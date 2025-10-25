Засідання сесії Краматорської міської ради VIII скликання, 27 серпня 2021 року. Фото: Краматорська міська рада

5 років тому, 25 жовтня 2020 року, українці обирали депутатів місцевих рад на чергових виборах. Зараз мало б проходити нове голосування, але через повномасштабне російське вторгнення провести процедуру неможливо. Наші журналісти поцікавилися, скільки депутатів міських рад Донецької області залишаються на своїх посадах, а хто склав повноваження.

Інформацію щодо депутатів міських рад Донеччини журналісти Вільного Радіо отримали з відповідей на запити до місцевих військових адміністрацій. Дані актуальні станом на жовтень 2025 року.

З технічних причин ми не отримали відповідь щодо кількості депутатів Добропільської міської ради. Ми оновимо матеріал, щойно отримаємо інформацію.

У населених пунктах, де створені військові адміністрації, депутати місцевих рад попри воєнний стан зберігають свій статус та користуються належними їм правами й гарантіями. Але під час дії воєнного стану очільники ВА ухвалюють більшість рішень самостійно, тож збиратися на засідання депутатам не потрібно.

У деяких містах повноваження місцевих депутатів припинили ще у попередні роки. Це стосується:

Слов’янської міської військової адміністрації, яку створили у серпні 2021 року. Тоді ж усі депутати Слов’янської міської ради VII скликання припинили свої повноваження;

Костянтинівської міської військової адміністрації, після створення якої всі депутати Костянтинівської міської ради припинили свої повноваження з 11 квітня 2022 року;

Торецької міської військової адміністрації, яку створили у 2017 році. Відповідно, виборів з того часу там не проводили;

Волноваської міської військової адміністрації, яку створили у 2019 році (тут діяльність Волноваської міської ради юридично припинили у 2021 році);

Світлодарської міської громади, яку створили у 2020 році — того ж року Центральна виборча комісія визнала неможливість проводити тут вибори. Військово-цивільну адміністрацію у громаді створили у 2021 році;

Дружківської міської військової адміністрації, яку створили 30 березня 2022 року і тоді ж припинили повноваження міського голови та депутатів міської ради.

Хто з депутатів Часовоярської міської ради залишається на посаді восени 2025 року

У Часовоярській міській раді залишається 25 депутатів. Жоден із них не склав своїх повноважень протягом 2025 року.

Чинними депутатами є:

Адоєвцева Тамара Броніславівна; Акіменко Едуард Васильович; Бойко Людмила Леонтіївна; Борейчук Юрій Вікторович; Бречко Володимир Володимирович; Бубнова Катерина Вікторівна; Буслов Віктор Юрійович; Гавага Костянтин Володимирович ; Галич Валентина Миколаївна; Гордієнко Валерія Сергіївна; Гранкін Олександр Григорович; Лобачов Сергій Сергійович; Макарович Руслан Григорович; Пиляєв В’ячеслав Миколайович; Плаксій Галина Вахтангівна; Решетняк Наталя Олексіївна; Русанова Вікторія Володимирівна; Столбовський Олег Анатолійович; Сурінова Світлана Миколаївна; Федій Тетяна Вікторівна; Ткаченко Людмила Анатоліївна; Чаус Галина Анатоліївна; Чаус Сергій Валерійович (депутат не складав своїх повноважень, але за особистою заявою не виконує обов’язки депутата з 11 липня 2022 року. Тоді його призначили очільником Часовоярської МВА); Хайнус Олександр Стефанович; Халимендик Микола Миколайович.

Наразі в Часовоярській міській раді зберігається кворум для ухвалення рішень на випадок завершення воєнного стану в Україні. Початковий склад міської ради налічував 26 депутатів, тобто сесія буде повноважною, якщо в пленарному засіданні візьмуть участь 14 депутатів.

Для довідки: Кворум — це встановлена (законами, статутом організації або регламентом) кількість учасників засідання, яка необхідна для ухвалення рішень. Місцева рада може ухвалювати рішення, якщо не менш ніж дві третини від її загального складу виконують свої повноваження. Але може виникнути ситуація, коли деякі обранці припиняють свої повноваження, через що у раді не набирається двох третин депутатів. У такому разі, доки не оберуть необхідну кількість депутатів, раду вважатимуть повноважною, якщо до неї входитиме більш ніж половина депутатів від загального складу.

