1,1 мільйона гривень зарплати за 2025 рік, 500 тисяч гривень та 30 тисяч доларів заощаджень, авто та земельна ділянка у власності. Такі статки зазначив очільник Слов’янської МВА у своїй щорічній декларації. А вже через три хвилини після подання основної звітності подав нову декларацію, де зазначив, що отримав у подарунок будинок та земельну ділянку загальною вартість пів мільйона гривень.
Про майно та доходи посадовця журналісти дізналися з Єдиного державного реєстру декларацій.
Серед нерухомості Вадим Лях вказує житловий будинок у Слов’янську площею 103 квадратні метри, яким користується разом із родиною. Водночас власником цього майна, набутого ще у 1996 році, є його батько Михайло Лях. На нього ж оформлена і земельна ділянка, якою користується родина.
У власності посадовця є земельна ділянка у Слов’янську площею 541 квадратний метр. Її він нібито купив у 2019 році за 13 тисяч гривень.
Також у декларації зазначена квартира площею 47 квадратних метрів, придбана у 2012 році за 635 тисяч гривень. Вона оформлена на дружину посадовця Катерину Вишневську-Лях, а сам він має право проживання.
Окрім цього, Лях користується ще однією квартирою, яка перебуває у спільній власності його дружини та її батьків.
Водночас 17 березня 2026 року посадовець отримав у подарунок від батька нерухомість загальною вартістю 500 тисяч гривень. Про це він повідомив у декларації про суттєві зміни у майновому стані.
До подарунка входять:
У декларації посадовець вказує два автомобілі.
Зокрема, сам він володіє Volvo V60 2020 року випуску. Автівку придбав у березні 2021 року за 644 тисячі гривень.
Його дружина має Volvo XC40 2019 року випуску, яку купила у жовтні 2023 року за 680 тисяч гривень.
У 2025 році Вадим Лях отримав на руки майже 860 тисяч гривень зарплати. У рейтингу зарплат очільників ВА він посідає 32 місце з 46. Щомісячний дохід Вадима Ляха складає трохи більше 70 тисяч гривень.
Варто зазначити, що за рік доходи зросли втричі. У 2024 році Вадим Лях задекларував 227 тисяч гривень зарплати за основним місцем роботи.
Водночас основний дохід у родині задекларувала його дружина — 6 125 682 гривні від підприємницької діяльності. Це майже в шість разів більше за результати попереднього року.
Крім цього, вона отримала 860 гривень допомоги при народженні дитини, а також тисячу гривень у межах програми “зимова підтримка”.
Серед заощаджень родина вказує:
