Ілюстративне фото: depositphotos

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

В одному з мікрорайонів міста планують провести капітальний ремонт теплових мереж. На оновлення ділянки теплотраси з місцевого бюджету готові виділити понад 4,4 млн грн.

Цей тендер журналісти Вільного Радіо знайшли на порталі електронних закупівель Prozorro.

Замовником робіт виступає місцеве комунальне підприємство “Міст”. Планують замінити старі труби на одній із ділянок тепломережі у 133 мікрорайоні: для цього потрібно демонтувати зношені трубопроводи та прокласти нові попередньо ізольовані труби з тепло- та гідроізоляцією, а також відновити підключення до чинної мережі.

На роботи планують витратити майже 4,5 мільйона гривень, але вартість ремонту може знизитися, якщо обраний підрядник запропонує меншу суму.

Ремонт фінансуватимуть із бюджету громади. У тендерній документації зазначено, що це планове оновлення теплових мереж у межах підготовки об’єктів до опалювального сезону.

Пропозиції від потенційних підрядників прийматимуть до 10 травня 2026 року включно. Переможця обиратимуть за найнижчою запропонованою ціною.

Згідно з проєктом договору, підрядник має виконати ремонт власними силами та обладнанням. Роботи можуть проводити як із власних матеріалів виконавця, так і з тих, що надасть замовник.