Хто з депутатів Бахмутської міської ради залишається на посаді восени 2025 року

У Бахмутській міській раді чинними є 15 депутатів. Посадовці зазначили, що протягом 2025 року повноважень ніхто не склав, проте розпорядження начальника ВА, видані цьогоріч, свідчать про інше. Наприкінці 2024 року у списку чинних депутатів було 17 прізвищ. Наразі у переліку відсутні:

Лук’янов Владислав Валентинович (він достроково склав депутатські повноваження в березні 2025 року. Це сталося майже за рік після підозри у виправдовуванні агресії Росії);

Скляренко Наталя Юріївна (про припинення депутатських повноважень Наталі Скляренко журналісти Вільного Радіо дізналися з розпорядження начальника Бахмутської міської військової адміністрації Олексія Реви від 12 лютого 2025 року).

Відомо також, що за 2024 рік свої повноваження склали 7 депутатів Бахмутської міської ради.

Тож станом на жовтень 2025 року чинними депутатами є:

Бабенко Олександр Володимирович; Благовісний Сергій Володимирович; Гапєєв Роман Анатолійович; Йорохов Зосим Зосимович; Капля Вадим Вікторович; Карпець Оксана Петрівна; Кравченко Роман Юрійович; Кузнецов Ігор Миколайович; Пакеж Володимир Володимирович; Пойда Олександр Сергійович; Сабаєв Артем Всеволодович; Світенко Роман Олегович; Слєсарєв Валерій Валерійович; Сторьєв Олександр Володимирович; Шараєвська Ольга Віталіївна.

У міській раді не зберігається кворум для ухвалення рішень — у 2020-му тут було 38 депутатів.

Хто з депутатів Краматорської міської ради залишається на посаді восени 2025 року

У Краматорській міській раді чинними залишаються 36 депутатів. Протягом року ніхто не звертався із заявами щодо припинення повноважень.

Відомо, що протягом 2024 року свої повноваження склали четверо, а за 2023 рік — двоє депутатів.

Чинними наразі є:

Атаманова Лілія Володимирівна; Власенко Валерій Сергійович; Гарбуз Андрій Анатолійович; Голуб Марія Василівна; Дубинський Сергій Петрович; Дуплякін Олександр Олександрович; Єлагіна Катерина Юріївна; Єна Андрій Володимирович; Іоффе Михайло Григорович; Калініна Вікторія Павлівна; Коваленко Аліна Олександрівна; Литвинов Дмитро Миколайович; Макуха Олексій Миколайович; Морозов Костянтин Анатолійович; Никитенко Євген Федорович; Нікулічев Юрій Юрійович; Ольхова Ірина Олександрівна; Орденко Юрій Володимирович; Ошурко Денис Вікторович; Пахомов Олександр Юрійович; Плахін Данило Андрійович; Попов Андрій Олексійович; Родін Сергій Вікторович; Рубановський Віктор Володимирович; Руденко Віктор Іванович; Сербін Віктор Омелянович; Сергієнко Володимир Олександрович; Скачко Віталій Олександрович; Сташкевич Ігор Ігорович; Суков Геннадій Сергійович; Татьянко Андрій Вікторович; Тітомир Наталія Вікторівна; Фоміна Світлана Олександрівна; Шакурова Олена Володимирівна; Шевченко Олександр Павлович; Шостак Ангеліна Едуардівна.

У 2020 році у складі міської ради було 42 депутати, тож кворум для ухвалення рішень тут є.

Хто з депутатів Маріупольської міської ради залишається на посаді восени 2025 року

У Маріупольській міській раді чинними є 46 депутатів. Протягом 2025 року жоден депутат не склав свої повноваження. Раніше, у 2022 та 2023 роках 8 депутатів склали повноваження за народною ініціативою.

Наразі 12 з 46 чинних депутатів є фігурантами кримінальних справ за колабораційну діяльність:

