Педагог, аграрій, волонтер, надазовський грек. Це факти з біографії начальника Микільської (Нікольської) ВА Володимира Халабузара. Очолив військову адміністрацію він навесні 2025 року. Вільне Радіо зібрало досьє на посадовця і розповідає, що відомо про його діяльність на посаді, родину та статки.

Цей матеріал створений для рубрики "Досьє" на Вільному Радіо. Для підготовки цього досьє наші журналісти проаналізували відкриті дані (реєстри власності, декларації, сторінки у соцмережах, публікації у медіа тощо), поспілкувалися з жителями громади. У коментарі Володимира Халабузара для цієї публікації Вільному Радіо у ВА відмовили, зазначаючи, що посадовець "перебуває у відрядженні на спорудженні фортифікаційних укріплень".

Педагог та аграрій: біографія начальника Микільської ВА Володимира Халабузара

Володимир Вікторович Халабузар народився 19 квітня 1977 року в Урзуфі під Маріуполем. Закінчив національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”, Бердянський державний педагогічний університет. Також разом з дружиною Наталією закінчив Маріупольський державний університет за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування”. Мав ФОП “Діяльність у сфері зв’язків із громадськістю”.

Керував селянським фермерським господарством “Ніко” у Великій Новосілці (разом з батьком), що займалося вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур.

Сам Володимир Халабузар у передвиборчій програмі у депутати Волноваської райради у 2020 році зазначав: “Маю багато досвіду у сфері сільського господарства та будівництва. Приймаю участь у Програмах ООН із відновлення та розбудови миру (UN RPP). Я йду на вибори заради покращення життя мешканців нашого району”.

До райради пройшов депутатом від партії “Слуга народу”.

Партія “Слуга народу” — політична партія, бренд якої формували довкола іміджу президента Володимира Зеленського. Також на тлі електоральної підтримки Зеленського партія перемогла на позачергових парламентських виборах і отримала першу в історії України однопартійну більшість (монобільшість) у Верховній Раді 9-го скликання.

Володимир Халабузар, фото: Facebook/Микільська селищна військова адміністрація

У Волноваській райраді Володимир був членом депутатської комісії з питань інвестиційної діяльності, розвитку бізнесу, комунальної власності; промисловості, транспорту, будівництва і житлово-комунального господарства.

Володимир Халабузар — представник надазовських греків Донеччини, член ГО греків України “Великий Янісоль”.

З 2021 року працював в Великоновосілківському професійному ліцеї, згодом очолив заклад. На сторінці ліцею, який він очолював, чоловіка вітали з днем народження з похвалами.

У квітні 2025 року Володимир Халабузар очолив новостворену Микільську (Нікольську) ВА.

“Головний акцент на подальшому активному розвитку громади! Мета – пошук нових можливостей для підтримки цивільного населення, збереження та розвиток освітньої, медичної галузі, підтримка ветеранів громади і всебічна підтримка Збройних Сил України, адже саме вони наша надія на повернення до рідної громади”, — прокоментував Халабузар своє призначення.

Володимир Халабузар, фото: Facebook/Володимир Халабузар

Який Володимир Халабузар керівник

У 2023 році, коли Великоновосілківська, Комарська та Вуглегірська громади постійно зазнавали ударів росіян, будучи депутатом Волноваської райради, Халабузар закликав місцевих до евакуації.

“Ті люди, які залишилися, сидять у підвалах. Розраховують тільки на гуманітарну допомогу. В одному з сіл Старомлинівської громади кілька днів тому було розстріляне подружжя та вбита худоба російськими солдатами на його власному подвір’ї. Також в цій громаді окупанти заганяють свої танки в оселі місцевих. Таким чином, маскують свою техніку”, — повідомляв Володимир Халабузар.

Стежив за ситуацією в ближчій йому по бізнесу та роботі — Великоновосілківській громаді — і у 2025 році.

Володимир Халабузар очолив Микільську ВА вже під час повномасштабного вторгнення у 2025 році. На той момент територія громади вже була окупована росіянами (вона потрапила під окупацію на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році).

Для довідки: Микільська (до грудня 2025 року — Нікольська) громада розташована у Маріупольському районі, центр — селище Микільське (Нікольське). До 2022 року у громаді жили близько 17 000 мешканців. За даними Володимира Халабузара, евакуювалися на підконтрольну українському уряду територію України близько 1500 жителів. Більшість з них проживають у Києві й Дніпрі.

“Зарекомендував себе як вибагливий, але справедливий, чуйний керівник. До нього можна підійти з будь яким питанням і отримати допомогу. Багато робить сам особисто, а не “вказує” на когось. Постійно знаходиться у Хабі , хоч там і не топилося… Домовився про комфортні умови переїзду та перебування працівників Хабу Нікольської громади та всіх відповідних служб, які в ньому працювали , в опалюване приміщення з ремонтом.

За ці пів року набагато став впевненішим на нарадах , заходах, відкритих промовах. Тільки повноважень у нього ще не багато…”, — розповіла Вільному Радіо одна з колег Халабузара на правах анонімності.

Що робить Володимир Халабузар під час повномасштабного вторгнення як начальник Микільської ВА

Після початку відкритої війни, ще не будучи очільником ВА, Володимир Халабузар займався волонтерством — часто з’являвся на фото з гуманітарною допомогою, зокрема з колегами з організацій надазовських греків.

