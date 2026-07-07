Виготовлення теплоізольованих труб. Ілюстративне фото: Midaenergy

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Комунальне підприємство “Віднова” Олександрівської громади оголосило тендер на закупівлю теплоізольованих сталевих труб і комплектуючих до них. На це з місцевого бюджету готові спрямувати близько 1,7 млн грн. Закуплені матеріали планують використати під час підготовки до наступного опалювального сезону.

Про закупівлю журналісти Вільного Радіо дізналися з тендерної документації, оприлюдненої в системі Prozorro.

Комунальники “Віднови” шукають постачальника 600 метрів попередньо теплоізольованих сталевих труб, відводу та 100 комплектів ізоляції. Закупівлю проводять коштом місцевого бюджету в межах підготовки до нового опалювального сезону.

Очікувана вартість закупівлі становить 1 686 510 гривень, але під час торгів сума може зменшитися.

Згідно з технічними вимогами, труби повинні мати конструкцію типу “труба в трубі”: всередині — безшовна сталева труба, зверху — шар теплоізоляції з пінополіуретану та захисна поліетиленова оболонка. Труби мають бути шестиметровими, із зовнішнім діаметром 108 мм і товщиною стінки пʼять міліметрів. Вони також повинні відповідати державним стандартам для підземного прокладання тепломереж.

Окремо замовник визначив вимоги до постачальника. Учасник має запропонувати новий товар, виготовлений не раніше 2025 року, надати сертифікати відповідності та підтвердити, що продукція не походить із Росії, Білорусі чи Ірану. У разі виявлення неякісного товару постачальник зобовʼязаний власним коштом замінити його.

Поставити труби та комплектуючі необхідно до 31 липня 2026 року за адресою комунального підприємства в селищі Олександрівка (вул. Соборна, буд. 28). Подати тендерні пропозиції учасники можуть до 10 липня.

У громадах Донеччини зараз триває підготовка до опалювального сезону. Від початку червня комунальні підприємства Краматорська вже оголосили щонайменше десять тендерів на ремонт тепломереж і газопроводу загальною очікуваною вартістю понад 37 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський у квітні заявив, що не всі регіони країни належним чином готуються до наступного опалювального сезону. Серед них він тоді назвав і Донецьку область.