Агібалов Валерій Вікторович (проти нього відкрили кримінальне розслідування щодо його ймовірної підтримки повномасштабного російського вторгнення в Україну); Амелякін Роман Михайлович; Баландін Олександр Володимирович (проти нього відкрили кримінальне розслідування щодо його ймовірної підтримки повномасштабного російського вторгнення в Україну); Бодня Ірина Олександрівна; Борисенко Лілія Семенівна; Бородін Максим Володимирович; Бурлаков Сергій Анатолійович (проти нього відкрили кримінальне розслідування щодо його ймовірної підтримки повномасштабного російського вторгнення в Україну); Вікатто Геннадій Миколайович; Гринько Оксана Олександрівна; Дмитрієв Олександр Володимирович (проти нього відкрили кримінальне розслідування щодо його ймовірної підтримки повномасштабного російського вторгнення в Україну); Дорошенко Юрій Володимирович; Дужик Богдан Вікторович; Єсаян Едуард Михайлович; Железняк Олександр Васильович; Жигіль Володимир Геннадійович; Іващенко Костянтин Володимирович (проти нього відкрили кримінальне розслідування щодо його ймовірної підтримки повномасштабного російського вторгнення в Україну); Істратов Вадим Анатолійович (проти нього відкрили кримінальне розслідування щодо його ймовірної підтримки повномасштабного російського вторгнення в Україну); Калачова Вікторія Вікторівна (проти неї відкрили кримінальне розслідування щодо її ймовірної підтримки повномасштабного російського вторгнення в Україну); Карнаух Костянтин Прокопович; Карпенко Олена Василівна (проти неї відкрили кримінальне розслідування щодо її ймовірної підтримки повномасштабного російського вторгнення в Україну); Кільдішов Ярослав Олегович; Кліменко Володимир Степанович; Комаров Олександр Валерійович; Курилова Яна Вадимівна; Мамаєва Лариса Григорівна; Малицький Андрій Анатолійович; Олейник Олександр Олегович; Онацький Валерій Анатолійович (проти нього відкрили кримінальне розслідування щодо його ймовірної підтримки повномасштабного російського вторгнення в Україну); Павлюк Ніна Іванівна; Пікула Ольга Петрівна; Погодін Олег Васильович; Прохоренко Борис Валентинович; Рассказов Олексій Павлович; Сотникова Наталя Анатоліївна (проти неї відкрили кримінальне розслідування щодо її ймовірної підтримки повномасштабного російського вторгнення в Україну); Сухова Ксенія Костянтинівна; Сухомлінова Катерина Миколаївна; Тук Олександр Олександрович; Ткач Максим Миколайович; Федай Андрій Олександрович; Хаджинов Дмитро Михайлович (проти нього відкрили кримінальне розслідування щодо його ймовірної підтримки повномасштабного російського вторгнення в Україну); Халявинський Олександр Юрійович; Хармишев Євген Олександрович (проти нього відкрили кримінальне розслідування щодо його ймовірної підтримки повномасштабного російського вторгнення в Україну); Харченко Олег Віталійович; Ходаріна Христина Валеріївна; Хлименкова Катерина Валентинівна; Яковенко Володимир Васильович.

Попри те, що рада вважається повноважною, кворум для проведення сесії наразі відсутній. Посадовці зазначили, що необхідно врегулювати статус депутатів, обраних від заборонених політичних партій.

Хто з депутатів Лиманської міської ради залишається на посаді восени 2025 року

У Лиманській міській раді залишились чинними 24 депутати. Впродовж 2025 року повноваження ніхто не склав.

За власною ініціативою минулого року склали повноваження 5 депутатів, стільки ж пішли з посади за особистою заявою у 2023-му.

Станом на жовтень 2025 року на посаді залишаються:

Азарова Любов Петрівна; Антоненко Олександр Володимирович; Бородавка Інна Володимирівна; Вінничук Людмила Володимирівна; Гавриленко Анатолій Миколайович; Іванисенко Віталій Анатолійович; Іващенко Андрій Анатолійович; Кабацький Олександр Прокопович; Каракуц Тетяна Юріївна; Колода Петро Іванович; Коровченко Сергій Олександрович; Куліш Анастасія Іванівна; Ляшко Надія Вікторівна; Ємець Людмила Вікторівна; Мацегора Валентина Степанівна; Гетманенко Ольга Олегівна; Пасічник Ростіслав Анатолійович; Ребров Андрій Владиславович; Рокочий Олексій Олексійович; Синяк Сергій Олексійович; Стороженко Віктор Іванович; Токарчик Олександр Іванович; Троян Ольга Миколаївна; Шнипко Сергій Миколайович.

Початковий склад депутатів — 34, тож у разі потреби кворум для ухвалення рішень тут зберігається.

Хто з депутатів Соледарської міської ради залишається на посаді восени 2025 року

У Соледарській міській раді наразі чинними є 15 депутатів. За 2025 рік свої повноваження склали два депутати:

Ткачов Олексій Юрійович (за особистою заявою);

Ушакова Юлія Вікторівна (за особистою заявою).

У попередній рік також достроково припинили повноваження за особистою заявою двоє депутатів.

Наразі чинними залишаються:

Бондарчук Ірина Леонідівна; Боровик Володимир Іванович; Ватутіна Ганна Сергіївна; Волошинов Валерій Володимирович; Гребеник Гелена Геліївна; Зелений Вадим Олегович; Зелений Ігор Ігорович; Кобзар Олексій Володимирович; Колісніченко Віталій Олександрович; Ляшенко Валентина Василівна; Петров Сергій Михайлович; Степаненко Ігор Миколайович; Степаненко Олександр Миколайович; Шакун Юрій Володимирович; Шванік Олександр Михайлович.

