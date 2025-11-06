Скільки заробляють начальники ВА Донецької області, колаж: Вільне Радіо

Від 30 до 113 тис. грн “на руки” в середньому заробляють на місяць начальники військових адміністрацій Донеччини. Журналісти Вільного Радіо проаналізували зарплатні відомості більшості очільників ВА Донецької області за 9 місяців 2025 року. Розповідаємо, хто заробляє найбільше, за що доплачують посадовцям, а хто свою зарплату приховує.

Розміри зарплат посадовців вказані після вирахування податків, тобто це суми, які їм фактично виплатили. Нараховують держслужбовцям на 23% більше.

Деякі адміністрації не надали інформацію про зарплати своїх очільників, тож рейтинг складений з наявних відповідей.

Для довідки: У червні 2025 року президент України підписав закон “Про внесення змін до Закону України “Про державну службу” щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад”. Він регулює оплату праці держслужбовців. Згідно з законом, зарплата посадовцю має нараховуватись незалежно від кількості людей в громаді, окупації чи зони боїв. А до уваги братиметься те, наскільки якісно і результативно він працює: навантаження, зарплата на аналогічній посаді в приватному секторі, а ще Каталог типових посад, де вони розподілені за групами залежно від обов’язків. Посадовцям обіцяли підвищення рівня зарплати після таких змін.

Шахове, Покровськ, Лиман: хто з начальників ВА Донеччини заробляє найбільше

Першість у рейтингу могли б мати інші керівники, якби всі вони відкрито надали дані про витрати з бюджетів на свої зарплати.

Очолює зарплатний рейтинг за наявними даними начальник Шахівської сільської ВА Сергій Сажко. За 9 місяців 2025 року його середньомісячна зарплата становила 113 тис. 376 грн. Крім окладу (в середньому 17 тис. грн) та премії (в середньому 70 тис. грн), посадовцю нараховують надбавку за високі досягнення. У серпні посадовець отримав 35 тис. грн відпускних.

Не відстає від колеги й начальник Покровської МВА Сергій Добряк з середньомісячною зарплатою у 113 тис. 354 грн. Крім окладу і премії Добряку нараховують оплату відряджень та надбавку за високі досягнення у праці. У вересні посадовець отримав більше — 237 тис. 654 грн, бо був у відпустці, а також йому нарахували матеріальну допомогу на оздоровлення. У топі серед найвищих зарплат очільників ВА Донеччини Сергій Добряк був і у 2024 році.

Завершує першу трійку рейтингу начальник Лиманської МВА Олександр Журавльов. Його середньомісячна зарплата за перші 9 місяців 2025 року склала 100 тис. 352 грн. Крім окладу та премії посадовець отримує в середньому 23 тис. грн в місяць надбавки за високі досягнення. У 2024 році його середня зарплата становила 88 тис. 290 грн.

Хто з начальників ВА Донеччини заробляє менше 100 тис. грн на місяць

Трохи менше за колег, але не менше 80 тис. грн на місяць отримують очільники кількох міських та сільських громад. Сюди, наприклад, потрапили голова тимчасово окупованої Бахмутської громади Олексій Рева та очільник Краматорської громади (яка знаходиться далі від лінії фронту, хоча й під регулярними обстрілами) Олександр Гончаренко. Зарплати в цьому ж діапазоні мають начальник Очеретинської селищної ВА Микола Коваленко та Комарської сільської ВА Олександр Куропятник:

начальник Сіверської МВА Олексій Воробйов — 98 тис. 237 грн

начальник Миколаївської МВА Володимир Проскунін — 95 тис. 640 грн

начальник Комарської сільської СВА Олександр Куропятник — 89 тис. 189 грн

начальник Дружківської МВА Андрій Панков — 87 тис. 469 грн

начальник Бахмутської МВА Олексій Рева — 87 тис. 344 грн

начальник Часовоярської МВА Сергій Чаус — 86 тис. 037 грн

начальник Добропільської МВА Андрій Бондаренко — 83 тис. 391 грн

начальник Краматорської МВА Олександр Гончаренко — 83 тис. 049 грн

начальник Очеретинської селищної ВА Микола Коваленко — 81 тис. 679 грн

начальник Марʼїнської МВА Юрій Григулець — 81 тис. 599 грн

начальник Курахівської МВА Роман Падун — 81 тис. 494 грн

начальник Великоновосілківської СВА Сергій Кравченко — 80 тис. 949 грн

начальник Мирноградської МВА Юрій Третяк — 80 тис. 667 грн

Від 50 до 75 тис. грн: хто з начальників ВА Донеччини має середні зарплати

начальник Світлодарської МВА Олександр Гордієнко — 75 тис. 647 грн

начальник Селидівської МВА Анатолій Немченко — 74 тис. 879 грн

начальник Черкаської селищної ВА Олексій Кривоконь — 74 тис. 245 грн (ми не враховували місяці без оплат на лікарняному)

начальник Святогірської МВА Володимир Рибалкін — 73 тис. 870 грн

начальник Білозерської МВА Сергій Макєєв — 72 тис. 936 грн

начальник Іллінівської сільської ВА Володимир Маринич — 72 тис. 590 грн

начальник Новогродівської МВА Костянтин Дробот (до 28 липня — заступник начальника) — 69 тис. 024 грн

