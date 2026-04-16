Антидронова сітка над дорогою у Словʼянську.

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

У Словʼянській громаді визначили перелік вулиць, які планують відремонтувати цього року, та оголосила тендер на виконання робіт вартістю 60 мільйонів гривень. Ремонт розділили на три черги, що охоплюють центральні вулиці, міжквартальні дороги та околиці громади. Підрядника визначать за результатами торгів у квітні.

Відповідний тендер оголосило міське управління житлово-комунального господарства, а фінансування передбачили з місцевого бюджету.

Спочатку відремонтують центр, потім — міжквартальні дороги та околиці

Самі роботи розділили на три черги, кожна з яких охоплює різні частини громади. Перша — найбільша за обсягом — стосується центральних і найбільш завантажених вулиць.

До переліку увійшли вулиці: Свободи, Торська, Світлодарська, Сользаводська, Банківська, Університетська, Центральна, Поштова, Національної Гвардії, Василівська, Шевченка, Паркова, Короленка, Маломіська, Вокзальна, Залеських, Незалежності, Барвінківська, Голубівська, Святогірська, Ярослава Мудрого, Батюка, Ізоляторна, Ясна, Вільна, Бульварна, 95-ї Бригади, Олімпійська, Івана Мазепи, Ринкова, Корольова, Богатікова, Літературна, Машчерметівська, Заводська, Дарвіна, Гончарна, Григорія Данилевського, Генерала Кульчицького, Героїв Труда, бульвар Героїв Крут і ділянка площі Соборної. Також до першої черги включили провулки Макаренка, Вчительський, Світлодарський, Маломіський, Ярослава Мудрого, Богомольця, Виноградний та окремі ділянки в селищі Суханівка.

Друга черга охоплює дороги, що зʼєднують житлові квартали: вулиці Одеська, Ізюмська, Цілинна, Колонтаївська, Шнурківська, Армійська, Мостова, Леоніда Каденюка, Слобожанська, Купецька, Лізенко, Рапно-Набережна, Сергіївська, Геологічна, Відродження, Новий Побут, Краматорська, Промислова, Райдужна, Солідарна, Медична, Героїв Пілотів, провулки Андріївський, Слобожанський і Сергіївський та в’їзд Чехова.

Третя черга — це дороги на околицях і підʼїзні шляхи: вулиці Лисичанська, Геннадія Біліченка, В’ячеслава Чорновола, Приозерна, Донецька, Українських Десантників, Новосодівська, Данила Галицького, Аеродромна, Шовковична, Торгова, Міська, Мартиненка, Селянська, Гайдамацька, Миру, Кримська, провулки Приозерний, Василя Симоненка, Селянський. Окремо запланували ремонт технологічної дороги від вулиці Свободи до Магістральної, дороги між содовими заводами №1 та №2, а також ділянки від селища Мирне до вулиці Ясна.

Дороги не перекриватимуть, а лише лататимуть ями та мінятимуть покриття

Підрядник виконає поточний ремонт, а не капітальну реконструкцію дороги. Робітники знімуть пошкоджений асфальт, приберуть ями й просідання, вирівняють основу та вкладуть новий шар асфальтобетону. На окремих ділянках також встановлять бортові камені.

Роботи виконуватимуть поетапно: поки одну смугу ремонтуватимуть, іншою рухатиметься транспорт. Повного перекриття дороги не планують, однак на окремих відрізках можливі тимчасові ускладнення руху.

На всі роботи витратити готові до 60 мільйонів гривень, а виконавця визначать на торгах у квітні

Підрядники можуть подати свої пропозиції до 21 квітня. Очікувана вартість робіт становить 60 мільйонів гривень, а забезпечення тендерної пропозиції — 600 тисяч гривень.

Переможця визначать за найнижчою ціною серед пропозицій, які відповідатимуть вимогам.

Оплату передбачили протягом семи банківських днів після підписання актів виконаних робіт, однак договір дозволяє відтермінування платежів до 30 днів залежно від надходження бюджетних коштів.

Нагадаємо, на Донеччині до кінця 2026 року планують утримувати додатково майже 25 кілометрів доріг місцевого значення на ділянці Некременне — Високопілля — Очеретине та Запаро-Мар’ївка — Високопілля.