Володимир Халабузар, фото: Facebook/Андрій Халабузар

До початку повномасштабного вторгнення Володимир Халабузар жив у Великій Новосілці Волноваського району. Тепер очолив військову адміністрацію сусіднього району — Маріупольського. Він керує громадою паралельно з селищним головою Микільського Василем Мітьком, який залишився на посаді після створення ВА і продовжує отримувати зарплату.

В інтерв’ю Вільному Радіо Володимир Халабузар розповідав, що добре орієнтувався у ситуації в Микільській громаді. Зокрема, дався взнаки досвід депутатства у Волноваській райраді:

“Я дуже багато часу провів у Маріупольському районі: ми робили спільні зустрічі, форуми. Приділяли багато часу культурі, тим паче, що з 2014 року я активно займався громадською діяльністю — брав участь у підтримці Майдану, і в культурно-масових заходах у Великій Новосілці, де мешкав останнім часом”.

Посадовець зазначав, що військова адміністрація Микільському потрібна насамперед для оперативної підтримки переселенців та військових.

“Я вважаю, що в першу чергу це буде оперативне реагування на нагальні потреби як цивільного населення, так і військових, бо громада залежить від можливості чи неможливості депутатів збиратись на засіданнях та вирішувати певні питання, особливо, які потребують негайного втручання.

<…> І також допомагати вразливим категоріям населення, готуватися до деокупації, розвиватися в гуманітарному напрямку й створювати можливості для розвитку громади”, — розповідав Володимир Халабузар.

Володимир Халабузар, фото: Facebook/Володимир Халабузар

У Микільській громаді в евакуації дистанційно працюють дві школи, у змішаному форматі — бібліотека й будинок культури. У Києві для переселенців з громади відкрили Центр надання соціальних послуг, у хабі підтримки — медичний пункт, ветеранський простір.

З бюджету громади виділяють гроші на оздоровлення дітей, підтримку військовослужбовців, ветеранів, членів їхніх родин, їхнє лікування та реабілітацію.

“З [колишніми] військовополоненими [з громади] я особисто з кожним зустрічаюся, ми постійно на зв’язку. Якщо питання є, хлопці телефонують. Ми постійно з ними контактуємо, бо розуміємо, що за умовні три роки, які вони провели в полоні, дуже багато проблем і зі здоров’ям, і з психологічним станом у них виникло. Вони потребують якнайбільше підтримки від нас, від громади”, — розповідав посадовець.

Військова адміністрація підписала меморандум з Асоціацією адвокатів України, аби переселенці могли отримувати безкоштовну юридичну допомогу.

“Я націлений залучати як можна більше донорів, брати участь у всіх грантових проєктах, заповнювати грантові заявки. Цю допомогу можна використовувати в будь-яких галузях — це і заклади освіти, і заклади медицини, і органи місцевого самоврядування. Потрібно тільки бажання розвивати свою громаду”, — зазначив Володимир Халабузар.

Що відомо про родину начальника Микільської ВА Володимира Халабузара

Володимир Халабузар одружений з Наталією Халабузар. У 2025 році дружина посадовця подавала декларацію кандидата на посаду головного спеціаліста відділу з ведення військового обліку, взаємодії з військовими і правоохоронними органами міської ради Селидівської міськради. У подружжя троє дітей.

Володимир Халабузар з родиною, фото: Instagram/vkhalabuzar

Скільки заробляє начальник Микільської ВА Володимир Халабузар та яке майно є у його родини

Від квітня до вересень 2025 року на посаді голови Микільської ВА Володимир Халабузар отримував у середньому 46 тис. 550 грн зарплати на місяць. Втім на запит Вільного Радіо надати дані про зарплату посадовця у жовтні-грудні 2025 року в Микільській ВА відмовились. Аргументуючи відмову тим, що ця інформація містить персональні дані, а значить “належить до інформації з обмеженим доступом” (уточнимо, це не так, адже зарплата нараховується з бюджету і посадовці звітують про неї, зокрема, у відкритих деклараціях).

Згідно з декларацією за 2024 рік, тоді посадовець отримав 503 тис. 220 грн як дохід від підприємницької діяльності, та 188 тис. 045 грн — зарплати у Великоновосілківському професійному ліцеї. Ще 4000 грн чоловік отримав як виплати ВПО. Також він декларує доходи дружини Наталії — 83 тис. 773 грн соцвиплат і благодійної допомоги.

З нерухомості посадовець декларує земельну ділянку у селищі Велика Новосілка площею 1400 квадратних метрів і недобудований будинок там же площею 84 квадратних метри. Також він має три автомобілі: ВАЗ 2101 1976 року випуску, Opel Astra 2008 року та ВАЗ 2101 1990 року. Усі машини придбані до повномасштабного вторгнення.

У збереженнях мав 7 тисяч доларів США та 100 тисяч гривень.



Батько посадовця — Віктор Халабузар — у 2025 році став власником будинку та земельної ділянки у садівницькому товаристві у Бучі. На майно є обтяження — чоловік не може продавати його протягом 5 років. Водночас зазначено, що нерухомість не перебуває в іпотеці. Також чоловік має земельні ділянки в Донецькій області.