начальник Новодонецької селищної ВА Юрій Люлька — 68 тис. 194 грн

начальниця Олександрівської селищної ВА Людмила Борисевич — 67 тис. 390 грн

начальниця Криворізької СВА Анна Черкашина — 63 тис. 970 грн

начальниця Мангушської ВА Наталія Воробйова — 63 тис. 677 грн

начальниця Андріївської сільської військової адміністрації Олена Нікітіна — 63 тис. 519 грн

начальник Сартанської селищної ВА Олександр Куркчи — 62 тис. 313 грн

начальник Удачненської селищної ВА Валерій Дугельний — 57 тис. 096 грн

начальник Ольгинської селищної ВА Артем Єфіменко — 55 тис. 271 грн

начальниця Старомлинівської СВА Альона Лєвтерова — 53 тис. 900 грн

начальник Соледарської МВА Сергій Гошко — 52 тис. 044 грн

Хто з начальників ВА Донеччини заробляє найменше

Серед тих начальників ВА Донеччини, хто отримує найнижчі зарплати, — здебільшого очільники селищних ВА та голова Слов’янська Вадим Лях. Середньомісячна зарплата начальника Слов’янської МВА за 9 місяців 2025 склала 44 тис грн. Також тут маріупольський міський голова Вадим Бойченко (у місті створена ВА, але доки там не призначили начальника, Бойченко працює як і раніше):

начальник Кальчицької ВА Володимир Матяш — 49 тис. 230 грн

начальник Вугледарської МВА Сергій Новіков — 46 тис. 634 грн

начальник Микільської селищної ВА (Нікольської ВА) Володимир Халабузар — 46 тис. 550 грн

начальник Словʼянської МВА Вадим Лях — 44 тис. 213 грн

начальник Хлібодарівської СВА Михайло Бурнадзе — 36 тис. 126 грн

міський голова Маріуполя Вадим Бойченко — 30 тис. 578 грн

Чия зарплата відома лише частково: деякі адміністрації надали неповні відповіді

Щонайменше 17 тис. грн щомісяця отримував начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш. На запит Вільного Радіо не повідомили точну суму по місяцях, втім відомий оклад Барабаша та деякі премії і надбавки. Ймовірно, посадовець має більшу зарплату.

А щомісячна зарплата начальника Гродівської селищної ВА Володимира Руденка за перші 9 місяців 2025 року становила у середньому щонайменше 21 тис. 678 грн. Це середня сума окладу посадовця, суму премій чи інших доплат у відповіді на запит не вказали.

Які військові адміністрації приховують зарплату своїх очільників

Відмовляються повідомити суми зарплати начальника у Торецькій МВА. Відмову надати дані про зарплату очільника військової адміністрації Василя Чинчика та його заступників на запит обґрунтовують тим, що така інформація “не становить значний суспільний інтерес, а її розголошення може завдати суттєвої шкоди інтересам національної безпеки”.

Немає у відкритому доступі й декларацій Василя Чинчика, адже як військовослужбовець СБУ він має право її не подавати.

Для довідки: Під час воєнного стану в Україні Національне агентство з питань запобігання корупції дозволило відтермінувати подання декларацій про доходи для тих, хто перебуває в зоні бойових дій, служить у ЗСУ, СБУ, Теробороні, Головному управлінні розвідки, МВС, ДСНС, Держприкордонслужбі тощо та членів їхніх сімей.

Водночас відомо, що відповідно до бюджету на 2025 рік, на зарплати працівників Торецької військової адміністрації (без управлінь, які належать до міської ради) заклали 33 719 748 грн.

Відмовились повідомити на запит Вільного Радіо і зарплату начальника Костянтинівської МВА Сергія Горбунова. Після публікації у січні, де Горбунов був у топі за рівнем зарплати серед колег в області, у ВА це стали визначати як закриту інформацію. У січні Горбунов отримав 91 тис. 045 грн “на руки”. Упродовж 2024-го зарплата очільника Костянтинівської громади становила у середньому 114 тис. грн на місяць.

“Закрили” після січневої публікації і зарплату начальника Званівської СВА Олександра Білицького. Тоді він отримав 62 тис. 310 грн. Тепер у відповідь на запит повідомили, що “інформація про заробітну плату, премії та інші виплати начальнику Званівської сільської військової адміністрації не має ознак публічності на час дії правового режиму воєнного стану в Україні і не може бути надана в межах закону України “Про доступ до публічної інформації”. Що суперечить закону. Адже оплата праці посадовців з бюджету є публічною як одна зі статей витрат податків громадян.

Дані щодо зарплати Івана Лубінця, який очолював Волноваську ВЦА, на запит Вільного Радіо у військовій адміністрації теж не надають. Обгрунтовують це тим, що “керівник Волноваської міської ВЦА Лубінець Іван Валерійович є діючим військовослужбовцем Збройних Сил України”, а отже його зарплата є нібито “інформацією з обмеженим доступом”. Водночас декларації він подає в звичному порядку. Згідно зі звітністю посадовця, у 2024 році він отримував у середньому близько 37 тис. грн на місяць.

Станом на момент публікації ми не отримали відповіді від Мирненської ВА. Ми оновимо публікацію, коли з’являться нові дані.

Раніше Вільне Радіо проаналізувало зарплати посадовців Донеччини у першому та другому кварталах 2025 року. Також ми розповідали, скільки очільники громад заробили у 2024 році.