Мав конфлікти з цивільним корпусом “Азов”, керівництвом Добропілля, ДТЕК та місцевими, працював на шахті. Очоливши Білозерське, підтримував децентралізацію, бо вважав своє місто “бідним родичем Добропілля”. Тепер, як і решта голів громад Донеччини, опікується евакуацією та гуманітарною допомогою. Усе це — про начальника Білозерської ВА Сергія Макєєва. Вільне Радіо підготувало досьє на посадовця та розповідає, що відомо про його діяльність на посаді, скандали, родину та статки.

Цей матеріал створений для рубрики “Досьє” на Вільному Радіо. Ми поступово публікуємо біографії посадовців та інших людей, які працюють для Донеччини та отримують зарплати з бюджетів різних рівнів (наприклад, судді, прокурори, народні депутати). Для підготовки цього досьє наші журналісти проаналізували відкриті дані (реєстри власності, декларації, сторінки у соцмережах, публікації у медіа тощо), отримали документи від Білозерської військової адміністрації, поспілкувалися з посадовцями. Якщо ви вважаєте, що в матеріалі бракує інформації, якою ви готові поділитися із Вільним Радіо, напишіть нам у Telegram, Instagram чи Facebook.

Електрослюсар, водій, депутат, мер: шлях Сергія Макєєва до посади начальника Білозерської МВА

Сергій Володимирович Макєєв народився 18 квітня 1970 року у Первомайському Добропільського району (зараз це село називається Мировим і належить до Покровського району). У Білозерському закінчив школу та професійно-технічне училище №95 за спеціальністю підземного електрослюсаря. В 1991–1992 роках працював за спеціальністю на шахті “Білозерська” ДП “Добропіллявугілля”. У 1993–2000 роках перейшов на аналогічну посаду до гідрошахти “Красноармійська”. Пізніше працював водієм у двох підприємців.

У 2010-му Сергій Макєєв вирішив податися в політику. Його обрали депутатом Білозерської міськради від “Партії регіонів”. Макєєв був членом комісії з питань депутатської діяльності, законності та захисту прав громадян.

“Партія регіонів” — політична партія, яка зароджувалась на Донеччині та була найчисельнішою в органах місцевого самоврядування, тому від неї пройти в раду було найпростіше. Ця політична сила мала проросійські наративи та зараз в Україні заборонена. Серед лідерів партії — Микола Азаров та Віктор Янукович, який переміг від неї на президентських виборах.

Начальник Білозерської ВА Сергій Макєєв, фото: Facebook/Макєєв Сергій Володимирович-кандидат у мери Білозерської ОТГ

У 2015–2016 роках Сергій Макєєв навчався в Донецькому національному технічному університеті та здобув спеціальність гірничого інженера й фахівця з розробки родовищ і видобування корисних копалин.

Паралельно з навчанням Макєєв розвивав і політичну кар’єру. У 2015 році його обрали міським головою Білозерського. Посадовець балотувався самовисуванцем та набрав більше голосів ніж його конкурент — кандидат від партії “Наш край” Олександр Разуменко.

У 2020 році Макєєв знову переміг у місцевих виборах, ставши головою Білозерської громади.

У 2023-му посадовця призначили начальником Білозерської міської військової адміністрації.

Наш край — проросійська партія в Україні, створена переважно з вихідців закритої Партії регіонів. Заборонена 19 червня 2024 року.

Для довідки: Білозерське — шахтарське місто, де до повномасштабного вторгнення проживали 17 тисяч людей. Раніше воно підпорядковувалося Добропільській міській раді, а у 2020 році відділилося у рамках децентралізації. Місто та навколишні села об’єдналися в Білозерську громаду, а у 2023 році на тих самих територіях утворили військову адміністрацію.

