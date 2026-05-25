Пошкоджений обстрілом будинок у Краматорську, квітень 2026 року. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Від початку 2026 року в Краматорську уклали договори на ремонт покрівель щонайменше 40 будинків, що постраждали від російських атак. Для робіт за мінімум чотирма адресами ще тривають закупівлі. Розповідаємо, жителям яких будинків варто очікувати на ремонтні бригади, скільки громада витрачає на роботи і як між собою можуть бути повʼязані підрядники.

Відповідні закупівлі журналісти Вільного Радіо знайшли на платформі Prozorro. Зауважимо, що кількість закупівель, статуси процедур за відкритими торгами, а також ціна й тривалість робіт актуальна на 19 травня 2026 року.

У яких будинках Краматорська мають відновити дахи

За аналізованими закупівлями в Краматорську вже знайшли підрядників для ремонту дахів 40 будинків. Частина робіт включає лише відновлення покрівлі, а за деякими адресами потрібно також залатати тріщини у стінах. Через це сума ремонтів варіюється від близько 20,5 тис. грн до понад 1,2 млн грн. Сукупно ж на них погодили вже близько 16,4 млн грн із місцевого бюджету.

Усі адреси з укладеними договорами, суми ремонтів і дати завершення робіт за ними (для деяких вони вже настали) ви можете знайти в таблиці. Далі детальніше розповідаємо про закупівлі, що виділяються з-поміж інших, і наводимо адреси будинків, за якими вони ще тривають.

За одним із ремонтованих будинків управлінню ЖКГ Краматорської міськради довелося замовляти роботи двічі. Ідеться про багатоповерхівку за адресою вул. Тріумфальна, 3. Так, 4 лютого в управлінні прозвітували про укладений договір із підрядником. Роботи за угодою мали завершити до 31 березня. Схоже, так і сталося, адже за ремонт уже майже повністю розрахувалися. Утім, уже 1 квітня управління оголосило тендер на відновлення покрівлі цього ж будинку. Ціна й обсяг робіт за ним уже були більшими. Імовірно, будинок знову міг постраждати від обстрілів або ж першого разу в ньому ремонтували іншу ділянку чи проводили лише аварійний ремонт, через що пізніше знадобилися додаткові роботи.

Ще у двох випадках управлінню ЖКГ Краматорської міськради не вдалося з першого разу укласти договір із підрядником. Так, 25 березня там оголосили тендер на ремонт покрівлі будинку за адресою просп. Незалежності, 15. Утім, торги за ним довелося скасувати, бо єдиний учасник — управляюча компанія “Добробут Соцмісто” — подав пропозицію, яка не відповідала технічному завданню. У результаті 10 квітня оголосили новий тендер. Його виграла та ж компанія.

Також 22 квітня управління ЖКГ оприлюднило тендер на ремонт даху будинку за адресою просп. Незалежності, 16. Але виявилося, що місяцем раніше Антимонопольний комітет визнав єдиного учасника — ТОВ “БВК Будстандарт” — винним в антиконкурентних узгоджених діях, які стосувалися спотворення результатів інших торгів. Тому 11 травня в управлінні оголосили новий тендер на ремонт цього будинку. Зараз він перебуває на етапі кваліфікації переможця, тобто замовник перевіряє пропозицію потенційного переможця на відповідність усім вимогам.

Загалом станом на дату написання матеріалу закупівлі на ремонт дахів тривають за такими адресами:

вул. Василя Стуса, 67 ;

просп. Незалежності, 12 ;

просп. Незалежності, 13 ;

просп. Незалежності, 16 .

Очікувана вартість робіт за ними становить понад 3,9 млн грн. Утім, впродовж торгів вона може знизитися. Принаймні єдиний учасник, а, отже, і потенційний переможець тендера щодо будинку за адресою просп. Незалежності, 16 пропонує відремонтувати його на 1,2 тис. грн дешевше.

Хто найчастіше ремонтує дахи в Краматорську

За аналізованими закупівлями управління ЖКГ Краматорської міськради укладало договори на ремонт покрівель у пошкоджених будинках із вісьмома підрядниками. Згідно з даними аналітичної системи YouControl, сім із них місцеві й лише один — ТОВ “Енерм Лідер” — зареєстрований у Києві. Кількість укладених договорів на кожного підрядника ви можете побачити на візуалізації.

Кількість договорів на кожного підрядника. Візуалізація: Вільне Радіо

Що спільного може бути в управляючих компаній і ФОПа, які отримували підряди

Під час перевірки підрядників журналісти Вільного Радіо виявили, що частина з них може бути повʼязана між собою. Так, за даними аналітичної системи YouControl, керівником і кінцевим бенефіціаром управляючої компанії “Ладіс Старе місто”, яка є абсолютним лідером за кількістю укладених контрактів на ремонт дахів у Краматорську, є Дмитро Литвинов. Утім, до листопада 2023 року чоловік також був кінцевим бенефіціаром управляючої компанії “Добробут Лазурний”, яка теж має такі підряди.

