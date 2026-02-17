Антидронові сітки на під'їзді до Дружківки, січень 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Управління ЖКГ Краматорської міської ради оголосило тендер на захист доріг громади від дронів. Місцева влада шукає підрядника, який зможе встановити антидронові сітки над п’яти ділянками різної ширини загальною протяжністю у 10,28 км. Заплатити за захист готові до 14 624 000 грн.

Відповідний тендер журналісти Вільного Радіо знайшли на Prozorro.

Так, на трьох ділянках (на 2,8, 1,8 та 1,1 км) ширина захисної конструкції повинна становити 11 метрів, на найдовшій (3,8 км) ширина сягає 14 метрів, а на останній, на 0,78 км, — сім метрів.

Перелік робіт, які підряднику потрібно буде провести, на всіх ділянках спільний: потрібно встановити опори висотою до 6,5 метрів, змонтувати розтяжки та укласти сітку. Загалом на покриття всіх зазначених ділянок потрібно використати понад 290 тисяч метрів квадратних сітки.

Усі роботи підрядник зобов’язаний завершити до 31 травня. Замовник готовий виплатити 30% від погодженої суми авансом. Фінансування — з місцевого бюджету громади.

Тендер проводять у форматі аукціону. Пропозиції приймають до 23:00 24 лютого — переможе найдешевша заявка, що відповідає вимогам замовника.

Нагадаємо, п’ять найдорожчих підрядів на ремонт і утримання доріг на Донеччині торік отримали три фірми, які вже не раз вигравали подібні тендери. Усі вони фігурують у кримінальних справах, утім, за 2025 рік вони заробили на державних тендерах від 344 тисяч до понад мільярда гривень. Журналісти Вільного Радіо розповіли, що відомо про ці компанії та їхніх керівників.