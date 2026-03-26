1,1 мільйона гривень зарплати за 2025 рік, 500 тисяч гривень та 30 тисяч доларів заощаджень, авто та земельна ділянка у власності. Такі статки зазначив очільник Слов’янської МВА у своїй щорічній декларації. А вже через три хвилини після подання основної звітності подав нову декларацію, де зазначив, що отримав у подарунок будинок та земельну ділянку загальною вартість пів мільйона гривень.

Про майно та доходи посадовця журналісти дізналися з Єдиного державного реєстру декларацій.

Яке майно декларує начальний Словʼянської ВА Вадим Лях у 2026 році

Серед нерухомості Вадим Лях вказує житловий будинок у Слов’янську площею 103 квадратні метри, яким користується разом із родиною. Водночас власником цього майна, набутого ще у 1996 році, є його батько Михайло Лях. На нього ж оформлена і земельна ділянка, якою користується родина.

У власності посадовця є земельна ділянка у Слов’янську площею 541 квадратний метр. Її він нібито купив у 2019 році за 13 тисяч гривень.

Також у декларації зазначена квартира площею 47 квадратних метрів, придбана у 2012 році за 635 тисяч гривень. Вона оформлена на дружину посадовця Катерину Вишневську-Лях, а сам він має право проживання.

Окрім цього, Лях користується ще однією квартирою, яка перебуває у спільній власності його дружини та її батьків.

Водночас 17 березня 2026 року посадовець отримав у подарунок від батька нерухомість загальною вартістю 500 тисяч гривень. Про це він повідомив у декларації про суттєві зміни у майновому стані.

До подарунка входять:

житловий будинок площею 220 квадратних метрів;

земельна ділянка площею 531 квадратний метр.

Який транспорт має родина посадовця

У декларації посадовець вказує два автомобілі.

Зокрема, сам він володіє Volvo V60 2020 року випуску. Автівку придбав у березні 2021 року за 644 тисячі гривень.

Його дружина має Volvo XC40 2019 року випуску, яку купила у жовтні 2023 року за 680 тисяч гривень.

Скільки заробляє Вадим Лях і його родина

У 2025 році Вадим Лях отримав на руки майже 860 тисяч гривень зарплати. У рейтингу зарплат очільників ВА він посідає 32 місце з 46. Щомісячний дохід Вадима Ляха складає трохи більше 70 тисяч гривень.

Варто зазначити, що за рік доходи зросли втричі. У 2024 році Вадим Лях задекларував 227 тисяч гривень зарплати за основним місцем роботи.

Водночас основний дохід у родині задекларувала його дружина — 6 125 682 гривні від підприємницької діяльності. Це майже в шість разів більше за результати попереднього року.

Крім цього, вона отримала 860 гривень допомоги при народженні дитини, а також тисячу гривень у межах програми “зимова підтримка”.

Серед заощаджень родина вказує:

30 тисяч доларів та 502 434 гривні на рахунках Вадима Ляха,

50 тисяч євро, 41 500 доларів та 144 842 гривні готівкою у власності його дружини.

