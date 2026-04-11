Дорожні роботи. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

На Донеччині до кінця 2026 року планують утримувати додатково майже 25 кілометрів доріг місцевого значення. Йдеться про ділянки Некременне — Високопілля — Очеретине та Запаро-Мар’ївка — Високопілля.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з системи публічних закупівель Prozorro.

Обидва тендери оголосив Департамент розвитку базових галузей промисловості Донецької обласної державної адміністрації. Роботи фінансуватимуть з обласного бюджету.

Перший тендер стосується утримання 13,5 кілометра дороги С050124 Некременне — Високопілля — Очеретине. На ці потреби заклали 30,7 млн грн. Подати пропозиції учасники можуть до 17 квітня, а аукціон запланований на той самий день.

Другий тендер передбачає утримання ще 10,9 кілометра дороги С050103 Запаро-Мар’ївка — Високопілля і коштує він понад 22 млн грн. Аукціон за цією закупівлею має відбутися 16 квітня.

Йдеться не про будівництво чи капітальний ремонт, а про експлуатаційне утримання доріг. Це комплекс регулярних робіт, які дозволяють підтримувати проїзний стан покриття.

Зокрема, підрядник має усувати дрібні пошкодження та наслідки дорожньо-транспортних пригод, прибирати проїжджу частину, а також готувати дороги до зимового та весняного періодів.

У документації також зазначено, що виконавець повинен забезпечити цілодобове утримання доріг та нестиме відповідальність за стан покриття протягом усього строку дії договору.

До учасників висувають низку вимог. Зокрема, вони повинні підтвердити досвід виконання аналогічних договорів за останні роки, а також мати необхідну техніку — від самоскидів і грейдерів до асфальтоукладальників і спеціалізованих дорожніх машин.

Окремо вимагають наявність асфальтобетонного заводу, який відповідає державним стандартам, або ж укладений договір із таким підприємством, а також власної або залученої лабораторії для контролю якості матеріалів.

Переможців у кожному тендері визначатимуть за найнижчою ціною пропозиції.

Роботи за обома закупівлями планують виконувати до 31 грудня 2026 року.

Нагадаємо, раніше Департамент розвитку базових галузей промисловості Донецької ОДА оголосив ще чотири тендери на утримання доріг у Краматорському районі. Загалом роботи мають охопити 61 кілометр дорожнього покриття.