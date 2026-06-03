Ремонт газової труби. Ілюстративне фото: "Донецькоблгаз"

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Комунальники хочуть капітально відремонтувати газопровід “Південне введення” у Краматорську — це обійдеться у понад 4,1 мільйона гривень. Більшу частину з цих грошей покриють у межах співпраці з ЮНІСЕФ.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися із тендеру на сайті публічних закупівель Prozorro.

Наприкінці травня комунальники з “Міста” вирішили підшукати підрядника, який допоможе капітально відремонтувати газопровід “Південне введення”. Обʼєкт відповідає за розподіл блакитного палива для потреб Краматорська та підготовку опалювального сезону.

Загальна вартість цієї ініціативи — 4 мільйони 172 тисячі гривень, однак з міського бюджету направлять близько 700 тисяч. Решту суми покриють у межах меморандуму між комунальним підприємством та фондом ЮНІСЕФ.

Згідно з документацією, на газопроводі мають замінити пошкоджені ділянки, улаштувати бетонні фундаменти, змонтувати опорні конструкції трубопроводів, а після провести пневматичне випробування систем. Усього в переліку 23 види робіт.

Підрядника для ремонту в КП “Міст” поки не знайшли — охочі зможуть податися до 14 червня 2026-го. Закінчити роботи сподіваються до 30 жовтня цього ж року.

Зазначимо, що “Південне введення” раніше належало ТОВ “Краматорськтеплоенерго”, однак у серпні 2024-го його безоплатно передали у комунальну власність громади.

Нагадаємо, від початку 2026 року в Краматорську уклали договори на ремонт покрівель щонайменше 40 будинків, що постраждали від російських атак. Для робіт за мінімум чотирма адресами ще тривають закупівлі.