В Україні продовжили строк повноважень місцевих рад до закінчення воєнного стану: що це означає для Донеччини

Бахмутська міська рада до повномасштабного вторгнення Росії. Архівне фото: Вільне Радіо

Народні депутати Верховної Ради України продовжили строк повноважень сільських, селищних, міських, районних та обласних рад, а також їхніх очільників. Їх мали переобрати у жовтні 2025 року, оскільки вже минув п’ятирічний строк. Однак провести вибори під час повномасштабної війни та дії воєнного стану неможливо. Розповідаємо, що це означає для Донецької області.

За постанову №14031 “Про безперервність функціонування представницьких органів місцевого самоврядування (сільських, селищних, міських, районних у містах, районних, обласних рад, сільських, селищних, міських голів) в Україні в умовах військової агресії Російської Федерації” проголосували народні депутати 8 жовтня 2025 року.

У документі йдеться, що головна його мета — забезпечити роботу сільських, селищних, міських, районних та обласних рад і їхніх керівників до завершення дії воєнного стану в Україні. Основні положення постанови такі:

визнання неможливості проведення виборів під час повномасштабної війни;

покладення відповідальності за цю неможливість на Росію;

наголошення, що функціонування місцевих органів влади передбачає Конституція України;

підтвердження повноважень представників місцевої влади, обраних у жовтні 2020 року;

проведення місцевих виборів після скасування воєнного стану.

Усе це зробили для закріплення повноважень місцевих адміністрацій, які продовжують працювати.

“Це політичний акт із боку Ради на підтримку того, що все місцеве самоврядування після закінчення п’яти років повноважень залишається функціонуючим і легітимним. Ми не маємо допустити, щоб будь-хто, у тому числі профінансований коштами держави-агресора, ставив під сумнів діяльність місцевих рад під час воєнного стану”, — цитують слова народного депутата від фракції “Слуга народу” Віталія Безгіна журналісти “Радіо Свободи”.

Зазначимо, на Донеччині в усіх 46 громадах, які були підконтрольними українському уряду до 22 лютого 2022 року, створили військові адміністрації. Більшість із них створили ще 4 липня 2022 року. Ще десяток — у Маріупольському та Волноваському районах — 16 квітня 2025 року.

У громадах, де діє військова адміністрація, місцеві ради (міські, селищні та сільські) не працюють — усі рішення ухвалює керівник адміністрації. Якщо на момент створення ВА у громаді був міський, сільський або селищний голова, його/її відправили у простій (з виплатою третини зарплати) або призначили очолювати ВА. Єдиний виняток наразі — Маріупольська ВА (без керівника) та очільник міської ради Вадим Бойченко, який продовжує виконувати обов’язки.

Звільнити обраного на виборах керівника громади не можуть. Він відновить виконання своїх обов’язків після завершення воєнного стану — до проведення наступних місцевих виборів.

Нагадаємо, у 2024 році сплив також 5-річний термін інавгурації президента України Володимира Зеленського. У мирний час у країні мали б провести чергові вибори, але цього не сталося через повномасштабну війну та дію воєнного стану. Ми пояснювали, чи залишається Володимир Зеленський легітимним главою держави.