Також про Сергія Макєєва відомо, що він:

був співзасновником ТОВ “СВС-СОЮЗ”, яке займається торгівлею паливом,

разом з дружиною керував фермерським господарством “Злата-Лія”,

вів безкоштовну секцію з боксу для дітей у палаці спорту шахти “Білозерська”, має грамоту за всебічну підтримку та розвиток олімпійського боксу у регіоні,

був членом ради добропільської міської організації політичної партії span class=”tooltip__reference” aria-describedby=”tooltip-float”>“Європейська солідарність” .

Партія “Європейська солідарність” — політична партія України, яку очолює п’ятий президент України Петро Порошенко. Вона була створена в 2014 році на базі “Блоку Петра Порошенка”. Партія має ідеологію ліберального консерватизму, християнської демократії та громадянського націоналізму, а також виступає за європейську інтеграцію України.

Передбиворчий плакат Сергія Макєєва, фото: Facebook/Макєєв Сергій Володимирович-кандидат у мери Білозерської ОТГ

Що робив Сергій Макєєв до повномасштабного вторгнення

У 2015 році у своїй передвиборчій програмі Сергій Макєєв обіцяв відремонтувати в місті дороги й водопровід, полагодити дахи будинків, оновити лікарню, дитсадки, стадіон і басейн, реконструювати вуличне освітлення, парки, сквери тощо. Також серед його цілей на посаді мера був розвиток малого й середнього бізнесу, залучення інвестицій до міста, розвиток комунальних підприємств, аудит закинутого приватизованого житла та повернення його до фонду громади, будівництво нової дороги між Білозерським та Добропіллям.

“Також вважаю однією з найважливіших проблем нашого міста незаконний обіг наркотичних речовин. Тому буду докладати усіх зусиль для припинення розбещення місцевої молоді”, — зазначав кандидат у мери Білозерського Сергій Макєєв.

Знак на алеї у Білозерському, фото: Вільне Радіо

Однією з найболючіших проблем Білозерського залишався незадовільний стан водоводу: у місті часто траплялися пориви, а воду давали за графіком.

“В нас зніс колектора — майже 100% <…>, тому в першу чергу я би зробив його. Потім — комунікації по місту, воду, каналізацію поміняти. Все всюди застаріло, все всюди потребує заміни”, — розповідав Сергій Макєєв в інтерв’ю Вільному Радіо.

Водовід за його каденції таки ремонтували, а ще — відкрили центр безпеки громадян, оновлювали спортивні майданчики, спорткомплекс і дитячі садочки, висаджували квіти.

Втім, у 2017 році тодішній голова Донецької ОДА Павло Жебрівський критикував проєкт реконструкції амбулаторії у Білозерському, мовляв, незадовільно підготували проєктно-кошторисну документацію.

Сергій Макєєв, фото: Вільне Радіо

Сергій Макєєв активно виступав за реформу децентралізації. Він називав Білозерське “бідним родичем” сусіднього Добропілля і вважав, що варто утворити окрему громаду, аби розпоряджатися власним бюджетом.

“Як показала практика останніх років, Добропілля нас обділяє. Левову частку того, що їм надходить, вони освоюють у себе. Сюди вони практично нічого не дають. Щоб ви розуміли: з 62 млн нашого ПДФО (податки з доходів мешканців Білозерського, які йдуть у загальний бюджет, — ред.) повернули на садочки 17 млн. Решта залишається у них. Нам не дали нічого. Ні на житловий фонд, ні на благоустрій”, — розповідав Сергій Макєєв в інтерв’ю Вільному Радіо.

Що робить начальник Білозерської ВА Сергій Макєєв під час повномасштабної війни

Для довідки: Від серпня 2025-го Білозерське регулярно потрапляє під російські удари. Через погіршення безпекової ситуації у Білозерському закрилися аптеки та банки, не працює ЦНАП — звільнили усіх працівників. Внаслідок обстрілів місто постійно залишається без води. З громади триває евакуація, на початок вересня 2025-го у Білозерському та прилеглих населених пунктах загалом залишаються близько 640 людей. Через погіршення безпекової ситуації звідти вдалося вивезти всіх дітей.

