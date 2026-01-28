Колаж: Вільне Радіо

П’ять найдорожчих підрядів на ремонт і утримання доріг на Донеччині торік отримали три фірми, які вже не раз вигравали подібні тендери. Усі вони фігурують у кримінальних справах, утім, за 2025 рік вони заробили на державних тендерах від 344 тисяч до понад мільярда гривень. Розповідаємо, що відомо про ці компанії та їхніх керівників.

Тендери на ремонт та утримання державних і місцевих доріг Донеччини за минулий рік журналісти Вільного Радіо дослідили за допомогою аналітичної платформи Bi-Prozorro.

Під час аналізу ми обрали категорії лотів, пов’язані з ремонтом та експлуатаційним утримання автомобільних доріг державного і місцевого значення на Донеччині. У Єдиному закупівельному словнику такі закупівлі позначають загальними кодами 637 та 452. Цей текст ми побудували на основі результатів пошуку за цими категоріями.

183 млн грн на утримання державних трас: контракт отримала компанія, яка неодноразово вигравала дорожні тендери на Донеччині

Найбільшою дорожньою закупівлею у 2025 році стало експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення у Покровському, Волноваському та Краматорському районах. Замовником виступила Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Донецькій області.

Йдеться про регулярні роботи: очищення доріг, дрібні ремонти, догляд за узбіччями, знаками та розміткою. У тендері взяли участь компанії “Юніотрансбілдінг” і “Київдортехнологія”. Перемогу здобула перша, оскільки запропонувала нижчу ціну.

Вартість договору склала понад 183 мільйони гривень. За ці кошти компанія зобов’язалась обслуговувати понад 173 кілометри доріг. Це ділянка міжнародної траси М-30, дороги в напрямках Запоріжжя — Донецьк, Покровськ — Бахмут — Михайлівка, а також автошляхи на Добропілля, Лиман і Костянтинопіль. До переліку увійшла й одна транспортна розв’язка.

Що відомо про ТОВ “Юніотрансбілдінг”

За даними аналітичної системи YouControl, компанія працює з 2015 року. Вона зареєстрована в селі Нові Петрівці на Київщині, а у 2023 році її очільником став Станіслав Сущенко. До цього фірма вже декілька разів повністю змінювала склад засновників і керівників. Крім цього, змінювалася й адреса — Дніпро, Київ, Мирноград.

Основний вид діяльності компанії — будівництво будівель, але у переліку робіт також дороги, мости, інженерні та проєктні послуги.

До 2022 року обсяги підрядів компанії були відносно невеликими, але потім суми контрактів почали швидко зростати. У 2023 році “Юніотрансбілдінг” уклав договори на сотні мільйонів гривень, а у 2025-му став одним із найбільших підрядників на дорожні роботи в регіоні.

Торік компанія шість разів перемагала у дорожніх тендерах на Донеччині. Серед замовників були як обласні структури, так і місцеві органи влади. Загальна сума контрактів, отриманих компанією за рік, перевищила 186 мільйонів гривень.

У попередні роки діяльність “Юніотрансбілдінг” неодноразово привертала увагу журналістів. Так, у матеріалі видання “Наші гроші” йдеться, що у 2022 році Донецька служба автодоріг упродовж тижня перерахувала фірмі 28 мільйонів гривень за експлуатаційне утримання доріг. Втім жодних тендерів про це не опублікували.

За даними видання “Мост”, у 2017 році отримало підряди на ремонти в Рівному на 1 мільйон гривень. Податківці тоді виявили порушення та зробили висновок про “нереальність господарських операцій”, адже фірма мала лише 10 тисяч гривень статутного капіталу та не мала техніки й людей для виконання робіт.

У розслідуванні видання “Вчасно” також згадували, що компанія не має достатньо працівників і техніки. Їх залучають за цивільно-правовими договорами. Така модель може впливати на спроможність компанії стабільно виконувати роботи у визначені строки. Крім того, за відсутності власної техніки складніше оцінити реальні витрати на виконання робіт і контролювати їхню вартість.

