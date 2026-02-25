Ілюстративне фото ремонтних робіт: Вільне Радіо

Комунальне підприємство “Міст” вже шукає підрядника для капітального ремонту кількох ділянок теплотраси у різних районах Краматорська. Ремонт планують завершити до 1 вересня.

Дані про заплановані ремонтні роботи журналісти Вільного Радіо знайшли на порталі електронних закупівель Prozorro.

За даними тендера, очікувана вартість ремонту становить 8,7 мільйонів гривень з місцевого бюджету Краматорська. Оскаржити умови закупівлі можна до 7 березня, а подати свої пропозиції підрядники можуть до 10 березня 2026 року. Під час електронного аукціону ціна робіт може знижуватися на пів відсотка (0,5%).

Ремонт хотіли б завершити до першого вересня 2026 року.

Роботи розподілені на кілька окремих ділянок у різних частинах міста. Першою ремонтуватимуть теплотрасу біля будинку на вулиці Ярослава Мудрого, 72. Друга ділянка проходить від будинку на вулиці Паркова, 55 до одного з теплових колодязів. Третя ділянка з’єднує будинки на вулиці Паркова, 53 і 55. Четверта та п’ята ділянки охоплюють будинки на вулиці Паркова, 53 і 49 та прилеглі частини теплотрас.

Підрядник має виконати демонтаж старих труб, перекриттів і покриттів, підготувати ґрунт та прокласти нові полімерні й сталеві трубопроводи з ізоляцією і гідроізоляцією. Також робітникам необхідно укласти основи і покриття для тротуарів і доріг, встановити засувки і люки та змонтувати невеликі металеві конструкції. Роботи включають перевезення сміття, засипання траншей і встановлення лавочок.

Оплата робіт відбуватиметься частинами за фактично виконаний обсяг. Кошти сплачуватимуть після підписання актів приймання виконаних робіт протягом десяти банківських днів.

Раніше ми розповідали, що у Краматорську також планують відновити системи опалення у п’яти будинках, які постраждали через удар по котельні.