Під час повномасштабного вторгнення основна робота очільника Білозерського зосереджена навколо безпекових питань. Серед таких — організація евакуації, забезпечення місцевих гуманітарною допомогою, виділення компенсацій на поховання родичам загиблих земляків-військових.

“До початку повномасштабного вторгнення Сергій Макєєв розв’язував типові проблеми — ремонти, благоустрій, ЖКГ — як і у багатьох містах. Зараз основна діяльність — евакуація і гуманітарка. Доводиться возити допомогу жителям і на власних авто, бо те, що на балансі адміністрації, було пошкоджене”, — розповідає Вільному Радіо про роботу Сергія Макєєва його заступник Микола Прокоф’єв.

Начальник Білозерської МВА Сергій Макєєв, фото: Facebook/Макєєв Сергій Володимирович-кандидат у мери Білозерської ОТГ

Втім, попри те, що через військову ситуацію комунальні питання відійшли на другий план, у 2025 році у Білозерському ремонтують дороги.

У текстах для рубрики “Досьє” ми беремо до уваги оцінку роботи очільників громад від місцевих жителів та від самих посадовців. Наша мета — зібрати різносторонні думки, якщо такі є. Якщо вам є що розповісти (зокрема, й про посадовців, чиїх досьє поки немає на нашому сайті) — зверніться до команди Вільного Радіо у Telegram, Instagram чи Facebook. Можливо, саме ваша думка зробить досьє об’єктивнішим та допоможе нам у роботі над текстами.

Стрілянина на вулицях і погрози в міськраді: у які скандали потрапляв начальник Білозерської ВА Сергій Макєєв

Ще до створення громади, коли Білозерське підпорядковувалося Добропіллю, в інтерв’ю Вільному Радіо Сергій Макєєв розповідав, що Білозерське обділяють бюджетним фінансуванням через конфлікти — з владою Добропілля та впливовим у регіоні ДТЕКом.

За його версією, причин кілька. По-перше, компанія ДТЕК, яка видобуває вугілля на шахті “Білозерська”, хотіла розширити зону видобутку, але зробити їй це не дали, бо місто почало “трусити”.

“Ціна питання — сотні мільйонів гривень, якщо дозволити тут працювати. Звісно, що ми не можемо дати, скажу без перебільшення, знищити місто”, — пояснював Макєєв.

Начальник Білозерської МВА Сергій Макєєв (праворуч), фото: Покровська РДА

По-друге, коли ДТЕК вирішив більше не утримувати котельні Білозерського, їх потрібно було передати на баланс місцевої влади. Після відмови Білозерської міської ради котельні на свій баланс забрало Добропілля, і це було збитково для останнього.

У лютому 2016 року активісти цивільного корпусу “Азов” звинуватили Сергія Макєєва у тому, що він не виконує передвиборчих обіцянок, а також перешкоджає діяльності корпусу в місті. Тоді вони проводили акцію біля Білозерської міськради. Вимагали, аби Макєєв прозвітував про свою діяльність на посаді мера. Згодом мітинг переріс у бійку між представниками ЦК “Азов” та прихильниками мера.

Напередодні, коли представники ЦК “Азов” розклеювали містом листівки з претензіями до Макєєва, він під’їхав до них разом із заступником та після сварки начебто вистрілив по колесах автівки активістів, цитує місцеве видання “06277” керівника ЦК “Азов” у Донецькій області Анатолія Єгорова. За словами Макєєва, саме активісти вистрілили йому в ногу з травматичної зброї.

“Пошкодження несерйозне. У мене були теплі товсті кросівки, резинова куля потрапила туди, тож залишився синець”, — розповідав Сергій Макєєв.

Згодом посадовець так коментував претензії до нього:

“Вночі були розклеєні листівки різного змісту, у тому числі про погані дороги. Я усього три місяці є міським головою, а дороги роблять у міжсезоння. Я їх не можу робити взимку. Ми працюємо нещодавно, але, мені здається, результат видно. Хоча і фінансові ресурси обмежені, коштів немає, людей немає, але ми справляємось”.