Для довідки: Кінцевий бенефіціарний власник — це людина, яка має вирішальний вплив на діяльність компанії або керує нею. Крім управлінського впливу, бенефіціарний власник отримує грошову вигоду від компанії у вигляді дивідендів — частини її чистого прибутку, яка виплачується пропорційно до його частки в статутному капіталі компанії.

Зараз, згідно із системою, кінцевим бенефіціаром “Добробут Лазурний” є Марина Попова, яка своєю чергою до листопада 2023 року також була кінцевим бенефіціаром “Ладіс Старе місто”. А ще до того ж часу обидві компанії мали однаковий номер телефону, який наразі належить управляючій компаній “Добробут Соцмісто”. Володіє й керує нею Михайло Попов, який паралельно є чинним керівником “Добробут Лазурний”. До листопада 2023 року чоловік також керував управляючою компанією “Ладіс Старе місто”. А ще був серед керівників і бенефіціарів управляючої компанії “СБ Комфорт” — ще одного виконавця ремонтів.

Актуальні (пряма лінія) та історичні (пунктирна лінія) звʼязки між УК “Ладіс Старе місто”, УК “Добробут Лазурний”, УК “Добробут Соцмісто” і “УК “СБ Комфорт”. Скриншот Вільного Радіо з аналітичної системи YouControl

Зауважимо, що, за даними YouControl, Михайло Попов і Марина Михайлівна Попова зареєстровані в Краматорську за однією адресою, тож вони, ймовірно, родичі.

Крім того, судячи з цієї ж адреси, Михайло Попов є керівником і кінцевим бенефіціаром компанії “Омфал-2”, яка зокрема вигравала підряди на ремонт дахів у Краматорську у 2023 році. За даними журналістів Kramatorsk Post, керівник “Омфал-2” Михайло Попов у 2020 році балотувався до Краматорської міської ради, але не пройшов. Утім, як стверджували в Центрі громадського контролю “ДІЙ-Краматорськ”, з початку відкритої війни чоловік брав участь у нарадах із питань ЖКГ виконкому міськради. Цю інформацію журналістам підтвердив і сам Попов, і тепер уже ексзаступник мера Краматорська з питань ЖКГ Андрій Безсонний.

Тим часом імовірно повʼязаний історичними звʼязками з Михайлом і Мариною Поповими керівник і кінцевий бенефіціар “Ладіс Старе місто” Дмитро Миколайович Литвинов може бути щонайменше на жовтень 2025 року чинним депутатом Краматорської міської ради.

Журналісти Вільного Радіо зателефонували за актуальними номерами компаній “Ладіс Старе місто”, “Добробут Лазурний”, “Добробут Соцмісто” і “СБ Комфорт”, вказаними в системі YouControl, що відображає дані з Єдиного державного реєстру. Утім, узяти коментарі в підрядників щодо ділового й родинного звʼязку між ними, а також ролі їхніх керівників у Краматорській міській раді, у такий спосіб не вдалося. Тож, проглянувши укладені протягом аналізованого періоду договори на ремонт дахів, ми знайшли електронні адреси всіх цих компаній, крім “Ладіс Старе місто”, і направили на їхні пошти письмове прохання про коментар. Станом на дату виходу матеріалу жодних відповідей редакція не отримала.

Утім, аналіз договорів виявив інший звʼязок. Локальні кошториси “Ладіс Старе місто” складав і підписував працівник Олексій Мальцев. Нагадаємо, що серед підрядників, із якими укладали договори на ремонт дахів, був краматорський підприємець ФОП Мальцев Олексій Олександрович. Ми звернулися до чоловіка по коментар, щоб дізнатися, чи саме він складав кошториси для компанії. Виявилося, що це дійсно так.

“Я працюю на «Старому місті» і безпосередньо ще ФОПом займаюся. Я не вникав, чи є в них (у «Ладіс Старе місто», «Добробут Лазурний», «Добробут Соцмісто» і «СБ Комфорт», — ред.) звʼязки, чи немає. На це питання відповісти не можу”, — відповів підрядник Вільному Радіо.

Ще два підрядники можуть бути повʼязані між собою і з порушником конкуренції в торгах

Крім чотирьох управляючих компаній і ФОПа, за даними аналітичної системи YouControl, між собою також повʼязані ТОВ “БВК Альтаїр” та ТОВ “Колербуд”, які теж отримували підряди на ремонт покрівель у Краматорську. Так, наразі чинним керівником і кінцевим бенефіціарним власником першої є Сергій Колінько. Утім, у 2018 році чоловік заснував цю компанію не один, а разом із Денисом Єреськом, який зараз керує і володіє ТОВ “Колербуд”. Обидві компанії мають однаковий номер.

Утім, згаданий номер належить не тільки “БВК Альтаїр” та “Колербуд”, а й ТОВ “БВК Будстандарт” — тій самій компанії, яка подавалася на тендер щодо ремонту покрівлі будинку за адресою вул. Незалежності, 16, але потрапила до “чорного списку” Антимонопольного комітету. А ще, хоч зараз керує і володіє “БВК Будстандарт” Анна Мельник, насправді, згідно з системою, у 2019 році компанію разом заснували Сергій Колінько та Денис Єресько — останній вважався її кінцевим бенефіціаром до вересня 2025 року.

