Управління ЖКГ Краматорської міськради оголосило новий тендер на ремонт автошляхів на території громади. Цього разу за відновлення 15 200 м2 дороги готові заплатити до 25, 6 млн грн із бюджету громади.

Відповідний тендер журналісти Вільного Радіо знайшли на платформі Prozorro.

Попередньо, роботи триватимуть на чотирьох вулицях: Силаєва, Аероклубній та Хортицькій у Краматорську, а також на вулиці Бєляєва у Біленькому.

Інформації про розташування ділянок автошляхів, які будуть ремонтувати, поки немає. Безпосереднє місце виконання ремонту замовник визначить безпосередньо перед початком робіт.

Від підрядника просять зняти пошкоджений асфальт на площі 15 200 м² за допомогою фрезерування глибиною 50 мм, вивезти відфрезерований матеріал (1 459,2 тонни) на відстань 10 км, розлити 7,6 тонни в’яжучого та укласти новий вирівнювальний шар асфальтобетону обсягом 1 824 тонн.

Виконавець повинен буде почати ремонт після підписання договору й завершити їх до 31 серпня 2026 року. Гарантійний термін на цю роботу — три роки.

Закупівлю проводять за конкурентною процедурою — переможця оберуть під час електронного аукціону. Охочі взяти участь у відновленні доріг підрядники можуть подати пропозицію до кінця доби 29 квітня.