“Замовниками” акції посадовець назвав колишнього міського голову Білозерського Олександра Науменка та колишнього депутата міськради Василя Розу. У такий спосіб вони, на його думку, хотіли зірвати сесію міськради.

Роком пізніше Макєєву та ще кільком посадовцям погрожував убивством місцевий підприємець. Він приніс гранату до міськради та стріляв із рушниці, обурений тим, що його родичам не подовжили оренду землі.

Сергій Макєєв (другий ряд ліворуч), фото: Донецька ОДА

Що відомо про родину начальника Білозерської ВА Сергія Макєєва

Сергій Макєєв одружений з Аллою Макєєвою. Подружжя має двох доньок Злату та Ліку. Старша донька Ліка Макєєва в соцмережах вказує, що живе у швейцарському Цюріху.

Дружина посадовця очолювала фермерське господарство “Злата-Лія”. Також Алла Макєєва є співзасновницею криворізького ТОВ “Добтехпереробка” (добування кам’яного вугілля) та була бенефіціаркою “КЛЗ МАГМА” (виробництво неметалевих мінеральних виробів).

За даними аналітичної системи YouControl, один із бенефіціарів обох компаній — зареєстрований у Донецьку Микола Мартинов. Ймовірно, він є й співзасновником російської ТОВ “ЭУТИТ-БАЗАЛЬТ”, а раніше також був керівником криворізької ТОВ “EUTIT-UA”.

Зараз Алла Макєєва має ФОП, який займається “наданням в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна”.

У 2020 році дружина посадовиця балотувалась до Білозерської міськради від партії “Слуга народу” .

Партія “Слуга народу” — політична партія, бренд якої формували довкола іміджу Володимира Зеленського, який переміг на президентських виборах. Також на тлі електоральної підтримки Зеленського партія перемогла на позачергових парламентських виборах і отримала першу в історії України однопартійну більшість (монобільшість) у Верховній Раді 9-го скликання.

Алла Макєєва, фото: Facebook/Алла Макеева

Скільки заробляє начальник Білозерської ВА Сергій Макєєв та яке майно є в його родини

Згідно з декларацією, Сергій Макєєв має дві квартири у Білозерському, якими користується Олександр Сергійович Дубовик, та одну у Добропіллі, якою користується Олег Сергійович Шоркін (депутат Білозерської міської ради, голова Білозерської міської організації партії “Наш край”).

Також посадовець має комплекс об’єктів нерухомості площею 27 777 м2 у селищі Святогорівка на Донеччині та земельні ділянки у Білозерському й Олександрівці. Також у селищі Світлому він уклав з Добропільською РДА договір про встановлення строкового платного сервітуту (тобто права тимчасового користування чужою земельною ділянкою або майном для певних цілей, таких як проходження, проїзд, прокладання комунікацій).

Сергій Макєєв має авто Mercedes-Bens “ML 300 СDI” 2010 року випуску. Вартість автівки в декларації не вказана, але в офіційного дилера її раніше можна було придбати за 80-95 тисяч євро, а на вторинному ринку її вартість коливається в межах 11-19 тисяч доларів. У спільній власності з дружиною посадовець декларує ще одне авто — Mercedes-Bens “GLE 350 D” 2017 року випуску, придбаний у 2019 році за 929 тис. 728 грн).

Дружина посадовця Алла Макєєва має у Білозерському дві квартири, два вбудовані приміщення магазину та земельну ділянку. Також жінка орендує два нежитлові приміщення та земельну ділянку.

У 2024 році Алла Макєєва придбала у Трускавці квартиру площею 82,3 кв.м за 493 тис. 800 грн та паркомісце за 80 тис. грн.

У 2024 році Сергій Макєєв заробив 968 тис. 779 грн та отримав 46 тис. 081 грн пенсії й 669 грн благодійної допомоги. Ще 16 тис. 306 грн йому заплатили за лікарняний.

Також посадовець декларує доходи дружини — 12 тис. грн дохід від підприємницької діяльності.

Готівкою посадовець зберігав 440 000 доларів.