Ремонт покрівлі в багатоквартирному будинку. Ілюстративне фото від Вільного Радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Управління ЖКГ Краматорської міськради почало пошук виконавця для ремонту будинку №9 на проспекті Незалежності. Раніше ця п’ятиповерхівка, розташована в Краматорську, постраждала внаслідок російських обстрілів. За відновлення даху готові заплатити до 1 285 581,8 грн із бюджету громади, а роботи можуть тривати до кінця поточного року.

Відповідний тендер журналісти Вільного Радіо знайшли на платформі Prozorro.

Від підрядника просять провести демонтаж пошкодженої покрівлі: зняти шифер, розібрати крокви, лати й огородження. Далі встановити нову покрівельну конструкцію з деревини та нового шиферу. Загальна площа покрівлі, яка підлягає заміні, становить 610,2 м².

Додатково виконавець повинен буде відновити конькові елементи, огородження та два слухові вікна. Окрім цього, нанести вогнезахисне покриття на дерев’яні конструкції та пофарбувати металеві елементи. Матеріалами підрядника частково забезпечить місто. Йдеться, зокрема, про 6,1 м³ брусу.

Роботи потрібно провести до 31 грудня 2026 року. Замовник не пропонує передоплати, всю суму, про яку домовляться з підрядником, виплатять тільки після прийняття готової роботи.

Тендерні пропозиції управління ЖКГ Краматорської міськради приймає до 16:12 23 квітня.

Нагадаємо, у Словʼянській громаді визначили перелік вулиць, які планують відремонтувати цього року, та оголосила тендер на виконання робіт вартістю 60 мільйонів гривень. Ремонт розділили на три черги, що охоплюють центральні вулиці, міжквартальні дороги та околиці громади. Підрядника визначать за результатами торгів у квітні.