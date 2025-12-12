Микільське на мапі. Фото: Wikimedia

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Через понад рік після перейменування селища Нікольського на Микільське в Україні офіційно змінили назву і його громади: Нікольська громада стала Микільською. Це сталося попри те, що на громадських обговореннях жителі висловились за повернення Микільському попередньої назви.

Про перейменування громади повідомили у пресслужбі Микільської міської військової адміністрації.

До 2016 року селище мало назву Володарське. Тоді Верховна Рада перейменувала його на Нікольське, попри те, що Інститут національної пам’яті рекомендував назву Микільське.

У червні 2020 у межах реформи адміністративного устрою в Україні створили Нікольську селищну громаду з адмінцентром у Нікольському. Менш як через два роки, 11 березня 2022-го, селище окупували.

19 вересня 2024 року Верховна Рада ще раз перейменувала селище, цього разу дослухавшись до рекомендацій Інституту нацпам’яті — воно стало Микільським. Громада водночас і надалі була Нікольською.

Не всі підтримали вже друге перейменування. У березні 2025 року селищна рада підбила підсумки громадських обговорень, до яких доєднався 101 житель громади. 99 з них висловились за повернення населеному пункту назви Нікольське, відповідну пропозицію надіслали до Верховної Ради.

Втім, попередню назву селищу не повернули. Навпаки — Кабмін 26 листопада узгодив назву громади з новою назвою адміністративного центру. Так Нікольська громада стала Микільською.

Нагадаємо, у Нікольській громаді до повномасштабного російського вторгнення працювали сім дитсадків та ясла-садків. Усі вони продовжили роботу під владою окупантів. Троє з колишніх керівників зникли з інфопростору, але четверо залишилися на місцях та обіймають аналогічні посади. Журналісти Вільного Радіо розповіли, хто керує дитсадками в окупації та які заходи вони проводять з дітьми.