13 та 15 липня 2026 року у Слов’янську, Билбасівці та Краматорську за деякими адресами тимчасово призупинять газопостачання. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

13 та 15 липня 2026 року у Слов’янську, Краматорську та селищі Билбасівка проводитимуть планові ремонтно-профілактичні роботи газорозподільних систем. Тому на двох вулицях у Билбасівці, одному будинку у Краматорську та одному будинку у Слов’янську тимчасово перекриють газ.

Про заплановані роботи повідомляють у пресслужбі Донецькоблгазу:

13 липня у Краматорську перекриють газ у будинку №66 по вулиці Ярослава Мудрого;

також 13 липня у селищі Билбасівка не буде газу в будинках з №41 до №98-Б по вулиці Мирній та будинках з №7 до №26-А по вулиці Кавалерідзе (колишній — Федорова);

15 липня у Слов’янську перекриють газ у будинку №10 по вулиці Парковій.

Відновити газопостачання обіцяють одразу після завершення робіт

Нагадаємо, комунальне підприємство “Віднова” Олександрівської громади оголосило тендер на закупівлю теплоізольованих сталевих труб і комплектуючих до них. На це з місцевого бюджету готові спрямувати близько 1,7 млн грн. Закуплені матеріали планують використати під час підготовки до наступного опалювального сезону.