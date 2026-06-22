Заміна теплових мереж у Краматорську, 2024 рік. Ілюстративне фото: Краматорська міська рада

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КП “Міст” із Краматорська оголосило нові тендери на підготовку до опалювального сезону. Цього разу хочуть капітально відремонтувати ділянки теплотрас на чотирьох вулицях і замінити труби у двох кварталах. Розповідаємо, де саме й скільки можуть тривати роботи.

Про продовження підготовки до опалювального сезону в Краматорську журналісти Вільного Радіо дізналися з тендерів на порталі публічних закупівель Prozorro.

Уже до жовтня в місті планують відремонтувати тепломережі на таких ділянках:

Загалом на цих ділянках планують демонтувати старі трубопроводи, відремонтувати теплові камери (зокрема полагодити цегляну кладку стін, змонтувати плити перекриття, провести гідроізоляцію і встановити пластикові люки), а також прокласти нові трубопроводи, захищені від корозії, а потім відновити ділянки доріг і бордюри, мощення доріжок і газон — залежно від того, де саме будуть тривати земляні роботи.

На ремонт усіх вказаних ділянок із місцевого бюджету можуть витратити до понад 20,4 млн грн. Утім, вартість робіт може знизитися під час торгів. Поки КП очікує на пропозиції учасників.

Крім того, у Краматорську хочуть окремо замінити трубопроводи опалення між тепловими камерами №20 і №30 по проспекту Незалежності у кварталі №175, а також між камерами №7 і №8 у кварталі №174.

На цих ділянках загалом планують демонтувати 275 метрів старих труб, а потім прокласти 266 метрів нових і додатково підʼєднати нові ділянки трубопроводу до вже створених мереж. Також, як в інших закупівлях, серед завдань вказують ремонт камер, улаштування асфальту й озеленення.

На ці роботи в місцевому бюджеті закладають до понад 5,7 млн грн. Очікують, що підрядники також завершать їх до 1 жовтня 2026 року.

Нагадаємо, готуватися до наступного опалювального сезону в Краматорську почали ще взимку. Так, у лютому оголосили тендери на оновлення труб опалення за кількома адресами загалом на майже 9 млн грн. Згодом окремо додавали до переліку з оновлення трубопроводи у 133 мікрорайоні, по вулицях Кирилкіна й Героїв України. А на початку червня вирішили також замінити труби на бульварі Машинобудівників і оновити магістральну ділянку тепломережі по вулиці Чорновола.