергія Чауса

У декларації за 2024 рік Сергій Чаус не вказує жодного об’єкту нерухомості чи авто. Серед доходів його родини — 1 465 520 грн зарплати начальника Часовоярської ВА та виплати його дружині:

86 649 грн — зарплата у відділі освіти Часовоярської міської ради;

30 000 грн — виплати ВПО;

35 320 грн — пенсія;

1350 грн — благодійна допомога від ТОВ “Ворлд фуд”.

Крім того, посадовець мав 7000 доларів готівкою.