Також звертали увагу на можливі політичні зв’язки керівництва підприємства з колишнім міським головою Покровська та народним депутатом Русланом Требушкіним.

Компанія фігурує у кримінальних провадженнях щодо можливих фінансових порушень.

Фрагмент ухвали суду, де серед компаній згадується ТОВ “Юніотрансбілдінг”

Майже 90 млн грн на ремонт дороги між селами. Підряд отримала одна з найбільших дорожніх компаній області

Наступною за розміром дорожньою закупівлею у 2025 році стала поточна реконструкція дороги місцевого значення Лозове — Рубці — Олександрівка.

Наприкінці травня Департамент розвитку базових галузей промисловості Донецької ОДА почав шукати підрядника, який мав би відремонтувати ділянку дороги від нульового до майже чотирнадцятого кілометра. Спочатку вартість робіт оцінили у 91,9 мільйона гривень, але згодом суму зменшили до 89,2 мільйона.

За проєктом, ремонт мав охопити понад 63 тисячі квадратних метрів дороги. Переможцем цього тендера стала компанія “Славдорстрой”.

Що відомо про “Славдорстрой” і яку роль компанія відіграє у дорожніх роботах на Донеччині

ТОВ “Славдорстрой” працює з 2015 року. Від моменту створення її очолює Олег Воронов, який раніше працював у структурі державного підприємства “Донецький облавтодор”.

Основний напрям діяльності підприємства — будівництво доріг і автострад. Водночас у переліку послуг також зазначені інші будівельні, транспортні та інженерні роботи.

Юридична адреса компанії знаходиться у селищі Райгородок Краматорського району.

За даними публічних реєстрів, з 2016 року “Славдорстрой” заробив майже 12 мільярдів гривень на бюджетних підрядах. Лише у 2025 році компанія уклала близько 29 договорів з різними органами влади Донеччини на загальну суму майже 500 мільйонів гривень.

Частки у компанії належать кільком юридичним особам, а її кінцевим бенефіціаром є підприємець Олександр Ломакін. Він вписаний співзасновником понад десяти різних компаній.

Ключовою фігурою у структурі є Едуард Бондаренко, сім’ї якого належить цей холдинг. За даними YouControl, він є бенефіціаром інвестиційного фонду “Гратіс” та очолює компанію “Донбасенерго” з 2012 року. Як пишуть журналісти “Цензор.нет”, за часів президентства Віктора Януковича підприємство перебувало в орбіті інтересів його сина — Олександра Януковича.

У 2019 році “Славдорстрой” фігурував у кримінальній справі щодо ремонту дороги Н-08 Бориспіль — Дніпро — Запоріжжя. Правоохоронці вважали, що фірма використала матеріали нижчої якості, ніж це передбачав договір. На думку слідчих, зекономлені гроші підрядник розділив із посадовцями.

У 2023-му Національна поліція зацікавилася замовленнями, які фірма отримала від Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області, ДП “Дороги Харківщини”, Департаменту розвитку базових галузей промисловості Донецької ОВА та Служби відновлення у Донецькій області.

Зокрема, в одній зі справ ідеться, що ТОВ “Славдорстрой” виконує субпідряди з фірмами, які мають ознаки фіктивних. Компанію підозрювали в тому, що вона замовляє будматеріали та роботи в тих, хто офіційно не має працівників та ресурсів. У такий спосіб фірма могла отримати понад 48 мільйонів гривень з бюджету на утримання та ремонт доріг у Харківській та Донецькій областях.

Інформації про те, чим закінчилася ця справа, у відкритому доступі немає.

Понад 89 млн грн на догляд за 434 кілометрами доріг. Підряд віддали компанії з Краматорська

На утримання доріг місцевого значення у Краматорському та Покровському районах у 2025 році з обласного бюджету виділили 89,18 мільйона гривень. Замовником робіт виступив Департамент розвитку базових галузей промисловості Донецької ОДА. Загальна протяжність шляхів, які мали обслуговувати — понад 434 кілометри.

