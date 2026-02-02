Підтримайте Вільне Радіо
Педагог, аграрій, волонтер, надазовський грек. Це факти з біографії начальника Микільської (Нікольської) ВА Володимира Халабузара. Очолив військову адміністрацію він навесні 2025 року. Вільне Радіо зібрало досьє на посадовця і розповідає, що відомо про його діяльність на посаді, родину та статки.
Для підготовки цього досьє наші журналісти проаналізували відкриті дані (реєстри власності, декларації, сторінки у соцмережах, публікації у медіа тощо), поспілкувалися з жителями громади. У коментарі Володимира Халабузара для цієї публікації Вільному Радіо у ВА відмовили, зазначаючи, що посадовець “перебуває у відрядженні на спорудженні фортифікаційних укріплень”. Якщо ви вважаєте, що в матеріалі бракує інформації, якою ви готові поділитися із Вільним Радіо, напишіть нам у Telegram, Instagram чи Facebook.
Для підготовки цього досьє наші журналісти проаналізували відкриті дані (реєстри власності, декларації, сторінки у соцмережах, публікації у медіа тощо), поспілкувалися з жителями громади. У коментарі Володимира Халабузара для цієї публікації Вільному Радіо у ВА відмовили, зазначаючи, що посадовець “перебуває у відрядженні на спорудженні фортифікаційних укріплень”.
Якщо ви вважаєте, що в матеріалі бракує інформації, якою ви готові поділитися із Вільним Радіо, напишіть нам у Telegram, Instagram чи Facebook.
Володимир Вікторович Халабузар народився 19 квітня 1977 року в Урзуфі під Маріуполем. Закінчив національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”, Бердянський державний педагогічний університет. Також разом з дружиною Наталією закінчив Маріупольський державний університет за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування”. Мав ФОП “Діяльність у сфері зв’язків із громадськістю”.
Керував селянським фермерським господарством “Ніко” у Великій Новосілці (разом з батьком), що займалося вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур.
Сам Володимир Халабузар у передвиборчій програмі у депутати Волноваської райради у 2020 році зазначав: “Маю багато досвіду у сфері сільського господарства та будівництва. Приймаю участь у Програмах ООН із відновлення та розбудови миру (UN RPP). Я йду на вибори заради покращення життя мешканців нашого району”.
До райради пройшов депутатом від партії “Слуга народу”.
У Волноваській райраді Володимир був членом депутатської комісії з питань інвестиційної діяльності, розвитку бізнесу, комунальної власності; промисловості, транспорту, будівництва і житлово-комунального господарства.
Володимир Халабузар — представник надазовських греків Донеччини, член ГО греків України “Великий Янісоль”.
З 2021 року працював в Великоновосілківському професійному ліцеї, згодом очолив заклад. На сторінці ліцею, який він очолював, чоловіка вітали з днем народження з похвалами.
У квітні 2025 року Володимир Халабузар очолив новостворену Микільську (Нікольську) ВА.
“Головний акцент на подальшому активному розвитку громади! Мета – пошук нових можливостей для підтримки цивільного населення, збереження та розвиток освітньої, медичної галузі, підтримка ветеранів громади і всебічна підтримка Збройних Сил України, адже саме вони наша надія на повернення до рідної громади”, — прокоментував Халабузар своє призначення.
Якщо вам є що розповісти (зокрема, й про посадовців, чиїх досьє поки немає на нашому сайті) — зверніться до команди Вільного Радіо у Telegram, Instagram чи Facebook. Можливо, саме ваша думка зробить досьє об’єктивнішим та допоможе нам у роботі над текстами.
Якщо вам є що розповісти (зокрема, й про посадовців, чиїх досьє поки немає на нашому сайті) — зверніться до команди Вільного Радіо у Telegram, Instagram чи Facebook. Можливо, саме ваша думка зробить досьє об’єктивнішим та допоможе нам у роботі над текстами.
У 2023 році, коли Великоновосілківська, Комарська та Вуглегірська громади постійно зазнавали ударів росіян, будучи депутатом Волноваської райради, Халабузар закликав місцевих до евакуації.
“Ті люди, які залишилися, сидять у підвалах. Розраховують тільки на гуманітарну допомогу. В одному з сіл Старомлинівської громади кілька днів тому було розстріляне подружжя та вбита худоба російськими солдатами на його власному подвір’ї. Також в цій громаді окупанти заганяють свої танки в оселі місцевих. Таким чином, маскують свою техніку”, — повідомляв Володимир Халабузар.
Стежив за ситуацією в ближчій йому по бізнесу та роботі — Великоновосілківській громаді — і у 2025 році.
Кабмін перейменував Нікольську громаду Маріупольського району
Володимир Халабузар очолив Микільську ВА вже під час повномасштабного вторгнення у 2025 році. На той момент територія громади вже була окупована росіянами (вона потрапила під окупацію на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році).
Микільська (до грудня 2025 року — Нікольська) громада розташована у Маріупольському районі, центр — селище Микільське (Нікольське). До 2022 року у громаді жили близько 17 000 мешканців. За даними Володимира Халабузара, евакуювалися на підконтрольну українському уряду територію України близько 1500 жителів. Більшість з них проживають у Києві й Дніпрі.