Зауважимо, що Денис Єресько може бути чоловіком прокурорки Донецької обласної прокуратури Владлени Єресько. За даними свіжої декларації посадовиці за 2025 рік, її чоловік отримував дохід від усіх трьох компаній. Сукупно до вирахування податків цей заробіток склав понад 3,9 млн грн.

Розрахунки вартості робіт для ремонтованого обʼєкта.

Актуальні (пряма лінія) та історичні (пунктирна лінія) звʼязки між ТОВ “БВК Альтаїр”, ТОВ “Колербуд” і ТОВ “БВК Будстандарт”. Скриншот Вільного Радіо з аналітичної системи YouControl

Журналісти Вільного Радіо звернулися по коментар за номером, який у YouControl вказаний як актуальний для “БВК Альтаїр”, “Колербуд” і “БВК Будстандарт”. Спершу спитали компанію “БВК Альтаїр” і, коли працівник на іншому боці слухавки підтвердив належність цього номеру їй, на запитання щодо її зв’язку з “Колербуд” відповів так:

“Нічого не можу прокоментувати, я їх не знаю. До побачення”.

Коли ж редакція знову подзвонила за тим самим телефоном, але спитала вже “Колербуд”, той самий працівник відповів, що цей номер їй не належить і знову поспішно перервав дзвінок. Аби все ж узяти коментар від представників компанії, ми написали їй листа на електронну пошту, вказану в договорах аналізованих закупівель. Наразі відповіді ще немає.

Що відомо про єдиного не місцевого підрядника

Під час перевірки підрядників журналісти Вільного Радіо не знайшли прямих звʼязків з іншими аналізованими компаніями тільки в ТОВ “Енерм Лідер”. За даними аналітичної системи YouControl, її зареєстрували в червні 2024 року. Нині керує нею Віктор Богун. Чоловік зареєстрований у Перечині — місті на Закарпатті, де в релокації з 1 вересня 2025 року відкрилися вже два заклади освіти з Краматорська. Колишній же засновник “Енерм Лідер” Юрій Припутень, як і компанія, зареєстрований у Києві. Крім неї, чоловік загалом заснував понад 300 компаній.

Основним видом діяльності “Енерм Лідер”, згідно із системою, є оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням, але вона також може займатися будівництвом і ще багатьма видами діяльності — їх у неї 21. Брати участь у державних закупівлях компанія почала у 2026 році, і станом на дату написання матеріалу отримала чотири замовлення загалом на понад 1,8 млн грн — усі від управління ЖКГ Краматорської міської ради.

Чи є порушенням можливий звʼязок між компаніями, що ремонтують дахи в Краматорську

Протягом аналізованого періоду управління ЖКГ Краматорської міської ради замовляло ремонт покрівлі пошкоджених будинків як напряму, так і шляхом відкритих торгів. Без оголошення тендера там уклали 16 договорів загалом на понад 2,7 млн грн із різними компаніями, а не лише тими, що мають імовірний звʼязок. На відкриті ж торги припало 29 договорів сукупно на понад 13,6 млн грн. Контракти за ними діставалися підрядникам, які самостійно подавалися на тендери. І, хоч ми вже зʼясували, що, за даними аналітичної системи YouControl, більшість із них повʼязана, у жодному тендері вони не перетиналися — там завжди був один учасник.

“Сам собою зв’язок між компаніями — спільні номери телефонів, засновники чи керівники — не є порушенням законодавства про публічні закупівлі. Воно забороняє лише участь пов’язаних осіб в одному тендері одночасно. Якщо ж у кожному лоті бере участь лиш один учасник (з групи повʼязаних компаній), формальних підстав для скасування або оскарження результатів закупівлі немає.

Водночас ситуація, коли кілька пов’язаних між собою компаній почергово отримують контракти без реальної конкуренції, наприклад, коли в торгах систематично присутній лише один учасник, а компанії “ходять по черзі” й не перетинаються в одному тендері, — може свідчити про ознаки антиконкурентних узгоджених дій. Це вже сфера не закупівельного, а антимонопольного законодавства. Такі ознаки — підстава для звернення до Антимонопольного комітету України, який має повноваження розслідувати антиконкурентні узгоджені дії”, — зауважила в коментарі журналістам Вільного Радіо фахівчиня з моніторингу публічних закупівель DOZORRO TI Ukraine Альона Ящук.

Враховуючи це, авторка матеріалу звернулася як громадянка до Антимонопольного комітету по перевірку підрядників. Про її результати редакція повідомить додатково.

Раніше ми розповідали, що в травні управління ЖКГ Краматорської міської ради напряму уклало щонайменше 25 договорів на ремонт пасажирських ліфтів із компанією, яка може мати звʼязок із Росією.