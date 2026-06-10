Ремонт тепломереж. Ілюстративне фото: Українська енергетика ua-energy.org

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Комунальне підприємство “Міст” оголосило два тендери на капітальний ремонт магістральних тепломереж у Краматорську. Роботи планують провести на бульварі Машинобудівників та вулиці В’ячеслава Чорновола в межах підготовки міста до опалювального сезону 2026–2027 років. Загальна очікувана вартість обох закупівель перевищує 7,2 млн грн.

Інформацію про закупівлі послуг з ремонту та реставрації журналісти Вільного Радіо знайшли на платформі Prozorro.

Обидва тендери оголосило комунальне підприємство “Міст” Краматорської міської ради. У документації зазначають, що роботи необхідні для підготовки об’єктів теплопостачання до наступного опалювального сезону.

Загалом на двох ділянках планують замінити понад 230 метрів трубопроводів, відремонтувати теплові камери та відновити благоустрій після завершення робіт.

На бульварі Машинобудівників планують відремонтувати трубопровід опалення

На капітальний ремонт трубопроводу опалення на бульварі Машинобудівників готові витратити 3,1 млн грн.

Згідно з технічною документацією, підрядник має демонтувати 114 метрів старого трубопроводу та прокласти 104 метри нової попередньо ізольованої труби діаметром 377 мм. Також передбачені монтаж засувок і компенсаторів, врізки в існуючу мережу, облаштування нових опор та ремонт теплових камер.

Окремо в документації передбачили земляні роботи: розробку траншей, засипання ґрунту та його ущільнення після завершення ремонту.

Після виконання робіт підрядник повинен відновити територію над мережами — асфальтове покриття, бордюри та газони.

Частину матеріалів для ремонту надасть замовник. Йдеться про 104 метри попередньо ізольованої труби, вартість якої у документації оцінили у понад 824 тис. грн без ПДВ.

На вулиці Чорновола хочуть оновити магістральну ділянку тепломережі

Ще один тендер стосується капітального ремонту магістральної ділянки на вулиці В’ячеслава Чорновола. Очікувана вартість робіт становить понад 4 млн грн.

У межах цього проєкту планують демонтувати 144 метри старих труб і прокласти 133 метри нової попередньо ізольованої тепломережі. Також підрядник має встановити нові засувки та компенсатори, виконати врізки в діючу систему та провести ремонт теплових камер.

У документації передбачили значний обсяг робіт у самих теплових камерах. Зокрема, там планують відремонтувати бетонні та цегляні конструкції, встановити нові люки й драбини, а також виконати гідроізоляцію.

Після завершення ремонту теж мають заасфальтувати проїзди й доріжки, встановити бордюри та облаштувати газони.

Для цієї ділянки КП “Міст” також надасть частину матеріалів. Зокрема, 133 метри попередньо ізольованої труби діаметром 273 мм. Її вартість у документації оцінили у понад 597 тис. грн без ПДВ.

Подати пропозиції на обидва тендери учасники можуть до 21 червня 2026 року. Аукціони запланували на 22 червня. Завершити всі роботи підрядники мають до 1 жовтня 2026 року — напередодні початку нового опалювального сезону.

Також комунальники у Краматорську хочуть капітально відремонтувати газопровід “Південне введення” — це обійдеться у понад 4,1 мільйона гривень. Більшу частину з цих грошей покриють у межах співпраці з ЮНІСЕФ.