Закупівля охоплювала повний комплекс робіт з експлуатаційного утримання. Це прибирання доріг, догляд за узбіччями, ліквідація ям і вибоїн, підтримання покриття у проїзному стані.

Тендер оприлюднили 4 квітня, а вже за десять днів замовник визначив переможця. Ним стала краматорська компанія ТОВ “Білдгруп”.

Що відомо про “Білдгруп” і як компанія працює з бюджетними підрядами

ТОВ “Білдгруп” працює на ринку понад десять років. Основні напрямки діяльності — будівництво житлових і нежитлових будівель, доріг та автострад, а також допоміжне обслуговування наземного транспорту.

За даними аналітичної системи YouControl, “Білдгруп” має значний досвід участі в державних закупівлях. У 2022 році компанія отримала від держави 934 тисячі гривень, у 2023-му — понад 53 мільйони, у 2024 році — майже 10 мільйонів гривень. За 2025 рік підприємство заробило понад 417 мільйонів гривень на державних підрядах.

Послугами фірми в основному користуються органи місцевої влади на Донеччині.

Водночас діяльність “Білдгруп” неодноразово опинялась у публічному полі через кримінальні провадження. За інформацією YouControl, компанія фігурує у кількох таких справах.

Одне з проваджень відкрили у 2021 році. Воно стосувалося ремонту доріг у Херсонській області. За версією слідства, після виконання робіт на суму 62,89 мільйона гривень дорожнє покриття зруйнувалося того ж року. У 2022 році суд призначив експертизу асфальту, однак її результати публічно не оприлюднювали.

Ще одне провадження відкрили у липні 2022 року. Воно стосується можливого розкрадання бюджетних коштів під час ремонту доріг у Донецькій та Кіровоградській областях. У межах розслідування рахунки компанії арештовували, та згодом арешт скасували. Інформації про завершення справи у відкритих джерелах немає.

У 2023 році “Білдгруп” фігурував у провадженні щодо ремонту доріг у Дружківці. За версією слідства, у документації могли завищувати вартість матеріалів та обсяги виконаних робіт. Загальна сума встановлених збитків у цій справі склала понад 981 тисячу гривень.

Судова справа №760/12362/24 щодо ймовірної розтрати бюджетних коштів, у якій фігурує компанія ТОВ “Білдгруп”

Ще два дорожні підряди для тієї ж компанії майже на 50 кілометрів доріг

Ще один великий тендер, який оголосив у 2025 році обласний департамент, стосувався ремонту майже 30 кілометрів дороги місцевого значення Майдан — Суханівка. За роботи заплатили понад 74 мільйони гривень.

Проєкт передбачав повноцінне оновлення дорожнього покриття. Підрядник зобов’язався зняти старий асфальт, залатати ями та пошкоджені ділянки, укласти новий шар асфальтобетону. Окрему увагу планували приділити узбіччям, які мали укріпити та розчистити від кущів і порослі.

Виконавцем робіт у цій закупівлі знову стало ТОВ “Білдгруп”.

П’ятою за вартістю у 2025 році стала закупівля, яка стосувалася утримання автодороги Криворіжжя — Костянтинівка на ділянці від 0 до 17,15 кілометра.

За роботи тоді заплатили 57,5 мільйона гривень. Переможцем торгів і цього разу став “Білдгруп”.

У межах цього тендера підрядник мав виконати базові роботи з утримання дороги. Зокрема, усунути вибоїни, засипати промоїни асфальтогранулятом, розчистити узбіччя й вирівняти їх автогрейдером, а також прибрати кущі та прорідити дерева.

Окремим блоком у проєкті були роботи з укладання асфальтобетону, частково із залученням асфальтоукладача, а частково вручну. Узбіччя мали промазати бітумом і укріпити асфальтогранулятом.

Раніше ми розповідали, що і в кого закуповували лікарні Донеччини у 2025 році та де це обладнання зараз.