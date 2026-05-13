Краматорськ продовжує готуватися до наступного опалювального сезону. На капітальний ремонт двох ділянок тепломереж із бюджету громади планують спрямувати понад 16 млн грн.

Відповідні тендери журналісти Вільного Радіо знайшли на порталі електронних закупівель Prozorro.

Замовником обох закупівель виступає місцеве комунальне підприємство “Міст”.

На вулиці Кирилкіна хочуть відремонтувати трубопроводи на відрізку від теплової камери №4 до №11. На ці роботи у бюджеті громади передбачили понад 11 млн грн.

Також оновлення запланували і на вулиці Героїв України — там мають замінити мережі на ділянці від камери К-16 (у районі проспекту Незалежності) до К-1, зокрема між вузлами К-7 та К-6. На цей проєкт заклали понад 5,1 млн грн.

Згідно з тендерною документацією, йдеться про планову заміну зношених труб. Підрядники мають демонтувати старі мережі, прокласти нові та відновити асфальт і газони після робіт. Труби надасть комунальне підприємство, інші матеріали виконавці закуповуватимуть самостійно.

Очікувана вартість обох закупівель становить майже 16,2 млн грн. Водночас під час аукціону сума може зменшитися — якщо учасники запропонують нижчі ціни.

Тендерні пропозиції прийматимуть до 27 травня 2026 року включно.

Відповідно до проєктів договорів, завершити всі роботи планують до 1 жовтня 2026 року, щоб встигнути підготувати систему теплопостачання до старту опалювального сезону. Розпочати ремонт підрядники мають протягом трьох діб після підписання договору та надати гарантію на виконані роботи.

