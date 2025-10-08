Досьє начальника Комарьсокї ВА Олександра Куропятника, колаж: Вільне Радіо

Очолював дві військові адміністрації Донеччини під час відкритої війни, вивозив місцевих з-під обстрілів, придбав квартиру в Києві, отримавши компенсацію за зруйноване майно. Це факти з біографії начальника Комарської ВА Олександра Куропятника. Вільне Радіо зібрало досьє на посадовця та розповідає, що відомо про його кар’єрні здобутки й невдачі, родину та статки.

Від сільського голови до керівника ВА в зоні активних боїв: кар’єрний шлях Олександра Куропятника

Олександр Куропятник народився 24 квітня 1974 року. У декларації посадовець вказує, що зареєстрований в Кураховому.

Керівні посади в органах місцевої влади Олександр Куропятник мав з 2010 року. Тоді його обрали головою Костянтинопільської сільської ради Волноваського району, а у 2015 році переобрали на ще один термін. Згодом посадовець деякий час працював у Волноваській райдержадміністрації.

У 2020 році Олександр Куропятник самовисуванцем балотувався на посаду голови Великоновосілківської селищної територіальної громади. Втім, найбільше голосів отримала конкурентка Куропятника Людмила Петрова, що балотувалася від “Опозиційної платформи — За життя” .

“Опозиційна платформа — За життя” — заборонена в Україні проросійська політична партія, що діяла у 1999–2022 роках. Серед її керівництва — Юрій Бойко, Вадим Рабінович, Сергій Льовочкін, кум президента РФ Віктор Медведчук.

Начальник Комарської ВА Олександр Куропятник, фото: Волноваська РДА

“Мабуть, мої аргументи виявились не переконливими для людей, які втратили віру у справедливу владу. Явка на виборах виявилась безпрецедентно низькою. З одного боку, низька явка породжує певні питання, звісно, не юридичні, відносно легітимності обраної влади. Це погано. Але з іншого боку — це дієвий механізм контролю за владою. <…> Тому я раджу селянам — і тим, хто ходив на вибори, і тим, хто їх проігнорував, — не використовуйте агітаційні листівки для розтопки пічки, збережіть їх. А за рік у влади можна спитати — де обіцяне?”, — коментував Куропятник результати виборів.

У 2021 році чоловік очолив відділ з питань впровадження реформ Ольгинської селищної військово-цивільної адміністрації, а згодом його призначили виконувати обов’язки керівника Ольгинської ВЦА.

З липня 2022 року Олександр Куропятник очолює Комарську сільську військову адміністрацію у Волноваському районі.

Цей матеріал створений для рубрики "Досьє" на Вільному Радіо. Ми поступово публікуватимемо біографії посадовців та інших людей, які працюють для Донеччини та отримують зарплати з бюджетів різних рівнів (наприклад, судді, прокурори, народні депутати). Для підготовки цього досьє наші журналісти проаналізували відкриті дані (реєстри власності, декларації, сторінки у соцмережах, публікації у ЗМІ тощо), отримали документи від Комарської військової адміністрації.

Судові процеси, ремонти та освітлення сіл: що робив Олександр Куропятник до повномасштабної війни

У 2019 році на тоді сільського голову Костантинополя Олександра Куропятника Красноармійська прокуратура подавала до суду за бездіяльність і порушення природоохоронного законодавства. Екоінспекція виявила, що у сільраді не було програми поводження з відходами та схеми санітарного очищення, натомість були несанкціоновані звалища.

Олександр Куропятник (ліворуч), фото: Комарська СВА

Окрім екологічних проблем, були й безпекові: ДСНС зверталась до суду з вимогою закрити місцеві дитсадки, бо там не було пожежної сигналізації та системи оповіщення.

“Після неодноразових судових засідань суд першої інстанції дав нам термін для усунення виявлених порушень. Паралельно з судовими процесами нами була розроблена технічна документація і проєкт з встановлення пожежної сигналізації і голосового сповіщення, на що з бюджету ради було витрачено 68,7 тис. грн. Наступним кроком стала тісна робота з районною адміністрацією, і наші звернення мали успіх — обласною адміністрацією виділені кошти на проведення протипожежних заходів”, — розповідав посадовець.

