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13 та 15 липня 2026 року у Слов’янську, Краматорську та селищі Билбасівка проводитимуть планові ремонтно-профілактичні роботи газорозподільних систем. Тому на двох вулицях у Билбасівці, одному будинку у Краматорську та одному будинку у Слов’янську тимчасово перекриють газ.
Про заплановані роботи повідомляють у пресслужбі Донецькоблгазу:
Відновити газопостачання обіцяють одразу після завершення робіт
Нагадаємо, комунальне підприємство “Віднова” Олександрівської громади оголосило тендер на закупівлю теплоізольованих сталевих труб і комплектуючих до них. На це з місцевого бюджету готові спрямувати близько 1,7 млн грн. Закуплені матеріали планують використати під час підготовки до наступного опалювального сезону.