Управління ЖКГ Краматорської міської ради замовило відновлення системи опалення у чотирьох будинках по вулиці Проїзній, а також в одному — по вулиці Водобаки у Краматорську. Раніше у січні там зникло тепло внаслідок російського удару по котельні у мікрорайоні “Кондиціонер”.

Звіти про замовлені роботи у будинках 112, 114, 116 та 143 на вулиці Проїзній, а також щодо робіт у будинку на Водобаки, 17 журналісти Вільного Радіо знайшли на Prozorro.

Так, підрядниця погодилась завершити роботи до 31 березня за такими адресами:

м. Краматорськ, вул. Проїзна, 112 — 116 198,86 грн;

м. Краматорськ, вул. Проїзна, 114 — 71 593,05;

м. Краматорськ, вул. Проїзна, 116 — 118 441,44;

м. Краматорськ, вул. Проїзна, 143 — 131 331,76;

м. Краматорськ, вул. Водобаки, 17 — 97 796,19.

Загалом роботи обійдуться бюджету громади у 535 361 гривні й 30 копійок.

Відновлення систем опалення в зазначених будинках передбачає заміну трубопроводів (зокрема прокладання нових труб), монтаж арматури, пуск води системами, а також проведення випробувань. Частину робіт, йдеться в тендерній документації, проводитимуть безпосередньо у квартирах. Від підрядниці просять оглянути опалювальні прилади та розігріти стояки, аби ліквідувати наслідки замерзання.

Договори стосовно відновлення опалення у зазначених будинках місцева влада Краматорської громади уклала з Олександрою Петренко. Це місцева ФОП, яка вказує, згідно з YouControl, своєю основною діяльністю покрівельні роботи. Втім, серед додаткових КВЕД має монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування. Підрядниця є учасницею щонайменше п’яти судових справ, однак фігурує в них як позивач, заявник та потерпіла сторона.

Нагадаємо, управління ЖКГ Краматорської міської ради оголосило тендер на захист доріг громади від дронів. Місцева влада шукає підрядника, який зможе встановити антидронові сітки над п’яти ділянками різної ширини загальною протяжністю у 10,28 км. Заплатити за захист готові до 14 624 000 грн.