Загалом Олександр Куропятник звітував про ремонт дитсадків, школи, доріг, пам’ятників, встановлення дитячих і тренажерних майданчиків.

“У своїй роботі на посту голови сільської ради завжди орієнтувався на підтримку та розвиток молодого покоління, в тому числі максимальне охоплення наймолодших жителів громади дошкільною освітою, активний розвиток підростаючого покоління”, — писав Олександр Куропятник.

Олександр Куропятник, фото: Децентралізація

Одним із ключових досягнень його каденції стало вуличне освітлення — за час роботи сільським головою Костянтинополя його встановили у двох селах. Згодом, балотуючись на посаду голови Великоновосілківської селищної ради, Куропятник обіцяв забезпечити освітленням соціальні об’єкти, вулиці зі жвавим рухом і небезпечні перехрестя.

“У 2018-2019 роках були проведені низка заходів з освітлення сільради: встановлені 128 світлоточок у селах Улакли та Костантинопіль загальною протяжністю 10 км 480 м. На що з бюджету Костантинопільської сільської ради було витрачено 876 тыс. грн”, — розповідав посадовець.

Місцеві жителі коментували ситуацію з освітленням так:

“А Старомлинівка як не освітлювалась, так, мабуть, і не буде!”

“За освітлення дякую, і мріяти про це не могли”.



Відгуки місцевих жителів, скриншот з соцмереж Олександра Куропятника

Серед нагальних проблем сільради посадовець називав відсутність робочих місць, водозабезпечення, роботу амбулаторії та аптечного пункту.

Під час виборчої кампанії 2020 року, коли Куропятник балотувався на посаду голови Великоновосілківської сільради, він зазначав, що місцевих дезінформували щодо правил голосування. Виборцям розповідали, що вони мають голосувати за кандидата у голови з тієї ж партії, чиїх депутатів підтримали. Насправді ж депутатів і голову громади обирали окремими бюлетенями, і можна було голосувати по-різному. Куропятнику, який був самовисуванцем, доводилось роз’яснювати особливості голосування.

“Стикаюсь з такою брехнею. Люди при зустрічі мене питають, чи можемо ми проголосувати за вас і за партію, до якої ви не належите? Бо нам надходять такі роз’яснення: він безпартійний, він самовисуванець, він зас*анець, сам висунувся, сам засунувся. Якщо у нього немає партії, він не може висуватись. Це брехня і провокація. Я легітимний”, — пояснював Куропятник на своїй сторінці у соцмережах.

Окрім професійної діяльності, посадовець знаходив час і для особистих захоплень. Так, у 2021 році він посів третє місце у змаганнях з шахів у спартакіаді серед збірних державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

У текстах для рубрики "Досьє" ми беремо до уваги оцінку роботи очільників громад від місцевих жителів та від самих посадовців. Наша мета — зібрати різносторонні думки, якщо такі є.

Що робить начальник Комарської ВА Олександр Куропятник під час повномасштабного вторгнення

На початок повномасштабного вторгнення Олександр Куропятник очолював Ольгинську ВЦА. Громада опинилась в епіцентрі боїв з початку відкритої війни: 24 лютого 2022 року росіяни вже окупували Новогнатівку, а 12 березня останній населений пункт громади — Володимирівку.

Олександр Куропятник, скриншот/Суспільне

Олександр Куропятник тоді разом з волонтерами організував евакуацію та особисто вивозив мешканців громади за кермом шкільного автобуса.

Також у громаді до останнього працювала хлібопекарня, яка частково забезпечувала потребу у хлібі в Ольгинській громаді та Волновасі.

У липні 2022 року Олександр Куропятник очолив Комарську ВА, яка теж потерпає від російських обстрілів.

Для довідки: Комарська громада, як і Ольгинська, теж входить до Волноваського району. Вона регулярно потрапляє під обстріли, а у червні 2025 року Комар увійшов до переліку територій, де тривають активні бойові дії. Станом на вересень 2025 року з Комарської громади евакуювали 99% жителів. Всі мости у зоні активних бойових дій зруйновані, і доступу до населених пунктів громади немає.

З Комарської громади евакуювали трудовий архів, ЦНАП працює на Дніпропетровщині. Про видачу гуманітарної допомоги переселенцям з громади повідомляють на фейсбук-сторінці ВА та у групах за колишніми сільськими радами.