Загальний склад міської ради початково налічував 26 депутатів, тож кворум для ухвалення рішень тут зберігається.

Хто з депутатів Сіверської міської ради залишається на посаді восени 2025 року

У Сіверській міській раді впродовж 2025 року ніхто свої повноваження не склав. Чинним залишився 21 депутат:

Алефірова Світлана Іванівна; Бабенко Антон Олегович; Бабенко Людмила Петрівна; Баканов Сергій Михайлович; Бакулова Оксана Сергіївна; Волошина Тетяна Вікторівна; Зозуля Світлана Вікторівна; Іванов Олексій Володимирович; Кіхтєва Ганна Олександрівна; Косаван Юрій Володимирович; Кутовий Віктор Григорович; Матієшин Василь Михайлович; Мокляк Алла Анатоліївна; Мороз Олександр Юрійович; Олейнік Юлія Анатоліївна; Рєзніков Дмитро Володимирович; Савченко Юліана Володимирівна; Сірокурова Людмила Володимирівна; Таратухіна Анна Володимирівна; Трифонов Олександр Олександрович; Щепенко Тетяна Георгіївна.

Кворум для ухвалення рішень є, початковий склад міської ради — 22 депутати.

Хто з депутатів Покровської міської ради залишається на посаді восени 2025 року

У Покровській міській раді залишились чинними 12 депутатів. Протягом 2025 року троє народних обранців склали свої повноваження за особистою заявою:

Бондарчук Кирило Ігорьович;

Добреля Олена Вікторівна;

Погодін Михайло Олегович.

Чинними депутатами залишаються:

Воробйова Ірина Михайлівна; Долга Анастасія Геннадіївна; Іваньо Наталія Вікторівна; Коваленко Ольга Олександрівна; Красний Геннадій Васильович; Моісеєнко Сергій Валерійович; Оріщенко Денис Сергійович; Павлюкович Світлана Миколаївна; Радченко Тетяна Миколаївна; Тришкін Дмитро Володимирович; Хижняк Володимир Олексійович; Циганок Іван Іванович.

Кворуму для ухвалення рішень немає, оскільки у початковому складі Покровської міської ради було 38 депутатів.

Хто з депутатів Селидівської міської ради залишається на посаді восени 2025 року

У Селидівській міській раді на посадах залишаються 24 депутати, початковий склад ради — 26 депутатів. Впродовж 2025 року ніхто не склав свої повноваження достроково.

До повномасштабного вторгнення через смерть свої повноваження припинили 2 депутати:

Старик Ігор Олександрович;

Осипов Леонід Михайлович.

Станом на жовтень 2025 року чинними депутатами є:

Авдієнко Руслан Олександрович; Вавілкіна Юлія Миколаївна; Ворона Олена Василівна; Задума Олександр Юрійович; Іскандарян Маргарита Арміковна; Каразамфір Сергій Степанович; Коломоєць Олександр Іванович; Косенок Олександр Михайлович; Міненко Дмитро Володимирович; Муратов Павло Станіславович; Мухаметвалієва Тетяна Сергіївна; Пєхов Сергій Васильович; Пронський В’ячеслав Станіславович; Рубцов Юрій Володимирович; Рубцова Анастасія Борисівна; Суков Арсеній Михайлович; Суков Артур Михайлович; Суков Руслан Михайлович; Фомін Мирослав Миколайович; Хітова Олена Іванівна; Шевченко Олександр Миколайович; Шимко Анна Олексіївна; Шостак Ігор Степанович; Шостак Олександр Євгенійович.

Кворум для ухвалення рішень в міській раді є.

Хто з депутатів Курахівської міської ради залишається на посаді восени 2025 року

У Курахівській міській раді чинними є 28 депутатів. Протягом 2025 року свої повноваження склали четверо депутатів:

Парінцева Інна Володимирівна (у зв’язку зі смертю);

Боричевський Анатолій Михайлович (на підставі особистої заяви);

Расщупкін Андрій Володимирович (на підставі особистої заяви);

Щиголєв Сергій Вікторович (на підставі особистої заяви).

Торік за особистою заявою склали повноваження 2 депутати.

