Ремонт покрівлі в багатоквартирному будинку. Ілюстративне фото від Вільного Радіо

Управління ЖКГ Краматорської міськради планує відновити покрівлю ще одного п’ятиповерхового будинку, який зазнав руйнувань через російську агресію. Відомство почало пошук підрядника на ремонт покрівлі будинку №16 на проспекті Незалежності в Краматорську. Виконавцю пропонують оплату до 1 273 201,2 грн у форматі післяплати та час на роботу до кінця 2026 року.

Відповідний тендер журналісти Вільного Радіо знайшли на платформі Prozorro.

Згідно з дефектним актом, який доступний у тендерній документації, на даху будинку планують замінити покриття на площі 642 м², поклавши новий шифер та додаткові елементи. Окрім цього, дерев’яні конструкції повинні покрити вогнезахисним матеріалом.

Фінансуватимуть роботи з бюджету Краматорської міської громади, підрядника просять завершити їх до 31 грудня 2026 року. Оплату в розмірі 100% від суми, про яку домовляться, виконавець отримає тільки після здачі об’єкта, авансів замовник не пропонує.

Закупівлю проводять за конкурентною процедурою за допомогою аукціону. Тендерні пропозиції управління ЖКГ Краматорської міської ради приймає до 11:59 30 квітня.

Нагадаємо, раніше у квітні управління ЖКГ Краматорської міськради почало пошук виконавця для ремонту будинку №9 на проспекті Незалежності. Ця п’ятиповерхівка також постраждала через російську агресію, журналісти Вільного Радіо вже писали, що відомо про закупівлю.