Цього року Олександр Куропятник звітував про закупівлі для військових та укладання меморандуму про співпрацю з Зарічанською сільською громадою Закарпатської області задля спільного подолання наслідків війни.

Що відомо про родину начальника Комарської ВА Олександра Куропятника

Олександр Куропятник одружений з Ольгою Юр’євою та має двох синів: Максима і Тимофія.

Дружина посадовця родом із селища Розлив Великоновосілківської громади, до 2018 року працювала головною спеціалісткою відділу укладення договорів оренди нерухомого майна у Регіональному відділенні Фонду держмайна України по Донецькій області. З 2018 року має ФОП “Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами”.

Олександр Куропятник (праворуч), фото: Антикризовий медіацентр

Скільки заробляє начальник Комарської ВА Олександр Куропятник та яке майно є в його родини

Зарплата, інші надходження та накопичення

За 2024 рік Олександру Куропятнику нарахували 1 млн 404 тис. 838 грн зарплати (це сума до вирахування податків). У середньому це близько 94 тис. грн на місяць “на руки”.

Окрім цього, торік він отримав 4 тисячі гривень допомоги на проживання як переселенець.

Дружина посадовця Ольга Юр’єва отримувала зарплату, доходи від підприємництва та здачі майна в оренду, а також соціальну і матеріалу допомогу. Загалом це 223 тис. 326 грн за рік:

25 892 грн — дохід від підприємницької діяльності;

99 600 грн — зарплата, отримана від фермерського господарства “ДонАгроГрейн”;

43 700 грн — дохід від здачі майна в оренду;

30 000 грн — соцвиплати від Комарської сільради;

16 000 грн — державна допомога для ВПО;

8 134 грн — соцвиплати від Волноваської РДА.

На банківському рахунку Олександр Куропятник має 143 412 грн. Також посадовець зберігає гроші готівкою: 5 тисяч доларів та 230 тисяч гривень.

Ольга Юр’єва має 303 854 грн на двох банківських рахунках та ще 20 тисяч гривень готівкою.

Нерухомість

В Олександра Куропятника є будинок у Кураховому (100,6 кв. м, куплений 2020-го) та будинок садибного типу з господарчими будівлями в Костянтинополі (239,7 кв. м, у власності з 2018-го).

Також Куропятник декларує 50% власності комплексу будівель та споруд у промзоні Курахового площею 1001,3 кв. м (у власності з 2020-го).

У липні 2025 року посадовець став господарем квартири на 64,2 квадрата в одній із новобудов у Києві. Придбав її він за 5 млн 185 тис. 600 грн, які отримав за державною програмою “єВідновлення” у вигляді житлового сертифіката.

Окрім цього, у начальника військової адміністрації є 6 земельних ділянок, ще одну він орендує:

ділянка у Кураховому площею 122 кв. м (у власності з 2009-го);

ділянка у Костянтинополі площею 2 500 кв. м (у власності з 2012-го);

орендована ділянка у Костянтинополі площею 4 200 кв. м (у власності сільради);

ділянка у Розливі Волноваського району площею 14 702 кв. м (у власності з 2008-го)

ще три ділянки у Розливі, кожна площею 20 тисяч кв. м (всі у власності з 2019-го).

Дружина Куропятника від 2009 року має квартиру в Донецьку площею 66,4 кв. м. Також Юр’єва має права на 50% двох будівель магазинів: у Костянтинополі (303,8 кв. м, у власності з 2017-го) та Улаклах (281,1 кв. м, у власності з 2020-го).

Є у дружини посадовця і земля в Костянтинополі: ділянка на 20 тисяч квадратів, куплена 2021-го, та половина ділянки площею 1 336 кв. м, яка перебуває в її власності з 2018-го.

Від листопада 2022-го Олександр Куропятник, його дружина та сини як переселенці користуються будинком у Комарі Волноваського району площею 87 квадратних метрів.

Автівки

У родині посадовця 3 авто. На самого Куропятника записані дві вантажівки марки КамАЗ 1988 та 1989 років випуску, куплені понад 20 років тому. 2020-го посадовець придбав Nissan Pathfinder 2013 року випуску за 420 тис. грн.

В Ольги Юр’євої є Hyundai Tucson 2017 року випуску, куплений тоді ж за 622 200 грн.