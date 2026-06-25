Ремонт тепломереж. Фото: The Village

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У Краматорську продовжують готуватися до наступного опалювального сезону. Від початку червня комунальні підприємства вже оголосили щонайменше десять тендерів на ремонт тепломереж і газопроводу загальною очікуваною вартістю понад 37 мільйонів гривень.

Про це свідчать оприлюднені закупівлі на порталі Prozorro, які проаналізували журналісти Вільного Радіо.

Більшість робіт планують профінансувати з місцевого бюджету. Винятком є ремонт газопроводу “Південне введення”, де значну частину витрат мають покрити в межах співпраці з ЮНІСЕФ.

Зокрема, у комунальному підприємстві “Міст” запланували капітальний ремонт трубопроводів опалення. На ці роботи готові спрямувати понад 5,7 млн грн.

Хочуть відремонтувати ділянку тепломережі у кварталі 175 між тепловими камерами №20 та №30 на проспекті Незалежності (колишня Двірцева). А також розраховують на ремонт трубопроводів опалення у кварталі 174 між тепловими камерами №7 та №8.

Згідно з технічною документацією, на обох обʼєктах підрядник має замінити частину трубопроводу, відремонтувати теплову камеру, встановити нову запірну арматуру, виконати земляні роботи та відновити благоустрій після завершення ремонту.

Пропозиції від потенційних підрядників очікують до 5 липня, а завершені роботи сподіваються прийняти до 1 жовтня 2026 року.

Які ще капітальні ремонти планують в Краматорську в процесі підготовки до опалювального сезону

Ці закупівлі доповнюють інші тендери, які комунальники оголосили протягом червня на майбутні роботи до кінця року. Раніше у Краматорську запланували капітальний ремонт газопроводу “Південне введення”.

Також у КП “Міст” запланували ремонти ділянок тепломереж і трубопроводів опалення на вулицях Дніпровській, Прилуцькій, Олекси Тихого та Бахмутській, двох ділянок тепломереж на бульварі Машинобудівників та магістральній ділянці тепломережі на вулиці Чорновола.

Разом із двома новими тендерами на ремонти загальна очікувана вартість червневих закупівель, пов’язаних із підготовкою до наступного опалювального сезону, вже перевищила 37 млн грн. Водночас остаточна сума може змінитися, адже частина закупівель ще перебуває на етапі прийому пропозицій, а попереду — аукціони.

Раніше ми пояснювали, чому Олександрівській громаді вже двічі не вдалося придбати соціальний автобус для жителів. Від травня у громаді намагаються купити транспорт для перевезення маломобільних і літніх людей. Утім, уже двічі ці тендери автоматично скасовували — за цей час на них не подали жодної пропозиції.