Чинними є такі депутати Курахівської міської ради:

Авдєєв Олег Леонідович; Авраменко Едуард Олександрович; Бондарь Іван Сергійович; Гречук Олександр Вікторович; Євтюгін Євген Валентинович; Журман Павло Іванович; Іванов Вячеслав Георгійович; Калагаєв Богдан Олександрович; Камінська Ольга Миколаївна; Климович Юрій Іванович; Криштопа Інна Миколаївна; Куркчі Денис Олександрович; Литвиненко Наталя Вікторівна; Медведєва Лілія Олександрівна; Нікіфоров Олександр Іванович; Нужненко Олександр Володимирович; Титаренко Павло Валентинович; Тунік Микола Володимирович; Пилипенко Олена Вікторівна; Птиця Тетяна Миколаївна; Сазонов Едуард Анатолійович; Сідаш Єлизавета Олександрівна; Фатьянов Сергій Володимирович; Федосєєнко Тетяна Вікторівна; Харанфіль Юрій Григорович; Цибарняк Олена Геннадіївна; Шевченко Тетяна Миколаївна; Юр’єв Сергій Олексійович.

Кворум для ухвалення рішень у міській раді зберігається.

Хто з депутатів Мирноградської міської ради залишається на посаді восени 2025 року

У Мирноградській міській раді наразі чинними є 13 депутатів. Кількість незмінна з минулого року, бо впродовж 2025 ніхто з обранців не писав заяви про складання повноважень. Але протягом минулого року таких депутатів було 11, усі вони склали свої повноваження за особистою заявою.

Чинними залишаються наступні депутати Мирноградської міської ради:

Оніпко Анна Юріївна; Сирота В’ячеслав Анатолійович; Пономаренко Олександр Геннадійович; Зябрев Олександр Анатолійович; Матюшкіна Алла Євгенівна; Холодова Оксана Леонідівна; Кулик Сергій Володимирович; Сущенко Ірина Володимирівна; Конько Людмила Ігорівна; Забєля Максим Сергійович; Жук Алевтина В’ячеславівна; Требушкін Олексій Валерійович; Бузівська Марина Володимирівна.

Кворуму для ухвалення рішень у міській раді немає — у 2020 році тут було 33 депутати.

Хто з депутатів Новогродівської міської ради залишається на посаді восени 2025 року

У Новогродівській міській раді залишились 19 депутатів. Протягом року достроково припинив повноваження за власною заявою один депутат — Лисак Володимир Васильович.

Впродовж 2024 року свої повноваження склали 4 депутати.

Наразі чинними депутатами залишаються:

Балінов Олександр Олександрович; Безручко Наталія Павлівна; Бегалі Лілія Валеріївна; Бєлік Сергій Олександрович; Джигірей Світлана Сергіївна; Ємцов Едуард Миколайович; Золотарська Інна Володимирівна; Константинов Олексій Олексійович; Куцміда Альона Василівна; Левченко Григорій Степанович; Ляшенко Едуард Олексійович; Мусейко Костянтин Іванович; Ольховик Інна Григорівна; Онанко Дмитро Сергійович; Орлата Ірина Адольфівна; Пашинський Ігор Станіславович; Присяжний Василь Іванович; Сапотницька Валентина Володимирівна; Терещенко Ігор Миколайович.

Для ухвалення рішень у Новогродівській міській раді зберігається кворум.

Хто з депутатів Святогірської міської ради залишається на посаді восени 2025 року

У Святогірській міській раді залишились 20 депутатів. За 2025 рік та впродовж повномасштабної війни своїх повноважень ніхто не склав. Однак двоє обранців померли — Раїса Павлівна Лещенко та Олександр Сергійович Мельник.

Станом на жовтень 2025 року чинними депутатами є:

Бакуменко Леонід Анатолійович; Баранова Жанна Олексіївна; Божко Тетяна Василівна; Варченко Олена Анатоліївна; Волкова Олена Георгіївна; Воробйова Тетяна Василівна; Журавльова Тетяна Іванівна; Клименко Олексій Олексійович; Климович Дмитро Юрійович; Колесніков Володимир Олександрович; Ксєнофонтов Ігор Васильович; Левченко Тетяна Йосипівна; Недава Анатолій Євгенійович; Полесов Сергій Сергійович; Поух Григорій Володимирович; Редченко Федір Іванович; Роншина Інна Олександрівна; Синяк Любов Костянтинівна; Стукало Едуард Олексійович; Чинчевич Ірина Володимирівна.

Кворум для ухвалення рішень у Святогірській міській раді зберігається.

Раніше ми розповідали, що Верховна Рада продовжила строк повноважень сільських, селищних, міських, районних та обласних рад, а також їхніх очільників до закінчення воєнного стану.