“Зарекомендував себе як вибагливий, але справедливий, чуйний керівник. До нього можна підійти з будь яким питанням і отримати допомогу. Багато робить сам особисто, а не “вказує” на когось. Постійно знаходиться у Хабі , хоч там і не топилося… Домовився про комфортні умови переїзду та перебування працівників Хабу Нікольської громади та всіх відповідних служб, які в ньому працювали , в опалюване приміщення з ремонтом.
За ці пів року набагато став впевненішим на нарадах , заходах, відкритих промовах. Тільки повноважень у нього ще не багато…”, — розповіла Вільному Радіо одна з колег Халабузара на правах анонімності.
Після початку відкритої війни, ще не будучи очільником ВА, Володимир Халабузар займався волонтерством — часто з’являвся на фото з гуманітарною допомогою, зокрема з колегами з організацій надазовських греків.
До початку повномасштабного вторгнення Володимир Халабузар жив у Великій Новосілці Волноваського району. Тепер очолив військову адміністрацію сусіднього району — Маріупольського. Він керує громадою паралельно з селищним головою Микільського Василем Мітьком, який залишився на посаді після створення ВА і продовжує отримувати зарплату.
В інтерв’ю Вільному Радіо Володимир Халабузар розповідав, що добре орієнтувався у ситуації в Микільській громаді. Зокрема, дався взнаки досвід депутатства у Волноваській райраді:
“Я дуже багато часу провів у Маріупольському районі: ми робили спільні зустрічі, форуми. Приділяли багато часу культурі, тим паче, що з 2014 року я активно займався громадською діяльністю — брав участь у підтримці Майдану, і в культурно-масових заходах у Великій Новосілці, де мешкав останнім часом”.
Посадовець зазначав, що військова адміністрація Микільському потрібна насамперед для оперативної підтримки переселенців та військових.
“Я вважаю, що в першу чергу це буде оперативне реагування на нагальні потреби як цивільного населення, так і військових, бо громада залежить від можливості чи неможливості депутатів збиратись на засіданнях та вирішувати певні питання, особливо, які потребують негайного втручання.
<…> І також допомагати вразливим категоріям населення, готуватися до деокупації, розвиватися в гуманітарному напрямку й створювати можливості для розвитку громади”, — розповідав Володимир Халабузар.
У Микільській громаді в евакуації дистанційно працюють дві школи, у змішаному форматі — бібліотека й будинок культури. У Києві для переселенців з громади відкрили Центр надання соціальних послуг, у хабі підтримки — медичний пункт, ветеранський простір.
З бюджету громади виділяють гроші на оздоровлення дітей, підтримку військовослужбовців, ветеранів, членів їхніх родин, їхнє лікування та реабілітацію.
“З [колишніми] військовополоненими [з громади] я особисто з кожним зустрічаюся, ми постійно на зв’язку. Якщо питання є, хлопці телефонують. Ми постійно з ними контактуємо, бо розуміємо, що за умовні три роки, які вони провели в полоні, дуже багато проблем і зі здоров’ям, і з психологічним станом у них виникло. Вони потребують якнайбільше підтримки від нас, від громади”, — розповідав посадовець.
Військова адміністрація підписала меморандум з Асоціацією адвокатів України, аби переселенці могли отримувати безкоштовну юридичну допомогу.
“Я націлений залучати як можна більше донорів, брати участь у всіх грантових проєктах, заповнювати грантові заявки. Цю допомогу можна використовувати в будь-яких галузях — це і заклади освіти, і заклади медицини, і органи місцевого самоврядування. Потрібно тільки бажання розвивати свою громаду”, — зазначив Володимир Халабузар.
Володимир Халабузар одружений з Наталією Халабузар. У 2025 році дружина посадовця подавала декларацію кандидата на посаду головного спеціаліста відділу з ведення військового обліку, взаємодії з військовими і правоохоронними органами міської ради Селидівської міськради. У подружжя троє дітей.
Від квітня до вересень 2025 року на посаді голови Микільської ВА Володимир Халабузар отримував у середньому 46 тис. 550 грн зарплати на місяць. Втім на запит Вільного Радіо надати дані про зарплату посадовця у жовтні-грудні 2025 року в Микільській ВА відмовились. Аргументуючи відмову тим, що ця інформація містить персональні дані, а значить “належить до інформації з обмеженим доступом” (уточнимо, це не так, адже зарплата нараховується з бюджету і посадовці звітують про неї, зокрема, у відкритих деклараціях).
Згідно з декларацією за 2024 рік, тоді посадовець отримав 503 тис. 220 грн як дохід від підприємницької діяльності, та 188 тис. 045 грн — зарплати у Великоновосілківському професійному ліцеї. Ще 4000 грн чоловік отримав як виплати ВПО. Також він декларує доходи дружини Наталії — 83 тис. 773 грн соцвиплат і благодійної допомоги.
З нерухомості посадовець декларує земельну ділянку у селищі Велика Новосілка площею 1400 квадратних метрів і недобудований будинок там же площею 84 квадратних метри. Також він має три автомобілі: ВАЗ 2101 1976 року випуску, Opel Astra 2008 року та ВАЗ 2101 1990 року. Усі машини придбані до повномасштабного вторгнення.
У збереженнях мав 7 тисяч доларів США та 100 тисяч гривень.
Батько посадовця — Віктор Халабузар — у 2025 році став власником будинку та земельної ділянки у садівницькому товаристві у Бучі. На майно є обтяження — чоловік не може продавати його протягом 5 років. Водночас зазначено, що нерухомість не перебуває в іпотеці. Також чоловік має земельні ділянки в Донецькій області.